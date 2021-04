AMLO descarta vacunarse

Comparte













5 de abril 2021.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, por indicaciones del personal médico que lo atendió durante su contagio por Covid-19, no se vacunará por el momento.

Aunque inicialmente se le recomendó inmunizarse, “los que me atendieron directamente cuando padecí de Covid-19, revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”, dijo en su conferencia de Palacio Nacional.

Señaló que incluso se le pidió esperar un lapso de dos meses, lo cual considera excesivo y deberá revisarse para proceder a vacunarse.

Pese a haber contraído la enfermedad viral y no haberse aplicado el biológico, “no tengo problema de contagio ni de contagiar”, aseguró.

En este orden, destacó que se ha aplicado la vacuna contra el Covid-19 a cerca del 75 por ciento de las personas adultas mayores residentes de la Ciudad de México.

Resaltó que la vacunación avanza a buen ritmo para lograr el objetivo de proteger a todas las personas de más de 60 años a finales de abril.

“Si vacunamos a los adultos mayores, según los expertos, los médicos, se va a reducir también la mortalidad por Covid, entonces también nos va a ayudar a que,si se presenta una nueva cepa, una nueva ola o hay incremento en contagios, nos agarre ya con los adultos mayores vacunados, esto va a ser de mucha utilidad”, expresó.

Reiterró que habrá dosis suficientes de las vacunas de todas las farmacéuticas con las que México estableció acuerdos y la participación en el 40 por ciento del proceso de producción contribuirá a acelerar la vacunación para que, al término de la fase de adultos mayores, continúe la de casi tres millones de maestras, maestros y trabajadores de la educación.

“Nos importa mucho el regreso a clases, es necesario porque no podemos dejar a los niños solos enfrente a los televisores, enfrente de las tablas de internet, no. Eso debe ser transitorio, no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial”, subrayó el Presidente.

Asimismo, dijo que el gobierno federal está pendiente de los casos de deserción escolar y las posibles consecuencias de la falta de socialización en los estudiantes, de ahí la necesidad de regresar a clases presenciales, pues ya existen las condiciones para iniciar este proceso.