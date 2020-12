Sheinbaum coloca a su gran amigo Carlos Ulloa, como titular de la Seduvi

Comparte











30 de diciembre 2020 (huellas.mx).- El amiguismo y el influyentismo siguen vigentes en el proceso de «Cuarta Transformación» de la Ciudad de México; la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que Carlos Ulloa, será el nuevo el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Ulloa, no solo era el titular de la Secretaría Particular, también es conocido en los entornos cercanos a la jefa de gobierno, como un viejo e íntimo amigo suyo, desde hace varios años; un hombre de toda su confianza, aunque no tenga mayor experiencia para el nuevo cargo que va a desempeñar.

Este ajuste en el gabinete se trata de una especie de ‘enroque’, como la misma mandataria describió a través de sus redes sociales; pues Ileana Villalobos, quien tenía la responsabilidad de esta crucial dependencia de la Ciudad de México, será quien ocupe ahora el cargo que venía desempeñando Ulloa en la secretaría personal de la jefa de gobierno.

“Ha sido un trabajo muy arduo el que ha desarrollado Ileana al frente de la Seduvi, realmente el desorden y la corrupción que se encontró en la Seduvi fue enorme, tan es así que el exsecretario tiene una orden de aprehensión que se acaba de cumplir y otra contra un director que firmaba todos los permisos irregulares”, señaló Sheinbaum, quien afirmó que no tuvo ningún inconveniente con ella, aunque sin terminar de clarificar el porqué de la sustitución por Ulloa.

Carlos Ulloa es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Administración Pública, fue asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y también fue secretario de Sheinbaum cuando fue jefa delegacional de Tlalpan.

David Galeano. Huellas.mx