Posicionamiento ideológico del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales 2021

El siglo XXI trae consigo cambios paradigmáticos en términos sociales y tecnológicos que han llevado a la necesidad de implementar rediseños institucionales eficientes y eficaces; en este marco y ante el nuevo modelo energético, impulsado por el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente de México LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (EPEPMSF) no pueden ni deben continuar con un organismo sindical que no dé respuesta a los planteamientos que la evolución del Siglo XXI demanda.

El Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales, en este 83 Aniversario de la Expropiación Petrolera, se une al regocijo petrolero en este presente, para honrar la memoria del General Lázaro Cárdenas Del Rio, ex Presidente de México en 1938. Para decirles a propios y extraños que en un día como hoy 18/III/1938 expropió bienes de las compañías extranjeras que explotaban los campos petroleros de nuestro País en esa época; Y qué mejor forma de hacerlo que diciéndole al pueblo de México que lo festejamos históricamente, diciéndoles que este Sindicato Nacional SNEPE se fundó el 05/IX/2014 y de refundó el 01/XII/2018 y cuenta con el Registro No.7150 y Toma de Nota legalmente autorizadas por la Dirección General del Registro de Agrupaciones Sindicales dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y que cuenta con hombres y mujeres como miembros activos, jubilados, eventuales y asociados que han crecido y se han formado técnica y profesionalmente para encarar los retos del futuro inmediato.

En este sindicato, hemos creado las Secretarías de: Industria y Tecnología, Asesores Profesionales, Función Sindical, Bienestar y Solidaridad, Igualdad de Género, Comunicación Social, Administración y Finanzas, Cultura y Deportes y Abogado General, para ir de la mano con las EPEPMSF, con técnicos especializados y profesionistas que cuentan con Licenciaturas, Maestrías y Doctorados que nos pueden conducir hacia las más valiosas experiencias

vanguardistas en los diferentes ámbitos y con reconocimientos en el Sector Energético Nacional e Internacional.

A través de las cuales, nos mostramos como una Organización Sindical de Vanguardia, transparente, con rendición de cuentas, confiable e incluyente y que nos permita posicionarnos en el ámbito laboral nacional e internacional y Certificarnos en tres años, como una Institución Socialmente Responsable.

Asimismo, que a nivel interno sea una estructura fundamental para difundir el acontecer en la vida administrativa sindical laboral de las Empresas Productivas del Estado y nuestro Sindicato Nacional en comento, al tiempo que se conozca la capacidad Técnica y Profesional y lo realizado por los trabajadores (as) sindicalizados y asociados y de nuestra Valiosa Mano de Obra Tradicional, en cuanto a las metas alcanzadas y viceversa.

En este marco, es preciso subrayar que seremos respetuosos de los objetivos alcanzados por la Reforma Energética y sus leyes secundarias, así como de su posible contrarreforma que bien pudiera darse en breve tiempo.

Razón por la cual, contamos con un Programa de Acción 2018-2024, contenido en ocho ejes estructurales:

1. MODELO PRODUCTIVO Y PATRÓN DE CRECIMIENTO EN MÉXICO. 2. DESARROLLO Y PROPUESTAS, SOBRE POLÍTICAS SECTORIALES. 3. EMPLEO, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 4. POLÍTICAS SOCIALES EN MÉXICO. 5. SINDICATO NACIONAL EN LAS EMPRESAS. 6. SINDICATO COMO ORGANIZACIÓN NACIONAL. 7. SINDICATO NACIONAL EN LA SOCIEDAD. 8. TRANSPARENCIA SINDICAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Cumpliremos e inclusive rebasaremos los estándares de productividad, exigidos por la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias en la materia, sin temor a nada dentro del Sector Energético Geoestratégico a nivel mundial, con un Sindicato Nacional de Vanguardia, Moderno, con Igualdad de Género, Técnico y Profesional al servicio de dichas Empresas Productivas del Estado citadas.

En donde cada uno de nuestros agremiados desarrolle al máximo sus capacidades para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, en coadyuvancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 implementado por el presidente de nuestro país, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Estamos conscientes que la ex Paraestatal Petróleos Mexicanos, ahora denominadas: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, PETRÓLEOS, MEXICANOS, SUBSIDIARIAS Y FILIALES, con motivo de la reforma Energética efectuada a los artículos: 25, 27 y 28 Constitucionales y sus Leyes Secundarias en la materia, no se privatizó y no serán privatizadas.

Bajo esa premisa, sabemos que nuestro Presidente de México LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha aceptado, no renacionalizar PEMEX y la CFE, pero reconocemos que, con su acierto nacionalista y humanista, detuvo afortunadamente, lo negativo de la privatización pretendida por los regímenes neoliberales, con motivo de la atribución e intromisión, en franco conflicto de intereses en contratos leoninos ya asignados, con motivo de la reforma Energética Constitucional y sus Leyes Secundarias.

Gracias a su intervención oportuna, logró se respetarán los contratos ya firmados; por tanto, entendemos que debe cambiar, sin duda alguna, para seguir en el camino de hacerlas unas empresas más vanguardistas, competitivas y geoestratégicas, que permitan atraer la inversión nacional y extranjera, que genere empleos y nos permita conservemos los nuestros, en beneficio de los trabajadores (as) sindicalizados, asociados y por tanto la economía de nuestro país.

Este sindicato nacional y sus trabajadores (as) sindicalizados, asociados, estamos preocupados también por hacerlas sustentables y amigables con el medio ambiente y para ello tenemos implementado un Proyecto de Remediación Ambiental a nivel Nacional y por ende, anunciamos Igualmente entre otros, el Proyecto de fundación de un Instituto de Docencia e Investigación Energética Geoestratégica de México. De igual forma, implementaremos también un Proyecto Agropecuario y de Asistencia Social a través de Cooperativas y Cajas de Ahorro de trabajadores nuestros, para llevar alimentos de primera calidad y bajo precio a todos los mexicanos en apoyo al Programa Sembrando Vida. Todo ello bajo la premisa fundamental de respetar los derechos humanos, legales y contractuales de las mujeres y los hombres sindicalizados y asociados a nuestra organización sindical laboral.

De esta forma anunciamos el advenimiento de grandes proyectos productivos que traerán aparejados beneficios económicos para los trabajadores (as) sindicalizados y asociados, al convertirnos en socios inversionistas de las citadas EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO ya citadas. Agradecemos a todos los mexicanos su confianza, apoyo y comprensión para decirles que seguimos a la espera del llamado PATRIÓTICO DE NUESTRO PRESIDENTE DE MÉXICO LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Es cuánto.

Atentamente,

«UNIDAD Y LEALTAD»

Lic. Eliel Flores Ángeles. Secretario General SNEPE-PM-SF.