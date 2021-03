Corte Penal Internacional investigará crímenes de guerra de Israel

Comparte













En vez de acabar con los crímenes, Israel blinda a los responsables y lleva a cabo una fuerte campaña de descalificaciones, insultos y amenazas en contra del personal de la Corte Penal Internacional CPI.

El ministro de guerra de Israel, Benny Gantz, dijo que cientos de israelíes, incluido él mismo, pueden ser objeto de la investigación por crímenes de guerra, tras la decisión de la Corte Penal Internacional el mes pasado de investigar los crímenes israelíes en contra de la población civil palestina.

En una entrevista con Reuters, Benny Gantz agregó que Israel está “trabajando para proteger a sus ciudadanos” que estarán en la mira de la Corte Penal Internacional, y señaló que varios cientos de israelíes -¿inocentes?- podrían ser arrestados si continúan las investigaciones criminales.

Gantz no se refirió al fondo del requerimiento de la CPI y de los posibles crímenes que Israel habría cometido en contra de la población civil, que es lo que motiva el accionar de la Corte Penal.

El cinco de febrero pasado, los jueces de la Corte Penal Internacional emitieron una decisión en la que declararon que la corte, con sede en La Haya, tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos, lo que allana el camino para una investigación de crímenes de guerra cometido allí.

Obstrucción a la justicia

Israel y con el apoyo de Trump ha amenazado con sancionar a los miembros de la Corte Penal Internacional si persisten en llevar a cabo la investigación y en varias oportunidades han calificado la CPI como ‘corrupta’ e ‘ilegítima’ e incluso Netanyahu pidió sanciones contra ‘parodia’ de CPI, funcionarios y fiscales. Llegando a utilizar ridículos argumentos como que la CPI no puede investigar crímenes ya que Palestina no es un estado. Es decir, para el raciocinio israelí, sería permitido cometer crímenes en contra de una población que no pertenece a un estado.

No se entiende esta ira israelí. La pregunta racional sería: ¿se han cometido crímenes, si o no? Si no hay crímenes no hay nada que temer por lo cual la histérica reacción israelí solo confirma que sí Israel ha cometido crímenes y si existen crímenes, los responsables deben pagar.

Fuente: Corresponsal de PalestinaLibre.org en Jerusalén ocupada