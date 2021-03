Tribunal de La Haya admite denuncia contra Israel por la vacunación forzada

Comparte











La denuncia presentada la semana pasada en el tribunal de La Haya por cargos de que el gobierno israelí violó el código de Nuremberg ha sido confirmada. Ahora se espera una decisión.

Los abogados Ruth Makhacholovsky y Aryeh Suchowolski presentaron una denuncia en el Tribunal de La Haya el fin de semana pasado con respecto a violaciones del código de Nuremberg por parte del gobierno israelí y otras partes. Como recordará, la organización People of Truth presentó una denuncia contra el gobierno israelí, que está llevando a cabo experimentos ilegales con ciudadanos israelíes a través de Pfizer. «La organización incluye abogados, médicos, activistas públicos y el público en general, que han optado por ejercer su derecho democrático a no recibir tratamiento médico experimental (vacuna Corona) y sienten que están bajo una gran y grave presión ilegal por parte del gobierno israelí». , parlamentarios y ministros, altos representantes públicos, alcaldes, etc. Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior,

Detener de inmediato el experimento médico y la administración de vacunas al público israelí. Solicitar al gobierno que adopte todos los procedimientos legislativos que no violen el principio del consentimiento informado de una persona para recibir el tratamiento médico descrito anteriormente, que niega el estatus legal en Israel y en la democracia israelí, incluyendo evitar la creación de un pasaporte de salud , dando la nombres de los no vacunados a las autoridades locales o cualquier otro legislador relevante. Tomar las medidas más duras contra cualquier entidad pública, comercial o laboral que viole las leyes laborales estatales u otros asuntos requeridos para prevenir la coerción o solicitud de vacunas, así como la discriminación, contra aquellos que optan por no recibir la atención médica innovadora mencionada anteriormente. Nos gustaría señalar que también se enviará una copia de este documento a los medios de comunicación de todo el mundo por violación del Código de Nuremberg. Relevante en todos los países del mundo libre. Y como comentario final, cabe señalar que solo recientemente se tomó una decisión en el Consejo de Europa el 27/1/21, en la que se ordena a todas las autoridades que no ejerzan presión ni soliciten a las personas para que tomen la vacuna Corona de ninguna manera. . Por lo tanto, todo lo que sea bueno para los países europeos avanzados es ciertamente bueno también para Israel, y el equilibrio se explica por sí mismo ”.

La abogada Ruth Makhachovsky dijo a Israel News: “ El experimento que Pfizer está llevando a cabo en el Estado de Israel se llevó a cabo en violación del Código de Nuremberg, que pertenece al derecho penal internacional y está bajo la jurisdicción del tribunal de La Haya. Ahora estamos esperando una decisión ”.

Enlace a la causa: https://israel-news.co.il/archives/24845

Enlace a las observaciones del Consejo Europeo: https://pace.coe.int/en/files/29004/html