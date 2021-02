Vive México una República carcomida

Comparte













A pesar de satanización de SFP, agrónomo Cruz Alberto Uc, se registra como precandidato a gubernatura de Campeche por PFM

“ Esto apenas empieza y vamos por más. Ni me aflijo, ni me aflojan. ¿Y, por qué no? ¡Estamos porque podemos y lo vamos a lograr!”, sentencia

Leonardo da Jandra y el Instituto Juan de Mariana, deducen que México atraviesa por una democracia podrida

San Francisco de Campeche, Campeche.- Hoy, en la 4T, todo parece indicar que su democracia está podrida, que la Secretaria de la Función Pública (en entredicho su función), tal parece empezo a dedicarse a quitarle “piedritas” en el camino a candidatos del Partido de Regeneración Nacional (MORENA), al escarbar denuncias (sin viables fundamentos) en contra de ex funcionarios públicos y hacerlas públicas en comunicados de prensa, con la clara intensión de perjudicar las aspiraciones políticas de otros personajes que no sean morenistas o afines a partidos satélites o, en otro caso, reprobados por el Presidente.

Sin embargo, ante estas reflexiones o premisas, hay luchadores sociales que aceptan los retos y se atreven a buscar la aceptación de la población, de los electores, para las próximas votaciones de junio, principalmente para las gubernaturas en disputa.

Tal es el caso del Doctor en Economía Agrícola, Cruz Alberto Uc Hernández, quien inicio una precampaña en localidades de Campeche, acompañado y haciendo participe de sus propuestas o proyectos a gente del campo y de la ciudad.

Recientemente, en Pomuch, con la presencia de líderes de productores de todo el estado y con liderazgos de toda la zona norte de la entidad, Uc Hernández anunció su registro a la precandidatura por la gubernatura de Campeche en el Partido Fuerza por México (PFM), luego de una plática con el dirigente nacional, Gerardo islas Maldonado. Esto, ante la poca claridad del Partido Encuentro Social (PES).

En Pomuch, Uc Hernández tomó la protesta a Alberto Yam Tuz, como Coordinador estatal del naciente Movimiento Fuerza Campesina, quien está al frente de siete proyectos de financiamiento y de apoyos que se estarán gestionando con la ayuda de diputados y senadores afines a este gran movimiento para que, en este mismo ciclo productivo, se estén dando resultados.

En Pomuch, antes, hubo una reunión presencial con la participación de representantes de Hopelchén, Tenabo, Hecelchakan y Dzitbalche y de manera virtual con Calakmul, Palizada, Escárcega y Carmen, con el compromiso de sacar cuatro proyectos de alto impacto que sustentan el Maíz, la Palma de aceite, otras oleaginosas; Ganadería de leche y carne, arroz, agroforesteria, frutas tropicales y hortalizas.

Uc Hernández, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la República Mexicana, informó que recorrerá todo el estado “porque es necesario que la población campechana sepa que hemos decidido participar en este gran esfuerzo por lograr la gubernatura y no para cumplir un capricho particular, sino para beneficiar realmente a todas las mujeres y los hombres que desde hace muchísimos años, estamos esperando que surjan verdaderos liderazgos del pueblo para que sea el pueblo el que ponga a sus gobernantes. Que no les quepa la menor duda que este movimiento que, estamos encabezando a nivel estatal, nos va a permitir lograr la gubernatura del estado y varios ayuntamientos”, consideró.

El profesionista de la agronomía afirmó que tiene todo el deseo de querer servir a todos los campechanos, sin excepción. “Estamos en contacto con el delegado del PFM en Campeche, Manuel Abreu, con quien platicamos bastante sobre las motivaciones que tenemos para buscar legítimamente el poder público aquí. Vamos por una forma diferente de gobernar. Hacer un cambio generacional en la política local que, actualmente se encuentra alejada de la gente, porque nos queda muy claro que las coaliciones como se han estado resolviendo las candidaturas no lo compartimos”, acotó.

Expuso que ante estas razones y ante tanta exclusión de bastantes cuadros políticos valiosos en el estado, por los parte de los partidos tradicionales y, ante una oferta programática, como la tiene el PFM, coincidimos en que la única forma en que podemos avanzar en este estado es fomentando una economía social y, como agrónomo, seguir fomentando una economía social de mercado, que basa sus principios en que, el gobierno tiene que participar en la agenda publica en aquellos temas que sean necesariamente de interés colectivo y, asimismo, buscar un equilibrio entre lo que los empresarios vienen haciendo, pero sin monopolios y que, no sean ellos los que pongan el precio al producto en perjuicio de toda la sociedad. “Porque en la medida en que los empresarios no estén cumpliendo esa función social por su prevalencia en el mercado si es necesaria la participación del estado, precisó.

El ex funcionario público mencionó que asi como la organización de la sociedad civil genera una influencia en la agenda del gobierno, tiene que participar en forma organizada para que, tanto los productores y los microempresarios; así como los ambulantes, los gremios de boleros (aseadores de calzado), entre otros, puedan defender sus derechos y el Estado tendrá que responder de la misma manera, para que ese interés social se convierta de las mejores políticas públicas para Campeche.

El luchador social y agrarista resiste: “Esto apenas empieza y vamos por más. Ni me aflijo, ni me aflojan. ¿Y, por qué no? ¡Estamos porque podemos y lo vamos a lograr!”, sentencia.

La Democracia podrida

Se afirma que un rasgo común de las sociedades actuales es la desconfianza respecto a los liderazgos. Que la democracia ha fracasado, que la libertad se ha pervertido en favor de la élite económica y política. Inclusive, que en los foros políticos, en los medios de comunicación, también, en las reuniones sociales, la democracia se plantea como un concepto, una institución a la que no se puede manchar y criticar, de la que no se puede dudar. Porque, a cualquiera que abunde en alguna de estas acciones con cierta persistencia se le termina considerando un peligro para el sistema, un amigo del autoritarismo, del totalitarismo más peligroso.

Da Jandra, (1951), escritor y filósofo, nacido en Chiapas, opina acerca de la denominada “cuarta transformación” ( cultura@eluniversal.com.mx ), “no son lo mismo los deseos y las intenciones que los hechos. La ciudadanía está cansada de retóricas vacías y de mentiras”. Dice Da Jandra: “Si no cambias, te estancas, y lo que se estanca, se pudre. La nuestra es una democracia podrida”.

Por su parte, el Instituto Juan de Mariana ( https://juandemariana.org/ ), considera que la putrefacción de la democracia limita, reduce e, incluso, elimina las ideas que nos permiten ejercer nuestra libertad, nuestra individualidad, no pocas veces apoyada en una falsa sensación de seguridad o en alguna ideología que funciona como moral universal, generándose de esta manera algunos de los regímenes autoritarios más duraderos. Además, manifiesta: “La democracia no es un sistema perfecto, pero sí que es fuente de legitimidad y, si no se permanece atento a su evolución, puede derivar en una dictadura perfectamente legítima”.

Ante los ataques por medio de un Comunicado de Prensa, se agrega respuesta del Dr. Cruz Alberto Uc Hernández a la Secretaria de la Función Pública.

La Secretaria de la Función Pública miente

A la opinión pública

A los medios de comunicación locales y nacionales

Al ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador

Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa

A Secretaría de la Función Pública

A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Respecto al comunicado de prensa de la Secretaría de la Función Pública donde anuncia sanción millonaria por malos manejos de recursos para el campo 2016, replicado por los medios de comunicación locales y nacionales, los medios digitales y las plataformas en redes sociales , en el que se señala de un supuesto dictamen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como que en dicha instancia se emitió una sentencia definitiva, de los resultados de una auditoría realizada a la operación del programa de incentivos para productores de maíz y fríjol (PIMAF) en el año 2016. Me permito realizar las siguientes consideraciones: 1.- Que el programa al que hace referencia corresponde al ejercicio fiscal 2016, siendo que un servidor Dr. Cruz Alberto Uc Hernández tomo protesta como delegado de SAGARPA de enero de2017, es así que la operación del programa que consistió en la publicación de las reglas de operación, apertura, recepción de solicitudes, cierre de ventanillas, dictaminación de las solicitudes positivas, su publicación y ejecución del programa de referencia fue responsabilidad de los funcionarios que en ese entonces estaban a cargo de la delegación de la extinta SAGARPA en Chiapas y de los funcionarios adscritos a las oficinas centrales de la misma Secretaria . Es decir, la recepción de las solicitudes y por consiguiente la integración de los expedientes, su custodia y conservación de los expedientes, hasta por cinco años como lo establece la normatividad aplicable, le correspondió a los funcionarios de la Delegación y en particular a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y Distritos, que fungían como tales en el año 2016 y no a los funcionarios que tuvimos la honrosa distinción de atender a los productores y en particular a los pequeños productores del Estado de Chiapas, con el auxilio de las organizaciones a las que pertenecían en aquel momento. 2.- Que desconozco las acciones que haya realizado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que hace referencia la secretaria lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, ya que en ningún momento he recibido notificación de dicha instancia. Como no recibí notificación de forma oficial del Tribunal se configura una laguna legal en el proceso. 3.- Que sin perjuicio de realizar las acciones legales conducentes a la que la constitución y las leyes aplicables me dan derecho y dado que es de interés público que el servicio público se realice con honestidad y pericia para no entorpecer la dispersión de los recursos fiscales a quienes el estado mexicano determinó con derechos a los apoyos del gobierno en turno y que ciertamente el combate a la corrupción debe ser sancionado en el marco de la ley y en congruencia con los preceptos de imparcialidad, certeza y legalidad que debe prevalecer en cualquier actuación de las autoridades correspondientes, ocurro el día de hoy 12 de enero de 2O21, ante los medios de comunicación que han tenido a bien presentarse en este espacio público ubicado en el parque principal de la ciudad de San Francisco de Campeche. En este contexto solicito 1.- Al ciudadano Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tome carta en el asunto para dar certeza, legalidad e imparcialidad a las actuaciones de los funcionarios que deban intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias, en este asunto que se me involucra de manera indebida por falta de motivación en el proceso. 2.- A los medios nacionales y locales de comunicación, que en salvaguarda de mi derecho constitucional consagrado en la Ley reglamentaria el artículo 5o párrafo primero en materia de derecho de réplica, publiquen el presente comunicado en los mismos lugares en que lo han hecho para garantizar que la sociedad mexicana y de Campeche estén plenamente informados de los agravios del que he sido objeto, con motivo de la difusión de este asunto que es de interés público en el marco de la transparencia que debe prevalecer en la actuación de quienes hemos tenido la fortuna de servir a la sociedad desde las encomiendas que el propio gobierno nos ha conferido. Finalmente, decirle a la sociedad mexicana, en particular a los campechanos y chiapanecos, que seguiré trabajando por las mejores causas que ayuden a desterrar las prácticas tradicionales en el ejercicio de la justicia que tanto agravian a la sociedad y estaré siempre atento para responder, en el marco de la ley, sobre todos los asuntos que me involucren e involucren el interés superior de la sociedad. Es cuánto.

San Francisco de Campeche a 12 de febrero de 2021.

Fraternalmente

Dr. Cruz Alberto Uc Hernández

