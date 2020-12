URGENTE Estalla presunto auto bomba en Nashville

Comparte











09:40 Varios agentes han informado que hay indicios de que fue un acto intencionado. Imágenes aéreas muestran la dimensión de la explosión.

Here's a look at Second Avenue from Sky5 after police say a vehicle exploded early Friday morning. https://t.co/f1i4QWgjIr pic.twitter.com/kL1bEkrF6C — NewsChannel 5 (@NC5) December 25, 2020

Actualización 08:30. La Policía Metropolitana de Nashville confirma que la explosión habría sido originada en un vehículo; el operativo continúa en marcha.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

25 de diciembre 2020 (huellas.mx).- A las 06:30 horas locales se reportó un enorme estallido en el centro de la ciudad de Nashville, en el estado estadounidense de Tennessee.

La explosión habría alcanzado varios edificios sobre la Second Avenue y Broadway, lo que ha generado un intenso operativo policial.

Here’s another video from Buck McCoy from downtown #Nashville. Look at the destruction. My god. https://t.co/SmPxzo739a pic.twitter.com/rF2pdiRFXS — Ryan Graney👩🏻‍🦰 (@RyanEGraney) December 25, 2020

Aún no hay reporte oficial de daños y del origen de la explosión, aunque versiones extraoficiales que habrían adelantado oficiales periodistas en el lugar, señalan que al parecer una camioneta tipo camper estacionada habría provocado una severa explosión.

Esto habría propiciado también un desalojo de varias cuadras a la redonda, ante el temor de que puedan registrarse más detonaciones. En estos momentos continúan un intenso operativo en el área.

La explosión alcanzo a escucharse a visualizarse a varios kilómetros de distancia, de acuerdo a múltiples testimonios en redes sociales.

Información en desarrollo

Redacción Huellas.mx. Foto. James Green