¡OFERTA! Subastan niños en Ecatepec

ESPECIAL: El DIF Municipal guarida de roba niños

“La pareja infernal”, Fernando Vilchis-Esmeralda Vallejo, buscan desesperados acumular recursos para ganar la reelección. Y los niños son otro gran negocio.

Dos madres ponen el descubierto posible red de infame comercio con niños. Y ¿cuántos casos hay más que no se conocen?

Primero acusan a las progenitoras de “abandono”; luego las dejan sin hijos

Les enfilan juicios sin notificarles; de pronto sus hijos son dados en “adopción”

El alcalde Fernando Vilchis, insensible a la angustia de las víctimas de trata

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ Agencia Huellas de México/Cananea TV Noticias

Una nueva forma de acumular recursos encaminados a saciar las ambiciones del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, -quien busca desesperadamente la reelección-, ha sido puesta en marcha por su esposa, Esmeralda Vallejo, presidenta del DIF Municipal al fabricar juicios a madres indígenas para quitarles la patria potestad de sus hijos y de inmediato, darlos en “adopción express” a desconocidos.

La “pareja infernal” como se les conoce en el municipio por sus descabelladas ideas, no cesan de sorprender e intimidar a la población por sus pretensiones de mantenerse en el cargo, ante el rechazo generalizado de la población.

Con anterioridad el alcalde impuso el pago de derecho de piso a todos los comercios y empresas de la localidad, obligando a depositar maletas de dinero en cuartos de hotel que inmediatamente son recogidos por algunos de sus incondicionales.

A la par, su esposa recibe “donaciones” de propietarios de negocios que acceden a darlos bajo la amenaza de la Coordinadora de Protección Civil, Victoria Arriaga de “pagas o te cierro”, argumentado deficiencias de operación en sus negocios.

Múltiples “donaciones” que recibe el DIF local, se transforman posteriormente en compras que supuestamente fueron hechas con cargo al presupuesto oficial.

De las recientes estafas que le fueron descubiertas a el alcalde, está el reparto de despensas que recibió de regalo y que guardo durante meses en bodegas, para simular la compra de comestibles por 70 millones de pesos que oficialmente se destinaron a la compra de 100 mil despensas.

INDÍGENAS ALZAN LA VOZ

Ahora en esta nueva artimaña legaloide, dos mujeres decidieron alzar la voz para denunciar lo que podría encubrir una velada trata de infantes, al ser acusadas por funcionarios municipales de abandono de menor ante juzgados de Toluca, para quitarles la patria potestad de sus hijos y poder darlos en adopción.

Es el caso de Reyna Itlama, una mujer indígena de origen náhuatl, que con dolor se enteró de un fallo en su contra sin haber sido notificada y peor aún saber que su bebé fue dado en adopción, mientras el alcalde Fernando Vilchis se muestra indiferente a las acciones de su esposa Esmeralda Vallejo.

Así, nuevamente Ecatepec, el municipio mexiquense marcado por la violencia y los feminicidios, regresa al escenario de las injusticias sociales ante dos casos donde se mezclan la corrupción, el abuso de autoridad y una presunta red de trata infantil, inmersos en la medula del DIF local.

De acuerdo con un amplio reportaje de Cananea TV, Reyna Itlama, mujer indígena de escasos recursos, se enteró el pasado año que funcionarios como el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Ecatepec, Carlos Albero Vázquez Hernández, le entablaron una demanda en un juzgado de Toluca pidiendo la pérdida de la Patria Potestad de su bebé, bajo el supuesto de abandono de menor.

De 33 años y originaria de Ixhuatlancillo, una comunidad nahuátl de Veracruz, Itlama González soportó con dolor, impotencia y coraje enterarse en octubre pasado que un juicio del que nunca fue notificada, se le declaró culpable, procediendo las autoridades, sin su consentimiento, a dar en adopción a su pequeño de nombre Abraham Efraín, al cual registró como su hijo natural en la CDMX, en febrero del 2017.

La humilde mujer vivía con sus cuatro hijos y su entonces pareja en la colonia San José Xalostoc, cuando al llegar una noche a su hogar, en enero del 2018, se percató que su bebé, entonces de 10 meses, lloraba sin cesar por lo que decidió llevarlo al Hospital Pediátrico de La Villa donde le colocaron dos férulas en una mano y pierna, pues aunque los médicos le comentaron que las lesiones no ponían en peligro su vida, se hacía necesario internarlo.

Carlos Alberto Vázquez solicitó la pérdida de patria potestad contra la indefensa madre y otras que obran en los expedientes

Desde un principio la indígena que entonces trabajaba como empleada doméstica, declaró a las autoridades que quien se quedaba al cuidado de los menores era su pareja –padre biológico del infante–, por lo que de inmediato estuvo de acuerdo en que se le investigara para determinar si existía alguna responsabilidad.

DE VÍCTIMA A PRESUNTA CULPABLE

El Ministerio Público nunca llamó a declarar al padre, pero sí en cambio decidió enviar al niño a la Casa Albergue del DIF de Ecatepec, luego de haber permanecido 40 días en el centro hospitalario donde a diario acudía verlo su madre. A Reyna Itlama la enviaron primero a las oficinas de la Procuraduría de la CDMX, “por el Metro Balderas, pero ahí no me informaron nada pues me dijeron que el caso era del Estado de México”, narró a Cananea TV.

Tras un largo peregrinar llegó hasta las oficinas de la Fiscalía Mexiquense en San Agustín donde la remitieron al DIF Municipal, pero nunca pudo ver a su hijo, no obstante que le hicieron tomar terapias y talleres de padres como condición para darle a su bebé, pero esto de nada sirvió. De acuerdo a la visión jurídica de las extraviadas autoridades, en unos meses la indefensa madre había pasado de víctima de la violencia intrafamiliar a presunta culpable.

De hecho, denunció que al darse el cambio de administración municipal, en enero del 2019, decidió acudir a la Procuraduría Municipal del DIF, con la esperanza de que las cosas cambiaran, pero el asunto empeoró pues su titular, Carlos Alberto Vázquez, ni siquiera se dignó recibirla. De su viacrucis que se agudizó con el gobierno morenista, pueden dar cuenta empleados tanto de la casa hogar como de la Procuraduría del DIF municipal, a quienes ofreció sus plantitas que comenzó a vender para poder subsistir junto con sus otros tres hijos, pues por la necesidad de acudir a solicitar informes en horas hábiles sobre su pequeño, debió abandonar su empleo como trabajadora doméstica.

En la entrevista señaló que hizo un esfuerzo sobrehumano para cambiarse del pequeño cuartito que habitaba para mudarse a una vivienda un poco más amplia con el fin de recuperar al pequeño Abraham Efraín. “Decía yo, a lo mejor no me lo quieren dar porque han de decidir que vivo muy pobre, y pensé: si ven que vivo un poquito mejor, me lo regresan, pero nadie me quiso ayudar ni informarme qué pasaba con mi hijo”.

SIN SU AUTORIZACIÓN, EL DIF ENTREGÓ EN ADOPCIÓN A SU HIJO

Fue hasta el otoño pasado cuando una abogada le prestó ayuda de manera desinteresada y la acompañó ante la Procuraduría del DIF a solicitar informes, cuando se enteró de la terrible noticia: el procurador Vázquez Hernández había promovido en su contra la pérdida de la Patria Potestad por abandono en el Juzgado de Toluca, Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional del Menor y demás Especiales.

Sin tener conocimiento alguno y como nunca acudió a las audiencias hasta la capital mexiquense, la juez falló en su contra. En octubre supo que esto había dejado en libertad de dar en adopción a su hijo a los funcionarios del DIF-Ecatepec, que ni siquiera se tomaron la molestia de avisarle, generándose una irregular situación por donde asoma la corrupción y la probable comisión del delito de trata de menores.

¡AYÚDEME SEÑOR PRESIDENTE! REGRESENMEN A MI HIJO

Reyna Itlama pide justicia a las altas autoridades del país pues afirma que ella nunca abandonó a su bebé, que este 29 de marzo cumplirá cuatro años de edad, tres de los cuales ya no estuvo con su madre. “Quiero hacer un llamado al presidente y decirle que soy una mujer joven que puede trabajar y sacar adelante a mis hijos, una psicóloga me dijo que a lo mejor estaba escrito que mi hijo no estuviera conmigo, pero ¿cómo no me va a doler si es mi carne, mi sangre?

-Le dije: si usted es madre y tiene hijos sabe cuánto duele un hijo. Y yo quiero que me devuelvan al mío. Me dicen que me acusan de abandono cuando yo nunca lo abandone, nunca he dejado de buscarlo. Los ministerios públicos saben que yo puse dos demandas en contra de mi ex pareja. Los que me acusaron nunca me han dado la cara. Quiero a mi hijo a mi lado, soy pobre pero sé trabajar honradamente. Yo nunca les di mi consentimiento para que entregaran a mi hijo”.

A BERENICE SU TARJETA ROSA LE COSTÓ PERDER A SU HIJA

Otro caso es el de la señora Vianey Berenice Reveles Martínez, angustiada tras dos años de no ver a su pequeña

Cuenta que la mañana del viernes 24 de mayo, Berenice, mujer de escasos recursos y habitante del municipio dedicada a la venta de paletas y gelatinas, acudió junto con su hija, una menor de siete años, al kilómetro 1 de la Vía López Portillo en el Ejido Emiliano Zapata, en Ecatepec de Morelos, lugar donde se ubican las instalaciones del DIF-Ecatepec, con la intención de solicitar apoyo económico para madres solteras a través de la tarjeta rosa y una beca para la menor, quien cursaba el segundo año de primaria; beneficios sociales de los cuales le había hecho mención una vecina de su localidad.

Al solicitar informes para comenzar con estos trámites, la señora Reveles fue canalizada a la oficina del licenciado Yahir Antonio Aranda Pacheco, encargado de la administración de este tipo de apoyos, en donde le solicitaron el acta de nacimiento de la menor y la suya, además de su INE, mientras que su hija fue llevada de manera personal por empleados de Aranda Pacheco supuestamente al área de juegos infantiles del inmueble, “para evitar que se aburriera ya que el trámite de la beca y la tarjeta seria largo”, indicó a Cananea TV, Berenice. Ese momento, y sin sospecharlo, dio inicio una pesadilla que la angustiada madre vive hasta hoy…

Desesperada porque los minutos se extendían más allá de los necesarios para un trámite normal, la señora Reveles pidió ver a su hija para darle agua pues a su decir, la menor no podía estar mucho tiempo sin consumir líquidos. Cuando la madre inquirió a los empleados sobre el paradero de su hija, fue sometida por tres elementos de la policía municipal, un hombre y dos mujeres, quienes comenzaron a golpearla y proferirle insultos.

DAÑOS EN EL CUERPO Y EN EL ALMA

Confundida por la agresión y no saber qué pasaba, fue esposada y trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres y Niños (CJM), sitio a donde fue llevada por los policías. Ahí le dijeron que su hija acusaba a su hermano José Luis de haber cometida con ella actos indebidos, por lo que la madre pasó de candidata a los programas sociales a presunta cómplice por omisión del delito de violación equiparada, cometida en agravio de la menor de 7 años.

A la mujer no se le permitió comunicarse con nadie a pesar de portar un teléfono celular en el pecho, el cual le fue sustraído. Después de escuchar las acusaciones en su contra la conminaron a llevar a unos agentes a los domicilios de su hermano y su madre, a lo cual accedió de inmediato, ansiosa de saber la verdad de los hechos. Horas más tarde fue puesta en libertad, pero las autoridades se negaron a entregarle a su hija, arrancando de tajo a la menor de su hogar materno.

Al igual que en el caso de Reyna Itlama, a la humilde madre se le acusó de estar incapacitada para cuidar de su hija y a pesar de sus ruegos, en el DIF Municipal se le negó el acceso para verla. En tanto su hermano fue enviado al penal de Chiconautla. Y también como la anterior mujer indígena, desde un primer momento estuvo de acuerdo en que si su hermano había cometido un delito fuera castigado.

La irregular trayectoria del juicio, al paso de los meses, la ha hecho dudar por las múltiples anomalías registradas tanto en el juicio a su hermano como de la inaceptable actuación del procurador y del DIF Municipal que incluso han impedido que el Ministerio Público constate el estado en que se encuentra su hija en la Casa Hogar del DIF.

De hecho, y luego de más de ocho audiencias en que la juez de la causa de José Luis Reveles ha pedido la presencia de la menor, nunca ha sido presentada. El último desacato de la institución fue el pasado 17 de febrero en que se canceló la última audiencia por nueva ausencia de la menor.

En noviembre de 2019, su hija fue entregada por el DIF a la custodia de una hermana de Vianey Berenice, que vive en Coacalco. En diciembre de ese año, fue la última vez en que la madre tuvo contacto, a través de una videollamada con su hija. “En la plática –subraya—le pregunte: Hija, no tengas miedo, dime la verdad, si tu tío te hizo algo dímelo, pero me dijo: no mamá, mi tío no me hizo nada. Ya quiero estar contigo, ya me quiero ir a la casa”.

HORROR EN LA CASA HOGAR

Comenta la atribulada madre que a su hermana las autoridades del DIF le entregaron a su hija con ropa desgastada y unos tenis más grandes que su número habitual, viejos y rotos, pero además, la tía se percató que la ropita llevaba los nombres de su sobrina y de otra niña; es decir que las prendas eran usadas por dos menores. La pequeña le confío a su tía que su alimentación habitual consistía de arroz cocido y pan tostado, no la dieta balanceada que de manera oficial presumen los funcionarios del DIF-Ecatepec, les dan a los niños. Además, la niña le platicó que al interior de la Casa Hogar había mucho bullying, al estar mezclados los menores de diversas edades. Los mayores abusan de los más chicos.

Solo dos meses permitió la cuestionada institución que la tía se hiciera cargo de su sobrina, porque nuevamente y a su criterio, la familiar fue declarada como la madre, incapacitada para cuidarla. La menor regresó a la Casa Hogar.

A raíz de la pandemia, las cosas se complicaron para que las autoridades al menos informaran a la madre sobre el verdadero paradero de su hija, y de hecho como ocurrió con Reyna Itlama, fue hasta que un equipo de abogados comenzó a ayudar a Berenice Reveles que la cruda realidad apareció en el caso.

Hace unas semanas, al tener por fin acceso al expediente, la madre se enteró que de acuerdo a las autoridades la supuesta violación había ocurrido el 10 de mayo del 2019, cuando ése día no se dio el festejo familiar a su progenitora sino al día siguiente. En esa fecha, y como lo demostró a Cananea TV, la mujer estuvo en la reunión familiar de una amiga; en un video se aprecia a la menor al lado de su madre.

También, tuvo acceso al parte rendido por el médico legista que auscultó a su hija y donde se desprende de la revisión del doctor Jesús David Medina Alcocer, fechada el 24 de mayo de 2019 y sellado por la Procuraduría General de Justica, que la menor no presentaba ninguna alteración física en sus zonas intimas por lo que no existían evidencias físicas de un abuso:

“Exploración ginecológica sobre mesa de exploración, con técnica enguantada en posición ginecológica… sin datos de coito o penetración vaginal, sin datos colposcópicos de fluidos”, se puede leer en el documento oficial.

Cabe hacer mención que en los documentos a los que tuvo acceso este medio, se establece como probable violación equiparable por parte de su tío a la menor, la declaración de ésta en el sentido de que el acusado “le tocó sus partes”.

INVENTAN DECLARACIONES PARA CASTIGAR A INOCENTES

La pregunta en este sentido, fue clara: ¿En caso de que se comprobara la comisión de este delito por parte de su hermano estaría de acuerdo en que fuera castigado? La madre no dudó en responder: “Por supuesto que estoy de acuerdo, si mi hermano es culpable que pague, pero hay muchas cosas que pusieron en el expediente que no son ciertas, y yo quiero recuperar a mi hija, tenerla a mi lado y que se haga justicia, que se sepa la verdad, no que inventen cosas con no sé qué fines.

Me duele que me acusen de no ser apta para cuidar a mi hija, aquí pueden ver las fotos desde que era pequeñita, siempre ha sido una niña amada, siempre la he cuidado a pesar de ser madre soltera, ella misma me ayudaba a hacer las paletas para ir a venderlas”.

Alertó entonces: “Sí tengo mucho miedo de que quieran hacerme lo que hicieron con la señora que le quitaron a su hijo y lo dieron en adopción, tiene más de un año que no sé nada de mi hija, ni siquiera al Ministerio Público lo dejan entrar a ver si está bien o no, o si de verdad está ahí. Vemos casos donde se roban a los niños, hay tráfico de niños. Y sí, tengo mucho temor de que mi hija no esté donde dicen que debe estar”.

YO NO LA CONOZCO: INSENSIBLE PRESIDENTA DEL DIF

Hay otros hechos que acrecientan los temores de Vianey Berenice Reveles sobre el paradero de su hija pues en octubre pasado la nueva Coordinadora del Centro de Atención a la Mujer, Mariela González, se ofreció a solicitar a la presidenta del DIF Municipal, y esposa del alcalde, Esmeralda Vallejo, informes sobre la menor, para lo cual pidió una foto y el nombre completo de la niña. La respuesta que les dio la funcionaria fue un golpe demoledor a la madre: “La presidenta me dice que no ha visto ninguna niña como ella en la Casa Hogar”.

Con antelación, el 30 de septiembre, la señora Reveles Ramírez había acudido personalmente a las oficinas de Esmeralda Vallejo a entregarle una carta donde le solicitaba permiso para ver a su hija, pero los empleados del DIF se negaron a recibirla. Ya anteriormente, junto con su abogada, había tratado de hablar con la titular de la institución, pero les dijo de forma lacónica: “Disculpen, ya voy retrasada a una reunión con mi esposo, dejen sus datos y yo me comunicó con ustedes”. La llamada jamás llegó.

La misma conducta de desdén fue mostrada por el alcalde. Al respecto la desesperada madre añadió que el pasado sábado 21 de febrero, logró abordar al término de un acto de Morena, al alcalde Fernando Vilchis, quien aceptó tener conocimiento de su caso, pero le dijo tajante: “Si en el DIF no te dejan ver a tu hija ha de ser por algo”. Y derribó sus esperanzas cuando le expuso: “Debes entender que hay poderes superiores, más arriba de nosotros, no es tan fácil. Veo que se puede hacer”. Y acto seguido continuó su agenda proselitista.

LA MISMA RUTA QUE REYNA ITLAMA

Al tener acceso al expediente de su caso, la madre de la menor cuyo paradero aún se desconoce se enteró que estaba a unos días de correr la misma suerte que la indígena Reyna Itlama, la juez de Toluca, María de Lourdes Hernández Garduño, que lleva el juicio sumario en su contra, estaba a punto de emitir sentencia, para quitarle la patria potestad por el mismo delito: abandono de menor, teniendo al mismo acusador, el procurador del DIF Municipal, Carlos Alberto Vázquez Hernández.

¿Mera casualidad y similitud en ambos casos? Se preguntan sus abogados, pues de no haber auxiliado a tiempo a la señora Reveles seguramente que habría perdido el juicio, sin haberse enterado, como sucedió con el otro caso ya descrito.

Ahora, estas claras injusticias parece que tomarán otro cauce porque es evidente que las agraviadas y dolidas madres están en su derecho de proceder conforme a la ley en contra de aquellos funcionarios que al, decir de los abogados, han violado los derechos que les asisten como mujeres pero también los derechos de sus hijos. El caso puede terminar en la barandilla de los juzgados penales.

El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer y en Ecatepec seguramente que los colectivos feministas podrán sumar a la impunidad de los feminicidios, otro delito aún más grave en contra de las mujeres del municipio, la sustracción aparentemente legal de los hijos a sus madres y la negativa de las autoridades a verlos y consolarlos.

Sin duda este es un tema que parece no ser prioritario para un alcalde más preocupado en su próxima reelección que por el bienestar de las familias y de los menores.