Romo se baja del barco

Comparte











3 Shares

2 de diciembre 2020.- El empresario regiomontano, Alfonso Romo Garza, dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Vía redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer lo anterior, sin precisar a partir de cuándo su aún colaborador dejará su encomienda en la Presidencia de la República, la cual ocupa desde el inicio de la actual administración.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, twitteó.

Agregó que “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”.

Al final, López Obrador subrayó que “nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”.

Apenas el 20 de noviembre pasado, Alfonso Romo criticó el manejo de la economía en un diálogo virtual con empresarios, que circuló en redes sociales:

«No podemos manejar un país que está decreciendo cercano al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%», sostuvo.