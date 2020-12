STyPS vendió liderazgo a Martín Esparza en 50 millones de pesos

La Dirección Nacional del Comité interino del Sindicato Mexicano de Electricistas que encabeza Jorge Sánchez denunció la burda maniobra que se armó en las oficinas de Registro de Asociaciones para otorgarle un falso reconocimiento a Martín Esparza.

Acusó al titular de esa oficina, Lucio Galileo de actos de corrupción y dar la espalda al presidente López Obrador.

Sostuvo que la lucha que iniciaron hace diez años en busca de la reivindicación de los derechos de más de 40 mil agremiados que representa, no se detendrá.

Señaló que Martín Esparza se juega su última carta y el siguiente paso será el verlo en prisión.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Camaradas:

Pregunta seria: existe algún mexicano que dude que ya no existe corrupción en nuestro país?; otra: existe algún miembro del SME que dude de la corrupción que priva en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo? Obviamente no! Eso solo lo creería un inocente o un ingenuo y ninguno de nosotros lo es, por ello, por ese maldito cáncer de la corrupción, el 30 de noviembre, Martín Esparza el ladrón, el traidor, cree que se puede ir a acostar tranquilo porque de nueva cuenta Lucio Galileo, ese funcionario deshonesto y corrupto que dirige el Registro de Asociaciones le vendió a cambio, dicen de 50 millones de pesos una Toma de Nota a Esparza y es tan burdo lo que hizo, que no solamente le da la Toma de Nota sino que con ella, anula la del 2019, que es contra la que estábamos luchando en el Juzgado 5 de Distrito y como el Juez ya le había requerido al Registro le informara de todos los antecedentes de las Tomas de Nota anteriores, hecho que sacaría a la luz todas sus tranzas.

Y como a nadie sorprende tampoco a nadie desanima, pues era algo que los Smeítas teníamos presupuestado, que este infame violara otra vez el Estado de Derecho, sólo que no cuenta con algo: que ahora no solo ha ido contra la voluntad de los electricistas que en muchas formas hemos expresado que Esparza no nos representa, también ha ido en esta ocasión mucho más allá, pues nuestro Presidente ha mencionado en varias ocasiones que los Electricistas deben de elegir libremente a sus representantes mediante un proceso democrático y hoy Lucio Galileo ha ido contra ese deseo legítimo del Presidente para los electricistas; la palabra de Lucio Galileo no es palabra divina ni definitiva, simplemente es un nuevo desafío al que los electricistas nos vamos a enfrentar, porque si Esparza y Galileo piensan que nos vamos a quedar así, están equivocados; si ellos piensan que lo que hicieron es para siempre, se equivocan; nosotros llevamos 10 años luchando contra esto y seguiremos, porque afortunadamente nuestro Secretario General, Jorge Sánchez García, está sano y hoy más que nunca su determinación ha sido puesta a prueba una vez más.

No nos vamos a dejar Galileo!

No le vamos a permitir que nos quite lo que nos pertenece!

Ante este nuevo atraco no dudaremos en hacer valer nuestro Derecho y el de miles de familias electricistas por todos lo medios legales y políticos a nuestro alcance, nacionales e internacionales, pues un dirigente que obtiene una Toma de Nota mediante una elección fraudulenta donde participó una mínima parte de los miembros del Sindicato producto de un padrón rasurado, es ilegítimo y ningún Smeíta digno va a quedarse callado e inmóvil, todo lo contrario, usará toda esa furia y enojo para tomar fuerzas y dar la pelea!

Contamos con el apoyo del Presidente para salir adelante de esta!

No estamos para convencer a nadie, pues los que estamos luchando desde hace 10 años no necesitamos convencimiento alguno, pues sabemos que tenemos la razón y que nos asiste el Derecho.

Estemos pendientes del llamado que nos haga nuestra Dirección Sindical para hacerle ver a estos corruptos que no van a poder con nosotros.

Obviamente los avances que hemos logrado con el INDEP en nuestro Programa Habitacional y con la inminente reanudación del Servicio Médico para los extrabajadores no se detienen por esta nueva infamia, pues afortunadamente el Presidente Obrador ha dado instrucciones para que se resuelva nuestra problemática.

Estamos frente a un nuevo reto y es uno más de los muchos que hemos enfrentado. Este nuevo cochupo de Galileo nos demuestra que la corrupción en México, aunque se ha disminuido muchísimo por el gobierno honesto que tenemos, aún se niega a morir en una oficina obscura por el Ajusco.

Convocamos a la Unidad entorno a nuestra lucha contra el enemigo que aunque ya fue expulsado, gracias a funcionarios corruptos, aún ronda entre nosotros, estando seguros 100% que vamos a ganar, porque esa Toma de Nota que ha comprado Esparza en millones de pesos, obtenidos por todo lo que se robó, no es un boleto de impunidad ni es una carta de inmunidad contra las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales siguen y muy pronto harán que Esparza y su flamante Toma de Nota ilegal duerman juntos en la misma celda.

Esparza, no te engañes, ese papelito que te acaban de dar, que acabas de comprar no te va a salvar de la prisión, lo sabes y por eso juegas tu última carta.

Nosotros también la vamos a jugar, que de eso no te quepa la menor duda!

Has retado al Sindicato Mexicano de Electricistas y te vamos a dar una nueva lección, tu última lección!

No estamos derrotados y vamos a seguir peleando hasta que logremos recuperar lo que es nuestro! Hasta la victoria siempre, Camaradas!!!