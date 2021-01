Masiva protesta en Washington, manifestantes ingresan por la fuerza al Capitolio

6 de enero 2021 (huellas.mx).- Masivas protestas se están realizando en la ciudad de Washington D.C., en el marco del conteo de votos electorales en el Congreso de los EEUU.

Decenas de miles de personas, en su mayoría simpatizantes de Donald J. Trump; se han apostado en las afueras de diversos lugares emblemáticos de Washington, incluido el Capitolio, donde se realiza la sesión del Congreso.

As protestors began storming the Capitol pic.twitter.com/YFH6Yu1jlG

Las protestas se han tornado por momentos violentas, llegando ya a registrarse múltiples connatos de enfrentamiento con la policía, quien ha tratado de contener con armas disuasivas a los manifestantes.

Tras la masiva afluencia de manifestantes, se han registrado ya las primeras brechas de seguridad al interior del edificio del Capitolio, donde se reportan también enfrentamientos.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021