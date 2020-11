La mafia del poder politécnica no quiere la Transformación

Comparte











POR JOSÉ VIEYRA

Grupos porriles, los fósiles y los eternos aspirantes a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) están firmes y lucharán con todo para evitar que los saquen de la jugada, pues quieren mantener sus cotos de poder al interior del IPN.

Los VILLAnos de Rivera son la mano que mece la cuna y no querrán soltar su poder, pues son las personas que están haciendo hasta lo imposible para mantener su control en el interior del Politécnico.

Grupos de camarilla y los aspirantes que siempre han querido llegar al poder, cobijados e impulsados por ex directores generales, hacen de las suyas para que no se lleve a cabo la Transformación que requiere el Poli para quitarse a la mafia del poder.

Trasciende en los pasillos de Palacio Nacional que Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, intenta convencer al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que Mario Alberto Rodríguez Casas sigue en el cargo de director general.

Bien lo dijo el Primer Mandatario en la conferencia mañanera en días pasados: El relevo del director general en el IPN está “caliente, caliente”.

Y esto se comprobó el domingo 8 de noviembre, cuando grupos de feministas, bajo el argumento de la violencia de género en el interior, quisieron apoderarse de la Dirección General del Politécnico.

Es muy extraño que estos actos vandálicos surjan a escasos días del relevo… y es que en política nada es casual.

La realidad es que grupos caciquiles, que siempre han dominado al interior del Politécnico, quisieron apoderarse de la Dirección General para seguir manteniendo el poder y obligar al gobierno de la 4T a sentarse a negociar e imponer al nuevo relevo.

Seguramente son los VILLAnos de RIVERA la mano que mece la cuna, en su afán de que siga predominando la pudrición en el IPN, pero el Presidente López Obrador y Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya confirmaron que van por la transformación al anunciar el relevo para acabar con las mafias del poder que azotan al interior del Politécnico.

Qué raro que en los últimos tres años, cuando hubo casos públicos de violencia y acoso en varias escuelas, no afloró este “movimiento”… pero ahora, repito, a unos días del relevo, se pretenda usar esta legítima causa para presionar e intimidar a la SEP y al Primer Mandatario con el mensaje de “continúa mi grupo en el poder o es el caos”.

EN MANOS DE AMLO Y MOCTEZUMA ESTÁ LA TRANSFORMACIÓN O PUDRICIÓN DEL IPN

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), prestigiada Institución de educación tecnológica, fundada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, tendrá relevo de director general el próximo 20 de noviembre de 2020.

La Ley Orgánica del IPN establece que el Presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, a propuesta del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, debe suscribir el nombramiento de un nuevo rector del IPN o ratificar al actual para otro periodo de tres años.

La matrícula es de casi 200 mil alumnos, cuenta con una plantilla de 18 mil profesores y su presupuesto es de 17 mil millones de pesos.

Se estima en 700 mil sus egresados que, en los últimos 80 años, han hecho importantes aportaciones de capital humano en diferentes ramas del desarrollo nacional.

Desde su fundación en 1936, el IPN ha tenido veintisiete directores generales. De 1936 hasta 1981, la designación correspondía al secretario de Educación Pública. A partir de 1981, el presidente José López Portillo expidió la cuarta Ley Orgánica del IPN, que señala, textualmente, en su artículo 12: “El Director General será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

El artículo 13 establece los requisitos: “Para ser Director General se requiere: Ser mexicano por nacimiento y mayor de treinta años de edad; poseer título profesional de una licenciatura cursada en el Instituto Politécnico Nacional, con una antigüedad mínima de cinco años, y gozar de reconocido prestigio profesional y académico, tener solvencia moral y estar identificado con los objetivos que le dieron origen a la Institución.

Desde 1939, año en que el Ing. Manuel Cerrillo Valdivia fue el primer director general egresado del Instituto, se han designado doce directores generales egresados de la ESIME, cuatro de la ENCB, dos de la ESIQUIE, uno de la ESIA, uno de la ESCA y uno de la ESE.

Los que han sido designados por presidentes de la República, a partir de 1981, son nueve. Tres de los últimos provenían del mismo grupo “burocratico” interno.

Los más destacados directores no salieron de la burocracia interna del Instituto: Manuel Sandoval Vallarta (no era egresado), Héctor Mayagoitia Domínguez, Eugenio Méndez Docurro, José Antonio Padilla Segura, Raúl Talán Ramírez y Diódoro Guerra Rodríguez.

POLITÉCNICO, POR SU PROPIA TRANSFORMACIÓN

Miles de egresados politécnicos, orgullosos de nuestra “Alma Mater”, esperamos que la designación del Presidente Andrés Manuel permita que el IPN tenga su propia transformación y que ello coadyuve a la transformación de México.

Seguramente Esteban Moctezuma, titular de la SEP, ya tiene a su candidato, es lógico y no es malo, pero su candidatura será sólo una sugerencia al Presidente López Obrador, quien finalmente tendrá la última palabra.

De Moctezuma y del Primer Mandatario dependerá que se termine el cacicazgo en el Politécnico… a estas alturas, al cuarto para las doce, la baraja ya está echada, sólo es cuestión de que el Ejecutivo federal levante la carta y revele el nombre del nuevo director general del IPN… o quizá no levante la carta porque fue convencido para que se reelija Rodríguez Casas.

LISTA DE CANDIDATOS INTERNOS

Se presenta una breve semblanza, primero a los que tienen trayectoria académico-burocrática dentro del Instituto.

Aunque la lista sería muy larga, los siguientes son los de mejor perfil, los más conocidos en la comunidad politécnica y mencionados con posibilidades para llegar a la Dirección General del IPN.

Mario Alberto Rodríguez Casas

Actual director general. Es ingeniero bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), maestro y doctor en ciencias con especialidad en Bioquímica por el IPN y Diplomado en Alta Dirección de Universidades. Tiene carrera académica-burocrática en el Instituto. Sus primeros cargos directivos los tuvo a partir de 2003 con Enrique Villa como director general del IPN. Fue director de Planeación y Organización, secretario técnico y secretario de Administración. También con Villa como jefe fue director corporativo de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y director de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Antes de ser designado director general, en noviembre de 2017, era director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde Villa lo había dejado. Ha sido profesor en el IPN.

SI FUERA RATIFICADO PARA EL PERIODO 2020-2023, EL INSTITUTO SEGUIRÍA EN MANOS DEL MISMO GRUPO QUE LO TIENE SECUESTRADO DESDE 2003. LA COMUNIDAD POLITÉCNICA LO SABE.

Jorge Toro González

Actual secretario académico. Es licenciado en Físico Matemáticas, egresado de la Escuela Superior de Físico Matemáticas (ESFM) del IPN en 1969; maestro en Ciencias con especialidad en Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (1971) y PH. D. in Mathematics University South Florida USA en 1978. Fue director de la Escuela Superior de Físico Matemáticas y secretario técnico del IPN.

ES RECONOCIDO COMO UN BUEN ACADÉMICO, PERO CARECE DE MANEJO POLÍTICO. DEBE SU PUESTO POR LEALTAD AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL.

María Guadalupe Vargas Jacobo

Actual secretaria general. Es licenciada en Turismo por el IPN. Tiene una Maestría en un Centro Educativo de Cuernavaca, Morelos, y un diploma en Innovación de Gestión. Sustituyó a Héctor Castuera en la Secretaría General, que es el segundo mando del Instituto y que por ley debiera nombrar el secretario de Educación Pública.

SI BIEN TIENE MÉRITOS ACADÉMICOS EN TURISMO, QUE ES LA MATERIA QUE DOMINA, NO HA MOSTRADO MANEJO POLÍTICO QUE REQUIERE EL PUESTO QUE OCUPA. AL IGUAL QUE JORGE TORO, DEBE SU PUESTO POR LEALTAD AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL.

Juan Manuel Cantú Vázquez

Ingeniero y maestro en Ciencias por la ESIME. Fue secretario general del IPN durante el primer periodo de Yoloxóchitl Bustamante. Llegó recomendado por el ex gobernador panista de Querétaro, donde fue secretario de Educación. Ex director de Tecnológicos en la SEP, cargo que entregó a Manuel Quintero por indicaciones de Emilio Chuayffet. Dirigió el POI con Diódoro Guerra como director. Inició su carrera en el sector público con Fernando Elías Calles, de quien fue secretario particular en la Segob.

TIENE AMPLIA TRAYECTORIA EN EL IPN, HA TRABAJADO CON VARIOS GRUPOS DE EX DIRECTORES Y CUMPLE CON EL MANEJO POLÍTICO. ES UN BUEN CANDIDATO.

Jorge Maciel

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME. Fue secretario académico del Instituto con Diódoro Guerra. Es profesor emérito de la ESIME. Cuenta con el apoyo de muchos egresados de la ESIME, de varios ex directores y del empresario Carlos Peralta. Ha sido candidato a la Dirección General del IPN en 2009 y 2012.

TIENE UNA AMPLIA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y DOCENTE EN EL INSTITUTO. ES CONOCIDO Y ACEPTADO EN LA COMUNIDAD POLITÉCNICA. CON ÉL AL MANDO DEL IPN, EL PRESIDENTE TENDRÍA UN PROBLEMA MENOS.

Óscar Escárcega Navarrete

Médico de la ESM. Ha sido candidato a la Dirección General en tres ocasiones. Inició en el Instituto como secretario técnico de Diódoro Guerra. Secretario de Servicios Educativos con Enrique Villa en 2003, gracias a una recomendación de Alfonso Durazo que entonces era secretario particular del presidente Fox Quesada. También se le ha vinculado con José Narro y Salvador Malo del grupo UNAM, con quienes trabajó. Fue director del DIF en Tlalnepantla.

TIENE EXPERIENCIA Y MANEJO POLÍTICO… MÁS QUE ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO. ASEGURAN QUE SERÁ EL SUCESOR DEL ACTUAL DIRECTOR GENERAL, GRACIAS A QUE TIENE EL APOYO DE ALFONSO DURAZO.

Raúl González Apaolaza

Ex director de la ESIME, ex secretario de Educación del Gobierno de Hidalgo en la administración de Manuel Ángel Núñez. Formó parte del equipo de instalación de cámaras de video en el DF en la gestión de Marcelo Ebrard y se desconoce si aún hay vínculos. En tres ocasiones se le ha mencionado como buen candidato a la Dirección General, principalmente por el apoyo y ascendencia que tiene en el grupo ESIME.

RECIENTEMENTE FUE DIRECTOR CORPORATIVO DEL PROYECTO ‘NUEVO AEROPUERTO’, SE DESCONOCE SI ESTA VEZ LE INTERESA SER DIRECTOR DEL INSTITUTO.

Efrén Parada Arias

Doctor en Ciencias Biológicas por la ENCB-IPN. Oscar Joffre le dio su primer nombramiento en el Instituto como secretario de Apoyo y Diódoro Guerra lo ratificó. Tiene 82 años de edad. En 2009 le disputó la candidatura a la Dirección General a Yoloxóchitl, pero siendo del mismo equipo al final le dio su apoyo y gran parte de su gente se quedó a trabajar con la doctora. Tuvo otros cargos en la SEP, pero no se le conocen resultados ni aportaciones en ninguno de ellos.

FUE SECRETARIO GENERAL DURANTE LOS DOS PERIODOS DE ENRIQUE VILLA, DEBIDO A SU RELACIÓN CON EL EX SECRETARIO DE EDUCACIÓN, REYES TAMEZ. FUERON CONDISCÍPULOS EN CIENCIAS BIOLÓGICAS.

Héctor Martínez Castuera

Médico de la ESEM. Llega al IPN como jefe de Recursos Humanos al lado de Óscar Escárcega, entonces secretario de Servicios Educativos. Fue secretario de Servicios Educativos con Enrique Villa debido a su “apoyo” en la Presidencia, ya que tiene un hermano en lo que fue el Estado Mayor Presidencial. En la gestión de Rodríguez Casas fue designado secretario general del IPN y antes de un año sustituido por María Guadalupe Fernández Jacobo.

TIENE UN PERFIL MERAMENTE POLÍTICO Y SE LE MENCIONA COMO UNO DE LOS CANDIDATOS MÁS FUERTES PARA SUSTITUIR A RODRÍGUEZ CASAS, YA QUE OSTENTA HABER TRABAJADO EN EL EQUIPO DE LÓPEZ OBRADOR CUANDO ERA JEFE DE GOBIERNO DEL DF EN EL ÁREA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

Primo Alberto Calva Chavarría

Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, y doctor en Ciencias por la ESIME. Fue director del Planetario “Luis Enrique Erro” del IPN; director de Investigación del IPN y secretario de Gestión Estratégica del IPN con el director general “emergente” en el periodo 2014-2017, Enrique Fernández Fassnacht, quien se lo llevó a SEP como secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México.

HA DICHO QUE QUIERE SER DIRECTOR GENERAL. SE SABE QUE LO APOYA EL EX DIRECTOR ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT. ES SU CARTA PARA SACAR DEL IPN A QUIENES NO LO DEJARON REPETIR OTRO PERIODO. COMO SE SABE, EL GRUPO “VILLA” ORGANIZÓ MANIFESTACIONES A LOS PINOS PARA PEDIR QUE NO SE LE RATIFICARA PARA EL PERIODO 2017-2020 Y ASÍ LOGRÓ COLOCAR A RODRÍGUEZ CASAS.

Miguel Ángel Correa Jasso

Fue director general del IPN en el periodo 2000-2003. Es licenciado en Economía y maestro en Ciencias Económicas por la Escuela Superior de Economía del IPN, de la cual fue director. Fue catedrático del IPN y de la CEPAL. Directivo del Colegio Nacional de Economistas. Antes de ser director general, fue secretario general del Instituto. Es de sobra conocido que fue director general gracias al apoyo de Nilda Patricia Velasco de Zedillo, esposa del presidente saliente, que fue su condiscípula en la ESE.

HA DICHO QUE VOLVERÁ A SER DIRECTOR GENERAL. AL PARECER VIENE POR LA REVANCHA, YA QUE NO PUDO SER RATIFICADO PARA OTRO PERIODO Y LO SUSTITUYÓ ENRIQUE VILLA EN 2003. SU GESTIÓN NO FUE BIEN VISTA POR LA MAYORÍA DE LOS EX DIRECTORES GENERALES.

Manuel Quintero Quintero

Ingeniero aeronáutico de la ESIME. Ex director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) de la Universidad a Distancia y de la DGTV. Tuvo a su cargo dos secretarías en el Instituto. Fue director general del Tecnológico Nacional en la SEP. Ya ha sido candidato a la Dirección General del IPN.

TIENE UNA SÓLIDA EXPERIENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO. SE LE CONSIDERA UN BUEN TÉCNICO CON POCO MANEJO POLÍTICO Y SIN RESULTADOS VISIBLES EN ALGUNA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE HA TENIDO.

CANDIDATOS EXTERNOS

En este grupo se mencionan a quienes son reconocidos en la comunidad politécnica porque han tenido trayectorias públicas conocidas fuera del Instituto.

Esta lista también podría ser muy larga, pero enunciamos a los de mejor perfil y que más se mencionan dentro del propio IPN para dirigirlo el periodo 2020-2023.

Adolfo Joel Ortega Cuevas

Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Tiene amplia trayectoria administrativa y política en el gobierno del DF y en el PRD. Siendo AMLO jefe de Gobierno del DF, en 2004 fue nombrado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo en que fue ratificado durante la administración de Marcelo Ebrard y lo desempeñó hasta julio de 2008, cuado renunció debido al escándalo de la discoteca “News Divine”. Antes había ocupado diversos cargos: en el Gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, secretario de Transportes y Vialidad. Fue jefe delegacional en Gustavo A. Madero en el periodo 2000-2003. En 2004, el jefe de Gobierno AMLO lo designó secretario técnico del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y Gobierno. En 2007 se le otorgó la Medalla Lázaro Cárdenas por desempeño profesional, máxima presea que otorga el Instituto Politécnico Nacional. En 2012 fue coordinador general de campaña de Miguel Ángel Mancera Espinosa y a partir del 10 de diciembre es nombrado director general de Sistema de Transporte Colectivo Metro.

TIENE UNA AMPLIA TRAYECTORIA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA EN EL GRUPO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR. QUIERE SER DIRECTOR GENERAL DEL IPN Y MUCHOS APUESTAN A QUE CON EL APOYO PRESIDENCIAL ES EL “BUENO”.

Marco Antonio Flores Sánchez

Contador público por la ESCA. Maestro en Políticas Públicas y licenciado en Derecho con “Mención Honorífica” por la Universidad Iberoamericana. Diplomados en Administración Estratégica por University of California Berkeley; Finanzas por UNAM; Alta Dirección de Entidades Públicas por el INAP y Análisis Político Estratégico por el CIDE, así como cursos de posgrado en Harvard University. Fue oficial mayor de la SEP y de la Conacyt (cinco años de logros en la transformación del Consejo. Relación personal con los científicos más prominentes). Cargos en la SEP con 5 secretarios. Jefe de Departamento y coordinador de Proyecto en “Revolución Educativa” con Reyes Heroles; director de Compras de la SEP, bajo el mando de Manuel Bartlett; secretario técnico de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados. Oficial Mayor de la SEP en la gestión de Fausto Alzati Araiza. Trayectoria de 27 años, con cargos relevantes en el sector público (SEP, SHCP, Segob, SPP, Semarnat, SE, AHISA, Profeco) y ha obtenido logros y resultados durante sus gestiones. Fue coordinador del proyecto “IPN conversión a Organismo Descentralizado” en la Dirección General del IPN con Diódoro Guerra. De 1997 a 2003 fue docente en el IPN (lo vetaron por haber sido candidato en 2003). Profesor titular en la Universidad Iberoamericana los últimos 5 años, así como miembro del Comité Técnico de la Maestría en Políticas Públicas. Actualmente ejerce la docencia, es articulista y consultor jurídico.

AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRAYECTORIA ACADÉMICA. TIENE ORIGEN Y FORMACIÓN POLITÉCNICA DESDE QUE CURSÓ LA PREVOCACIONAL NÚMERO 6. ES RECONOCIDO Y BIEN VISTO POR LA COMUNIDAD POLITÉCNICA, POR ASOCIACIONES DE EGRESADOS Y POR EX DIRECTORES, TAN ES ASÍ QUE FUE CANDIDATO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPN EN LOS AÑOS 2003, 2009 Y 2012.

Víctor Alcerreca

Ingeniero químico de la ESIQUIE. Tiene una trayectoria político-partidista en el PRI. Fue diputado federal y tuvo diversos puestos en Quintana Roo con el apoyo del ex gobernador Joaquín Hendricks. En el IPN ocupó la COFAA y tiene más de 80 años de edad.

EN VARIAS OCASIONES SE HA MENCIONADO COMO CANDIDATO A LA DIRECCIÓN GENERAL POR SU EXPERIENCIA POLÍTICA. EN ESTA OCASIÓN NO SE SABE SI LE INTERESA.

Arturo Salcido Beltrán

Licenciado en Economía de la ESE. Fue presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios en tiempos de López Portillo y diputado federal por el Partido Comunista Mexicano. Tuvo a su cargo el área de Publicaciones en el IPN.

ES RECONOCIDO COMO GENTE DE LA VIEJA GUARDIA DE LA IZQUIERDA MEXICANA. ACTUALMENTE ESTÁ ALEJADO DE LA ESCENA PÚBLICA Y ACADÉMICA.