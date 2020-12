Checo pasa a la historia y va camino a la leyenda

Comparte











“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando.

El tapatío refrenda el triunfo del máximo galardón, 50 años después.

POR JESÚS VELA Y GIUSSEPPE MARTÍNEZ. DESDE MISSOURI. EUA

BLUE SPRINGS, MISSOURI DIC.6.- Emocionado, con el tapabocas cubriendo la mayor parte de su rostro, dejando ver unos ojos rojizos de emoción y luego sentarse en el pódium central, reflexivo, pensativo junto su bandera tricolor, es una imagen para la historia.

Es un regalo de México para el mundo en la figura de “Checo Pérez”, que pone su nombre junto a leyendas como los Hermanos Rodríguez, Adrián Fernández y los grandes pilotos que han corrido en la F1.

“Si Ricardo y Pedro Rodríguez de la Vega, hicieron historia y se han convertido en los “Hermanos Leyenda” del sigo XX; “Checo“ y sus inagotables ansias de triunfo se han puesto en el mismo camino, a lo largo de este siglo XXI.

Y 50 AÑOS DESPUÉS…

Sin pretenderlo, “Checo” unió su nombre al de Pedro Rodríguez, que además del máximo premio de Bélgica en 1970, también había ganado el de Sudáfrica tres años antes.

Ver a un piloto mexicano escuchar las estrofas de su himno en un país lejano, como muestra de su gran triunfo, no es cosa de todos los días ni es un triunfo conseguido al azar. Más bien fue producto de su esfuerzo que le tomó diez años para confirmar su gran calidad como piloto y comprobar que tiene los méritos suficientes para alcanzar un lugar destacado en el campeonato de escuderías.

“No se que decir”. Después de la primera vuelta, la carrera había terminado pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”, apuntó

Sin duda es un día histórico para el deporte mexicano, donde Checo Pérez, el piloto tapatío, termina por primera vez en el pódium central al ganar el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1 de Baréin.

SORPRENDENTE TRIUNFO

Su triunfo sorprendió más a los seguidores del mundo automovilístico por la forma en la que se dio, con un inicio accidentado donde Checo supero a todos sus contrincantes. Increíble.

Fue para muchos una cátedra de carrera donde tuvo que venir de atrás un par de veces, incluso quedando último en la posición 20 para después recuperar posiciones hasta alcanzar la máxima posición en el circuito y llevarse las palmas.

La copa que levantó en alto, la primera que gana en su carrera de Fórmula 1 y la segunda de esta temporada, llega

llega precisamente en un momento lleno de polémica y tensión con su equipo, volviendo incierta su estadía en esta escudería.

Independientemente de lo que ocurra en las siguientes semanas, «Checo» Pérez se subió este domingo a lo más alto del podio en el Circuito Internacional de Baréin a pesar de todas las vicisitudes.

El segundo puesto fue para Esteban Ocon y el tercero para el co-equipero de Pérez, Lance Stroll.

Entre el octavo y el noveno triunfo pasaron exactamente dos años, seis meses y ocho días, pero esta vez “Checo” sólo esperó tres semanas para subirse de nuevo al podio, y lo hizo a lo grande, al lograr su primera victoria en categoría reina.

Tres domingos después de brillar en Turquía, donde fue segundo, el piloto ganó la segunda carrera de Baréin -el Gran Premio de Sakhir- y firmó su décimo ‘cajón’ desde que pilota en F1.

Una semana antes,el mexicano pudo hacer alcanzado su décimo banderazo pero cuando circulaba cómodamente en tercera posición, la rotura del motor de su Racing Point lo evitó al faltar solo tres vueltas.

Esta vez las cosas fueron diferentes al tomar la salida en 190 por delante de su antiguo compañero francés Esteban Ocon (Renault) y de su actual colega, el canadiense Lance Stroll.

EL 2021, ¿UN AÑO SABÁTICO?

En su año más difícil. En el que, a falta de una carrera, aún no sabe qué hará en 2021, Pérez se inscribió de nuevo entre los mejores en la división de honor del automovilismo al ganar en Sakhir.

El bravo piloto tapatío, que mejoró su marca personal de puntos este domingo, anunció el pasado lunes que si no ficha por Red Bull se tomará un año sabático en 2021 para pensar seriamente en su futuro, profesional y personal.

Al concluir la carrera, el piloto mexicano declaró emocionado: “Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No se que decir Después de la primera vuelta, la carrera había terminado pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”.