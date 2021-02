Aún sin registrarse, adultos mayores pueden acudir a vacunarse a los módulos

Comparte













17 de febrero 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se vacunará por igual a los adultos mayores que se registraron en el censo electrónico, pero también a quienes no.

“No se está partiendo solo del censo, sino del territorio, se pone el centro de vacunación y ahí llegan quienes hayan tenido oportunidad de inscribirse, que es en el censo y quienes no lo hayan hecho. No es obligatorio estar en el censo, también es importante aclararlo”.

Resalta que el gobierno solicitó a los adultos mayores a registrarse, a principios de febrero, en la página mivacuna.org para recibir el biológico contra la pandemia, lo cual generó una ola de registros y la saturación del portal por unos días.

Pero este miércoles, en su conferencia mañanera, el mandatario explicó qué sucederá con quienes no tienen documentación para identificarse. “Si no tienen documentación, las brigadas tiene la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de una gente mayor que está manifestando con rectitud, que está hablando con la verdad, que no tiene los papeles y se le vacuna”.

Esas brigadas van a estar en el centro de vacunación, ellos tienen que ir.

En cuanto a las personas que no puedan ir al punto de vacunación, el presidente dio a conocer que se acudirá a sus domicilios a hacerlo.

“En el caso de los que no se puedan movilizar, por enfermedad, por la edad y, la brigada va a ir a los domicilios, van a procurar visitar en sus casas a los que no puedan ir, van a apoyarse en el centro y van a apoyarse en otros centros que hay y también que nos ayuden los familiares para ir al centro de vacunación a informar que no puede ir un adulto mayor, un anciano, asistir, por alguna razón, por enfermedad”.

