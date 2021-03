Confirma Autoridad del Canal de Suez, reflotamiento del Ever Given; inminente reanudación del tránsito

29 de marzo 2021.- El Almirante Osama Rabie, Presidente y Director General de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), ha anunciado hace unos minutos, que el portacontenedores panameño Ever Given ha sido finalmente reflotado con éxito.

Este fue el resultado de unas maniobras de empuje y remolque que permitieron restablecer el 80% de la dirección del buque; con la popa a 102 m. de la orilla del Canal en lugar de los 4 m. anteriores al reflotamiento.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn

