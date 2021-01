Falló la turba, ganó la democracia: Joe Biden

Comparte











En su mensaje al asumir como presidente 46 de EU llamó a la unidad para salir de este “invierno oscuro”

Tenemos que terminar con esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales

Eduardo Giusseppe Martínez/Huellas

Con una oración por los 400 mil muertos a consecuencia del COVID, Joe Biden inició su gestión como el presidente número 46 de los Estados Unidos, luego de hacer un llamado vehemente de unidad al pueblo norteamericano para dejar atrás los acontecimientos violentos “donde esa turba pensó que podía usar la violencia para silenciar al pueblo”.

No ocurrió, nunca ocurrirá, ni mañana. Jamás ocurrirá, dijo enfático al comparar los hechos violentos y la irrupción al Capitolio a nivel de una guerra civil, “de un invierno oscuro” donde Estados Unidos ha sido puesto a prueba.

Sin hacer mención de su antecesor generador de todos esos momentos de caos puntualizó que “La política no tiene que ser fuego que destruye todo a su paso. Creo que Estados Unidos es mejor que eso”.

Más que discurso de triunfo presidencial, fue un ruego a la unidad y a la invocación para convertir este día en el “día de la historia y la esperanza, de la renovación”

Vamos a escribir una historia de esperanza, de dignidad, de decencia, de amor y sanamiento, propuso a todos sus seguidores y los que no votaron por él, poniendo en medio su corazón .

Les doy mi palabra de que siempre diré la verdad, defenderé la Constitución, defenderé a los Estados Unidos de América, y les daré lo mejor a ustedes», expresó el nuevo presidente 46 de Estados Unidos y Kamala Harris como vicepresidenta. Siendo la primera mujer en ese cargo.

Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más y Estados Unidos ha dicho «presente» ante este desafío. La voluntad del pueblo ha sido escuchada, pronunció Biden en medio de un impresionante equipo de seguridad compuesto por cerca de 50 mil soldados y policías que vigilaron por tierra y aire, el desarrollo de la ceremonia ante posibles disturbios de contingentes que nunca aparecieron.

En este significativo acto estuvo ausente Donald Trump que para ese momento viajaba a Florida a bordo del “Air Force One” por última vez.

TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA

En su discurso inicial hablo del valor de la democracia que “es preciosa, es frágil y a la que presentó como un triunfo, luego de ese tránsito “donde hace unos días la violencia quiso sacudir sus cimientos”.

En su lugar se dio paso a la unidad para la transferencia pacífica del poder, como hemos hecho desde hace más de dos siglos, abundó.

Valoró la resistencia de la Constitución y la fortaleza de su nación, pero dijo que esto “no depende de cada uno de nosotros, sino de todos nosotros, de nosotros, el pueblo”. “Con tormentas y guerras, hemos logrado tanto. Hay que reparar mucho, hay que restaurar mucho, hay que sanar mucho, y hay mucho que podemos lograr.

Y en esta encomienda, recalcó que pocos momentos han sido más desafiantes para nuestra nación al referirse al impacto de la pandemia del coronavirus y del grito de justicia racial.

Decidido a emprender un largo camino que hoy inicia con su mandato, Joe Biden se puso como reto confrontar la supremacía blanca y el terrorismo doméstico y advirtió que para restaurar el alma de Estados Unidos se requiere más que palabras.

Pidió a todos los estadounidenses que se unan a él en esta causa. “Unidos para luchar a los enemigos que encaramos: ira, extremismo, falta de empleos, de esperanza…”

Permanente su mensaje de concordia dijo que “con la unidad podemos hacer cosas importantes. Podemos hacer de Estados Unidos una fuerza que dirige el bien en todo el mundo”.

No dejó de reconocer que las fuerzas que dividen son profundas, reales, pero no es algo nuevo. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre la idea de que todos somos iguales, y la realidad del racismo.

SIN UNIDAD NO HAY PAZ

En la continuidad de su mensaje a la nación manifestó que la historia, la fe, el raciocinio nos muestran el camino. Podemos vernos no como adversarios, sino como vecinos, tratarnos con respeto y bajar la temperatura.

Sin unidad no hay paz, sólo furia y amargura. No hay progreso, sólo caos. Este es el momento histórico de enfrentar estos desafíos. Tenemos que enfrentarlos como los Estados Unidos de América, planteo con emoción.

Jamás hemos fracasado los Estados Unidos. En este sitio vamos a comenzar a escucharnos de nuevo, a vernos uno al otro, a mostrar respeto el uno por el otro.

El mandatario recordó a Martin Luther King, antes de subrayar que por primera vez en la historia Estados Unidos tiene una mujer vicepresidenta de origen afroasiática; no me digan que no se puede.

Luego en un ferviente llamado a la paz, pidió a todos los que respaldaron la campaña, me siento humilde por la fe que pusieron en nosotros. A los que no, escúchenme. Si siguen en desacuerdo, está bien, pero escúchenme el desacuerdo no nos puede llevar a la desunión.

Yo seré el presidente de todos. Lucharé por aquellos que sí me respaldaron y los que no. Nos enseñaron en las últimas semanas una verdad dolorosa: hay verdades y hay mentiras. Y en ese contexto llamó a defender la verdad y derrotar las mentiras.

En la explanada del Capitolio, justificó que muchos miran al futuro con temor, que se preocupan por sus empleos. A ellos les aseguró que los entiende, pero la respuesta no es dejar de confiar en los que no son igual a ustedes.

Tenemos que terminar con esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales podemos lograrlo si mostramos un poco de tolerancia y de libertad, podemos darnos una mano, ayudarnos unos a otros.

Si lo hacemos, tendremos un país más fuerte y aún podemos estar en desacuerdo, pero necesitamos toda nuestra fuerza para prevalecer a este invierno oscuro.

ORACIÓN POR LOS MUERTOS DE COVID

En su llamado vehemente llamó a descartar la politiquería y encarar esta pandemia como una sola nación. El mundo nos está viendo.

Y este es el mensaje: Estados Unidos ha sido puesto a prueba y hemos salido más fuertes. Vamos a cumplir con el mundo. Vamos a salir a delante con el poder de nuestro ejemplo.

Hablo como su primera acción en calidad de presidente, pedirles a todos. unirnos en una oración silenciosa por todos aquellos que perdimos en esta pandemia: 400 mil personas vamos a honrarlos siendo el pueblo y la nación que debemos ser y les pide orar en silencio, amigos, este es un momento de prueba. Encaramos un ataque a nuestra democracia, un virus, el estigma de un racismo sistémico…

Son desafíos profundos, pero los encaramos de golpe ahora vamos a decir: presente, es momento de ser osados; prometo que nosotros los vamos a ayudar a ustedes y ustedes a mí. Vamos a controlar estos momentos tan difíciles y dar a nuestros hijos un mejor mundo, creo que sí lo lograremos y escribiremos un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos.

Y recordó lo que dice el Himno Nacional de Estados Unidos: ‘Yo te di lo mejor de mí»‘ que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos digan: dieron lo mejor de ellos.