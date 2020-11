Arranca carrera por la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Comparte











Hasta el momento once personajes quieren ir por ese codiciado cargo.

Salazar Farías se mantiene con bajo perfil.

A la fecha 11 suspirantes en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, forman parte del elenco que escenificará un sismo político que no solo cimbrará las plataformas partidistas de todas siglas y colores, sino que nadie podrá impedir que se “desaten los demonios”, como recientemente lo anticipó Emilio Salazar Farías, del Verde Ecologista, quien se mueve poco pero con muestras de que va bien y a la segura.

Aunque aún faltan siete meses para que se lleven a cabo las elecciones intermedias del domingo 6 de junio de 2021 en todo el país, en el estado de Chiapas cada día surgen más interesados por la candidatura Tuxtleca, sin importarles que entrarán en pugna por una de las zonas con mayor pobreza, subdesarrollo y marginación a nivel nacional.

Hasta la fecha once ilustres han levantado la mano para buscar ese preciado cargo público, María Mandiola, Paco Rojas, el propio Emilio Salazar Farías, Carlos Morales, Alberto Morales, Marcelo Toledo Cruz, Roberto Albores Gleason, Willy Ochoa, Javi Guzmán, Carlos Morales Vázquez y Juan Carlos Cal y Mayor.

Sin embargo, el número de interesados no es lo más importante, lo verdaderamente trascendente es que aunque todos argumentan buscar el bien común, entre estos personajes destacan más los perfiles que se mezclan entre la corrupción, el oportunismo y la indiferencia por sacar del estancamiento político, económico y social a la capital de Chiapas, misma que hoy por hoy se ha convertido en el foco nacional de atención.

La ansiedad de algunos de estos políticos que, con tal de no dejar pasar esta atractiva oportunidad, pagaron altísimas cantidades para que la encuestadora Mendoza y Blanco, colocara a Marcelo Toledo a la cabeza con el 20.1 por ciento de las preferencias. Incluso se hizo ubicar al frente de la alianza de Morena-PT junto con los partidos locales Chiapas Unidos y Mover a Chiapas.

La casa encuestadora no dudó en destacar en sus sondeos a Willy Ochoa, en segundo lugar, con el 18.7 por ciento de las preferencias, pero seguramente los directivos no fueron informados o no quisieron tomar en cuenta que este exdiputado local, exlíder del congreso chiapaneco, es el mismo exgobernador que solo permaneció unos días en el cargo, tiempo suficiente para que perdiera el piso y se convirtiera en arrogante y criticado político.

Lo único claro es que solo la alianza PRI-PAN-PRD y probablemente, Movimiento Ciudadano, puede dar la batalla a Morena, pero no con Willy Ochoa y menos con el 18.7 por ciento de preferencias, porque eso no existe. Por otro lado, la encuesta hecha a su medida, ubicó también a Paco Rojas por el PAN; Roberto Albores Gleason, PRI; Carlos Morales Vázquez, PRD y Emilio Salazar, MORENA, lo cual también está alejado de la realidad.

Entre el grupo de los once destaca el diputado local Emilio Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México, como firme y seguro ganador de la candidatura por la presidencia municipal de Tuxtla. Primero por su arraigo y empatía con la población tuxtleca. Segundo, porque se trata de un hombre sin límites de humana generosidad, y tercero por sus gestos de apoyo y colaboración en favor de chiapanecos y proyectos generados por jóvenes emprendedores, que es lo suyo.

Salazar Farías, ha sido tres veces diputado local y una federal, cuenta con experiencia legislativa, político desde hace más de 25 años y conocedor de los grandes problemas por resolver en la capital tuxtleca. Es el actual presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Chiapas.

Además de ser especialista en temas de economía y finanzas por su doble profesión como Contador y Administrador de Empresas, es un importante generador de proyectos socioeconómicos, vinculados con los efectos que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Salazar Farías, es un estratega político; se sabe mover sin necesidad de hacer alardes innecesarios. A la fecha se ha reunido con las dirigencias nacionales de la mayoría de los partidos políticos, sabe negociar, escuchar y analizar propuestas como las que le han formulado en las últimas semanas. Ahora permanece a la espera de decisiones.