Patín por el trasero de Julio César al PRD

Con fanfarrias y felicitaciones fue recibido por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Partido rapaz, sin proyecto de Nación ni banderas que se olvidó del electorado. “Hasta aquí la dejamos” con el Sol Azteca

EDUARDO GUIUSSEPPE MARTÍNEZ

Al definir al PRD como un partido rapaz, sin proyecto de Nación y sin banderas que le ha dado la espalda a lapo blación, en el que militó por 25 años, Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza, anunció su adhesión a Morena,

En un breve acto protocolario donde fue recibido con fanfarrias y felicitaciones por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el nuevo integrante dijo:

¡Hasta aquí la dejamos con el PRD! al confirmar también la salida masiva de consejeros nacionales, estatales y municipales, que simpatizan con su decisión

En su intervención Julio César Moreno, denunció que el PRD es un partido que fue secuestrado por una dirigencia nacional que sencillamente privilegia a sus incondicionales, olvidándose de los más vulnerables.

“Tenemos que ser muy precisos, tenemos que tomar las mejores decisiones como lo han hecho grandes hombres y mujeres de esta nación y de esta ciudad en momentos importantes y por eso nos integramos a Morena”.

Lo hacemos, agregó, porque el partido Morena sigue apoyando a la gente, como lo ha hecho con donar el 50 por ciento de su presupuesto a favor de las vacunas, lo que será bien visto por la gente, mientras otros partidos tal vez lo gasten en publicidad.

PAN, PRI Y PRD, SIN PROYECTO DE GOBIERNO: DELGADO

En otro punto de su intervención, insistió que “esta dirigencia rapaz del PRD hizo que éste se borrara en toda la ciudad. Solamente se salvó la Venustiano Carranza, nunca nos voltearon a ver y solo lo hacía cada vez que había procesos electorales”.

Es por eso que hoy cerramos este ciclo y nos sumamos a la 4T y lo digo claramente, es para abonar y venir con toda humildad y sencillez a decir que es tiempo de estas definiciones, es tiempo de parar las confrontaciones; es tiempo de seguir haciendo historia al lado de la 4T; es tiempo de que juntos podamos seguir adelante y hacer de esta ciudad el hábitat y epicentro del buen vivir.

Mario Delgado, al darle la bienvenida remarcó que en Morena no se lucha por cargos, se lucha por nuestro proyecto alternativo de Nación, de tener un país sin corrupción, un gobierno sin privilegios y donde siempre se ponga por delante y a quien más lo necesita, un partido como Morena que mientras más abierto es más apegado a sus principios: no mentir, no robar y no traicionar, Bienvenido al lado correcto de la historia.

Poco antes había dicho que la 4T requiere de la organización de todas y de todos para lograr lo que quiere la gente, que siga el cambio.

En una indirecta muy abierta contra la alianza de sus opositores mencionó que se están agrupando, aquellos que están perdiendo sus privilegios, el PRI, el PAN, el PRD que extrañan la corrupción, que no tienen proyecto de país y su única propuesta es que no siga la transformación.

Sobre este comentario mostró su gusto por recibir a Julio César Moreno, un hombre de izquierda de toda la vida, alcalde actualmente de Venustiano Carranza, una de las alcaldías mejor evaluadas de la Ciudad de México y quien ha logrado y hay que decirlo, una gran coordinación con nuestra Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al final de sus intervenciones, ambos sellaron la unión con un choque de puños, al grito de ¡Qué viva Morena!

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Por su importancia, se transcribe el comunicado íntegro de su renuncia al PRD

A lo largo de 25 años que llevo en el ejercicio de la política, siempre camine de la mano del Partido de la Revolución Democrática, un partido que me permitió conocer y aprender de grandes personajes de la izquierda en nuestro país, me brindó la oportunidad de representar a mis vecinos de esta hermosa ciudad en el ámbito legislativo federal y local, ser constituyente de la capital del país y en dos ocasiones gobernar de forma exitosa la demarcación Venustiano Carranza. Sin embargo, con un profundo sentimiento y pesar, el grupo que dirijo a nivel estatal, integrado por consejeros nacionales, estatales y municipales, así como compañeras y compañeros militantes, hemos tomado la decisión de renunciar a las filas del PRD y con ello cerrar un ciclo en nuestra vida pública. Las causas de esta determinación son conocidas. El PRD comenzó un proceso de deterioro de unos años a la fecha, derivado de la carencia de un proyecto de nación, que abandonó a la gente más vulnerable de este país, renunció a las causas e ideales de la izquierda que nos distinguían, todo por los intereses mezquinos de una facciosa cúpula rapaz de dirigentes nacionales que secuestró al partido y silenciaron con todo pragmatismo las voces de liderazgos territoriales que deseábamos un cambio de rumbo que la ciudadanía nos demandó en 2018 y que trajo como resultado que el PRD fuera borrado de la ciudad. Necesitamos mirar hacia el futuro y reflexionar sobre la capital del país que deseamos para los próximos 20 años. La crisis que estamos viviendo, producto de la pandemia del COVID19, nos obliga a que definamos qué proyecto de ciudad necesitamos apoyar, qué modelo de bienestar garantiza una sociedad más justa y con quién requerimos cerrar filas. Nuestra determinación, en este momento, debe estar por encima de cualquier interés degrupo. En consecuencia, hemos tomado la decisión de sumarnos a MORENA y al proyectode la Cuarta Transformación del país, que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en esta ciudad capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos convencidos que es tiempo de unir esfuerzos, sumar nuestra experiencia y aportar cada una de nuestras capacidades, lo que nos permitirá salir más fortalecidos de la situación que atraviesa la nación y nuestra querida Ciudad de México. Ahora vendrán nuevos y grandes desafíos, lo sabemos y nos sumamos con humildad y con gran ilusión de construir una historia de éxito en la ciudad. Vendrá el acecho feroz de los adversarios que sólo se escudan en discursos, pero nuestra respuesta será, hoy y siempre, los buenos resultados de un gobierno que hemos obtenido para la gente. NO hay espacio para ambigüedades. NO es momento de seguir en la confrontación. Es tiempo de trascender en la historia y destacar entre las grandes mujeres y hombres que tuvieron la visión de tomar las mejores decisiones públicas, es tiempo de concretar nuestro anhelo de hacer de la capital del país el epicentro del buen vivir, ES TIEMPO DE QUE JUNTOS SIGAMOS HACIENDO HISTORIA. Lic. Julio César Moreno Rivera Ciudad de México, 24 de enero de 2021