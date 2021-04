Iniciativa para regular el cannabis, será modificada por senadores; proceso demoraría meses

Comparte











1 Share

9 de abril 2021.- Luego de reconocer que la minuta sobre la Reforma al Cannabis tendrá que modificarse el senador el Morena Ricardo Monreal Ávila, expuso que los senadores de oposición le comentaron su preocupación por que las correcciones que hizo la Cámara de Diputados tienen algunas inconsistencias, no satisface a la gente, hay inconformidad y si hay incluso vicios de inconstitucionalidad, va a dar paso a amparos.

Además, hay muchos intereses que el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales; y el Senado no puede legislar bajo presión. No puede ni debe.

Si podemos tener un compás de espera, para revisar y de modificar las inconsistencias. Pues tenemos todos estos meses, hasta el 1 de septiembre, que inicia un nuevo Periodo de Sesiones y que la podemos retomar.

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, indicó que lo que buscan es una buena regulación con un enfoque de derechos humanos y justicia social.

El coordinador de los senadores del PRD Miguel Ángel Mancera comento que lo que le dirían a la sociedad es: no vamos a dar un paso atrás, que estén tranquilos, todas y todos, no habrá un paso atrás, vamos a hacia adelante, vamos a hacerlo con una legislación que no sea objeto de impugnaciones inmediatamente como ya se están pronunciando muchos colectivos.

Mancera Espinosa argumento que el mensaje que dio el senador Ricardo Monreal es positivo, en el sentido de “analicémoslo correctamente”, vamos hacia adelante, México va a tener una regulación de cannabis, una regulación completa, que incluya cáñamo, que incluya la parte psicoactiva y que por supuesto también incluya uso medicinal, uso industrial, uso de investigación, todo lo demás, no necesariamente solo lo que señaló la Corte.

am