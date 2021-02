Descarta AMLO posponer megaproyectos

Comparte











9 de febrero 2021.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes la solicitud de intelectuales, científicos y sociedad civil, respecto a cancelar megaproyectos para tener dinero para la adquisición de las vacunas.

Dijo que con recortar los subsidios a medios de comunicación basta para tener para las vacunas.

«No hace falta, como vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, sí generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada, más con recortar el chayote, que ya no haya esto”.

En ese sentido mostró un tuit del escritor Fabrizio Mejía: “Con el subsidio a las revistas de Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín alcanzaría para un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer”.

López Obrador dijo que “esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general… eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas”, dijo.

También aseguró que “ahora que los intelectuales están muy preocupados por las vacunas”, mandó a decirles que hay dinero suficiente para su compra.