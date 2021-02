Capturan al youtuber Rix, acusado de violación

Comparte













La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó sobre la detención de Ricardo “N”, youtuber conocido como Rix, quien fue señalado por la influencer Nath Campos de haber abusado de ella.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia capitalina señaló que el sujeto fue arrestado en la alcaldía Coyoacán, por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.

Agregó que Rix fue trasladado al Reclusorio Oriente, quedando a disposición del juez de control que lo requirió para determinar su situación jurídica, por la posible comisión del delito registrado en 2017.

En enero pasado, Campos denunció a través de su canal en YouTube que Ricardo a quien consideraba como un “amigo” abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad. Detalló que hace algunos años salió de antro, sin embargo, dijo que tomó mucho y algunos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa, entre ellos Rix.

Este hombre se ofreció a subirla hasta su departamento debido a que no podía caminar bien, mientras que las otras personas que la acompañaban se retiraron del lugar.

«Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, dijo.