Pide Ejecutivo cambiar nombre a SCT por SICT

Redacción

México 23 de febrero

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Presidente para que a través de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se modifique la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El documento, remitido a la Comisión de Gobernación y Población, plantea reformar los artículos 26; 30, fracción XIV; 32 Bis, fracción XXXIV; 36, primer párrafo, y 38, fracción XXXIII, de la citada Ley.

Señala la iniciativa que este cambio tiene como finalidad identificar desde el propio nombre de la Secretaría, los tres rubros principales de su competencia: infraestructura, comunicaciones y transportes, dada la relevancia histórica que los mismos implican en el quehacer público.

Menciona que el proyecto no genera un impacto en el gasto de la SCT, no implica la creación de nuevas unidades administrativas, ni la creación de nuevas plazas. Tampoco tiene impacto presupuestario en los programas aprobados de la SCT en el presente ejercicio fiscal; no prevé destinos específicos de gasto público.