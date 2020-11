Construir nueva sociedad, sólo en unidad y equipo: Nancy Núñez

Comparte













Concejal de Azcapotzalco rinde Segundo Informe de Actividades

Siempre en contacto permanente con la ciudadanía, en busca de la verdadera democracia por la que siempre luchamos”.

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

“Hemos sido la voz de vecinas y vecinos en este territorio chintololo”. “Nuestra oficina es la calle, desde las calles y no desde el escritorio” es donde se recoge el fruto de una gestión incesante, destacó Nancy Núñez, Concejal de la Alcaldía Azcapotzalco al rendir su Segundo Informe de Actividades, dejando constancia de su personalidad incluyente y trabajo en equipo.

Caminar juntos y juntas, y tejer esfuerzos en la construcción de una sociedad libre, es la fórmula que con orgullo y satisfacción presumió al dar a conocer un abundante resumen de actividades realizadas en los últimos doce meses.

En el plano de una visión a futuro y resultados concretos en tiempo presente que la colocan como un fuerte prospecto a ocupar la titularidad de la alcaldía en el próximo trienio, consideró fundamental seguir “transformando la vida pública, dando pasos hacia delante y haciendo de nuestra realidad la verdadera democracia por la que siempre luchamos”.

El trabajo de la Concejal, acompañado de un equipo solidario que participa con mucho corazón y voluntad se traduce en un acercamiento permanente con la gente, recogiendo inquietudes, realizando trabajo de gestión y múltiples reuniones ciudadanas, en coordinación con instituciones educativas, oficinas gubernamentales, grupos sociales e incluso con organismos internacionales como ONU Mujeres

En este periodo son incontables los recorridos por Unidades habitacionales, barrios y colonias con el propósito de que sus habitantes visualicen posibles rutas de atención a sus problemáticas.

Un rasgo importante ha sido la promoción de la cultura y la educación.

En ningún momento nos hemos despegado del contacto con la ciudadanía de Azcapotzalco, hemos sostenido reuniones virtuales con personas de 120 colonias, recogiendo sus planteamientos para mejorar sus entornos, cita Nancy Núñez en su informe.

A la vista del balance presentado, los resultados se vuelven más meritorios y reconocidos porque no se cuenta con asignación de recursos y en muchos casos los trabajos se realizan con recursos propios, pero eso si, “la gestión no se detiene”, presume la Concejal.

Durante la presentación de su Segundo Informe destacó

“la unidad basada en el auténtico interés de trabajar por mejorar nuestro querido Azcapotzalco”, a pesar de las condiciones epidemiológicas que han impedido estar juntos en muchos casos.

Lo más doloroso de esto es que la enfermedad nos ha arrebatado seres queridos, personas que han luchado día con día por hacer de nuestro país y nuestra Ciudad un lugar mejor, precisó.

HOMENAJE A VÍCTIMAS DE PANDEMIA

Y en este punto, dijo: Quiero rendir este informe como un homenaje a todas estas personas que hoy no pueden estar aquí entre todos y todas nosotras escuchando el trabajo que hemos realizado; sepan, hasta donde estén, que todo nuestro esfuerzo es también por ustedes.

Cumpliendo con su responsabilidad informó que ha asistido al 100% de la sesiones del Pleno del Concejo, de las Comisiones de las que es integrante y también, cumplido con la realización total de las sesiones de las Comisiones que preside, tal como lo mandata la Ley Orgánica de Alcaldías y su Reglamento.

Señaló con puntualidad que es indispensable fortalecer las acciones para apoyo de la economía de las familias de Azcapotzalco, que están padeciendo severamente las consecuencias de la pandemia.

Propuso además acciones que garanticen el pleno acceso al internet para nuestras niñas, niños y adolescentes y ayudar de esta manera en sus actividades escolares, con una idea de generar kioscos digitales.

Consideró importante que se duplique el número de personas beneficiarias del Programa Cuidadoras y Cuidadores; así mismo, que se duplique el presupuesto del Programa de Empoderamiento de la Mujer y que se aumente el número de comedores comunitarios, para llegar con el apoyo a más población.

Con estas acciones, mencionó, estaríamos fortaleciendo el derecho a la alimentación, los derechos digitales, el sistema de cuidados y apoyo para la economía familiar dañada por los efectos de la pandemia.

A su vez comunicó que se han revisado los programas y acciones de la Alcaldía, como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, poniendo énfasis en evitar se afecte a la población que habita es este polígono y que no se genere la gentifricacion o expulsión de sus zonas.

De igual forma, dijo, hemos avanzado desde la Comisión de Participación Ciudadana tejiendo redes institucionales para generar mecanismos que faciliten el pleno acceso de la ciudadanía a los derechos participativos.

“Hemos continuado por segundo año en el trabajo interinstitucional con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García sede Azcapotzalco y la Jefatura de Unidad Departamental de Atención de Pueblos y Barrios Originarios de la Alcaldía.

En ese periodo comentó que como parte del Órgano dictaminador de los Proyectos de Presupuesto Participativo se revisaron y alrededor de 3,200 proyectos.

Colaboramos con la Universidad Autónoma Metropolitana, para la realización del proyecto CODEX, iniciativa de titulación de alumnos y alumnas que busca brindar el servicio de asesoría para la presentación de proyectos de presupuesto participativo

Cumpliendo con la Ley, dimos mayor difusión a la Silla Ciudadana del Concejo, así mismo, realizamos reuniones de trabajo y recorridos en 50 colonias durante nuestro segundo año de gestión.

De la misma manera, dentro de los trabajos virtuales, tuvo lugar una plática entre la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) y vecinas y vecinos de 15 Unidades Habitacionales con la intención de obtener información sobre los trámites, programas y protocolos que se atienden desde dicha Procuraduría y que sus habitantes visualicen posibles rutas de atención a sus problemáticas.

En todo momento se ha manifestado un seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

MUJERES NO ESTÁN SOLAS. JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES

De los renglones más importantes de sus actividades como Concejal, Nancy, “Nan” como le dicen sus amigos y como la identifican en el territorio chintololo, dio cuenta del trabajo realizado desde la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos con un objetivo fundamental: el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres para su plena autonomía económica, física y política, luchando por la eliminación de todo tipo de violencias contra nosotras.

Con voz enérgica y con auténtico convencimiento lanzó un compromiso de solidaridad y “desde este espacio, a todas las mujeres Chintololas les digo: NO ESTÁN SOLAS, en mí tienen una aliada permanente. Juntas somos más fuertes.

En ese sentido, planteó la importancia que se vigilen los presupuestos con perspectiva de género, que se cuente con un Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres en Azcapotzalco, además del Programa “Iguales” que busca proteger, garantizar y promover el ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres, considerando los principios de igualdad, libertad y dignidad.

Una acción muy importante es brindar a las mujeres víctimas de violencia un refugio y una posibilidad de superar situaciones de riesgo, es por ello que resalto la operación de la Casa de Emergencia ya que nuestra Alcaldía es la única que cuenta con este espacio seguro.

Así mismo informó que se cuenta con la LUNA Azcapotzalco, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Oficina de Derechos Humanos en Azcapotzalco y, por supuesto, la misma Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión, espacios a donde hemos canalizado a muchas mujeres a quienes se ha podido ayudar para que superen la violencia de la cual han sido víctimas.

Gracias a esta red institucional, hemos realizado el acompañamiento como Concejal.

Como una iniciativa de esta Concejalía dio cuenta de la creación de la RED SORORARIA AZCAPOTZALCO, que actualmente agrupa a más de 100 compañeras de diversas colonias de nuestra demarcación, que tiene entre sus objetivos principales la articulación para conocer experiencias y realidades, en busca de visibilizar, atender y combatir las violencias y la desigualdad.

“Caminar juntas y tejer esfuerzos en la construcción de una sociedad libre de cualquier tipo de opresión y violencia”, es el propósito, añadió- Y en ese punto citó que a la fecha se han realizado 7 encuentros virtuales abordando temas como: tipos y modalidades de la violencia, autoestima, economía solidaria, instituciones que atienden la violencia, patriarcado, crianza amorosa, plan de acción contra el riesgo de violencia, entre otros.

Como un renglón destacado, resumió que para atender situaciones de violencia y emergencia, todo el personal que apoya en esta concejalía se ha capacitado en materia de “Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género por ONU Mujeres”, “Políticas de Cuidado y Autonomía Económica” y “Transversalidad de la Perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad de México”, las mujeres pueden estar seguras que su bienestar nos preocupa y nos preparamos para ello.

Entre otras tareas consideró importante mencionar que

por segundo año consecutivo, se realizó un taller de defensa personal para mujeres en la Alcaldía.

AUSTERIDAD Y CERO CORRUPCIÓN

En otro momento de su informe precisó que desde la Comisión de Administración y Presupuesto hemos propuesto el uso racional de los recursos con que cuenta la Alcaldía; en congruencia con la Política de Austeridad y de cero tolerancia a la corrupción impulsada desde el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador “Porque tenemos muy presentes los principios que rigen el actuar de quienes formamos parte de este movimiento de transformación nacional: no mentir, no robar y no traicionar”

Refirió que en el contexto de la pandemia se supervisaron y se dio seguimiento al presupuesto destinado a las prioridades de salubridad, de apoyo a la economía de las familias, de apoyo a las mujeres emprendedoras y a la política social.

IMPARABLES RECORRIDOS

En otra parte de su informe, comentó que desde la Comisión de Gobierno se impulso el derecho al buen gobierno donde se garantice una actuación de los entes públicos abierta, integral, honesta, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austera, con participación ciudadana, incluyente y resiliente.

De manera simultánea, subrayó, propusimos mecanismos de comunicación directa para denunciar prácticas de corrupción por parte de las personas servidoras públicas, así como campañas de difusión sobre los servicios que brinda esta área.

También informó que a inicios del año nos dimos a la tarea de recorrer 9 mercados públicos a fin de conocer las condiciones y necesidades que tienen las personas locatarias. Recorrimos también los Panteones de la Alcaldía y observamos las necesidades predominantes, como la recolección de basura, reparación de bardas, vimos de primera mano las condiciones de los trabajadores voluntarios en los panteones que prestan sus servicios sin recibir un salario, teniendo como contraprestación las propinas de los deudos, por lo que se sugirió su contratación para bienestar propio y de sus familias.

Además se han recorrido tianguis de nuestra Alcaldía para verificar que cumplan con las medidas sanitarias y se han realizado las observaciones pertinentes ante la Comisión de Gobierno.

Consideró necesario mencionar, que hemos sido la voz de vecinas y vecinos, quienes han señalado lugares de venta de alcohol, a efecto de que se tomen las acciones preventivas pertinentes.

Insistimos en la transparencia de las obras realizadas en el centro de la Alcaldía referentes al comercio en vía pública y que se transparenten los padrones de beneficiarios del corredor de las hormigas.

PANDEMIA. ATENCIÓN IMPARABLE

Dijo en relación a la pandemia que en todo momento se han atendido demandas de la ciudadanía en general, sobre todo en los momentos más álgidos, hemos atendido y, en su caso, canalizado las demandas de la ciudadanía. En lo que va del año hemos recibido un aproximado de 900 peticiones ciudadanas, de las cuales se han atendido cerca de 500 y mantenemos un seguimiento puntual para que se atiendan las restantes 539 solicitudes; a las cuales les generamos su respectivo folio Suac

También se brindó hemos Asesoría Jurídica y Atención Psicológica gratuita, para atención de las y los vecinos que lo requieran.

Las facultades que nos confiere la Ley orgánica de Alcaldías son aun limitadas, en lo cual, junto con otros concejales de la Ciudad, se trabaja propuestas de modificación a nuestra figura.

Más adelante planteó un aspecto relevante que sin embargo no ha detenido el intenso trabajo de apoyo a la ciudadanía.

– No tenemos recursos propios, pero se ha logrado la gestión y con recursos propios se ha podido donar más de 100 lentes, tres sillas de ruedas, apoyado con paquetes alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad, pintura para mejora de espacios.

En la parte final de su intervención ante la presencia de Cristina Cruz, la contadora Bertha Luján, el alcalde Vidal Llerenas, diputados locales y dirigentes territoriales de Azcapotzalco, la Concejal puntualizo que todo ese cúmulo de actividades y más que están por venir, es con el único interés de responder al voto de confianza que en el año 2018 la ciudadanía nos dio.

Estamos trabajando, no les vamos a fallar, agregó.

Convencida de su compromiso con la Cuarta transformación en el país y en la Ciudad invitó a seguir trabajando de la mano por el bien de nuestra Alcaldía.

“Lo he dicho y lo reitero, ¡es un honor seguir luchando con el Presidente Obrador!