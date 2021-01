IMSS encubrió convulsiones de doctora tras vacuna; 1er caso mundial de encefalitis

2 de enero 2020 (huellas.mx).- Una médica internista del Hospital General de Zona número 7 de Monclova, Coahuila se encuentra grave y en terapia intensiva tras haber sufrido una enfelatis, producto de la vacuna mRNA de Pfizer-Biontech contra el Covid-19.

Así lo confirmó la Secretaría de Salud, quien subrayó que se trataría del primer caso mundial de este tipo de inflamación en el cerebro, producto de la vacuna de Pfizer, ya que ni siquiera en los estudios clínicos se tenía identificada a esta como una de las posibles reacciones adversas.

La joven doctora de nombre Karla, recibió la vacuna el pasado 30 de diciembre, y a los 30 minutos de recibirla, empezó a sufrir de convulsiones reiteradas y parálisis cada vez más intensa.

Así lo denunciaron familiares horas después en redes sociales, a través de una misiva donde pedían llamar la atención de las autoridades federales del IMSS, y que su paciente pudiera tener todas las facilidades para ser intervenida de emergencia, ante la gravedad de los efectos adversos.

Varios medios locales, como Vanguardia y Zócalo, comenzaron a dar cuenta de lo sucedido, añadiendo también el testimonio de otra trabajadora de la salud, que reportó también otro caso de efectos adversos graves y se quejó abiertamente, afirmando que habían sido obligados a ponerse la vacuna.

“Se me hace una estupidez que a nosotros como personal de salud nos hayan obligado a ponernos una vacuna de la cual se dice mucho, pero nada de eso nos deja claro la verdadera consecuencia, yo traigo síntomas a consecuencia de la vacuna y hay otros compañeros que de igual manera están presentando síntomas, exijo que se haga algo contra esto, no somos animales, tenemos familia que esperan nuestro regreso, no somos ningunas ratas de laboratorio para que estén experimentando con nosotros, si yo hubiera podido elegir, sinceramente yo no me hubiera aplicado nada, exijo que se nos dé una extensa explicación sobre la mentada vacuna”, señaló la enfermera de nombre Miriam en su cuenta de Facebook.