Ni le busques, nadie te va a ayudar…

El Secretario de Gobierno de Veracruz le negó protección y apoyo a Florisel Ríos, presidenta municipal de Jamapa

La funcionaria municipal fue masacrada, presuntamente por el crimen organizado, pero las diferencias entre PRD y Morena pudieran ser parte de este trágico suceso

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Antes de morir acribillada, Florisel Ríos, presidenta municipal de Jamapa, Veracruz se duele de no contar con el respaldo de la policía municipal.

…“Jefa, ¿de qué manera yo la acompaño?, ¿de qué manera yo la respaldo, si no tenemos una arma? No podemos defendernos”, le dijo su comandante en un breve diálogo que sin saberlo ambos, fue una despedida para nunca más volver a encontrarse.

Lo anterior se escucha en una declaración que la alcaldesa hizo a los reporteros y cuya voz quedó grabada, horas antes que fuera masacrada por unos diez individuos que la secuestraron y asesinaron, dejándola desangrando en un camino del poblado Ixcoalco, en Medellín de Bravo, a 10 kilómetros de Jamapa.

En una segunda grabación, cuyas copias fueron obtenidas por Huellas de México, la víctima narra antes de morir, la forma como desde Palacio de Gobierno dictan su virtual sentencia de muerte.

Con voz que guarda temor y simulada impotencia al no recibir ayuda de las autoridades, cuenta:

…“Ayer fui a hablar con el secretario General de Gobierno, (Eric Patrocinio CisnerosBurgos)…y me dijo: Ni le busques quien te va ayudar con las armas porque no se te van a regresar”. Nadie te va a ayudar…

Enseguida cuenta como el funcionario sigue en su advertencia.

– Si tu esposo no se entrega, no te voy a devolver las armas… tengo a tu policía desarmada, te vamos a quitar la policía, porqué si tú no sabes cómo está tu policía, por eso te mataron a tu comandante, porque tu policía está mal…

El funcionario se refería a los hechos el pasado 23 de julio pasado cuando se encontró el cuerpo desmembrado del excomandante de la policía municipal de Jamapa, Miguel de Jesús Castillo Hernández, quien también había sido secuestrado antes.

En su narración grabada, ella le replica: “lo que pasa es que yo lo único que quiero son cinco minutos con usted para que me diga cuál es el tema de Jamapa”.

Su interrogante quedó en el aire y ya no lo supo porque en el momento de salir del despacho, su sentencia ya estaba escrita al quedar a merced del crimen organizado que presuntamente fue el causante de su muerte.

Es posible que la línea de enfrentamiento político pudiera desprenderse también de las investigaciones, en virtud de las dificultades que tenía la edil del PRD con morenistas que formaban parte del cabildo,

En la primera de dos grabaciones que se han hecho públicas, la presidenta municipal de Jamapa da cuenta de la tristeza que le causa estar separada de su esposo, -oculto por una orden de aprehensión que pesa en su contra, en apariencia por falsos cargos- y de sus hijos que permanecen resguardados en otro lugar.

De acuerdo con los antecedentes, cuesta aceptar la manera brutal como su destino de muerte estaba escrito desde febrero pasado cuando recurrió por primera vez al Congreso y al gobierno del estado en busca de apoyo, sin lograrlo.

Luego de su muerte han venido declaraciones de justicia y promesas de que se llegará hasta las últimas consecuencias, tanto del gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez y de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre otros, pero antes nadie ayudó a Florisel

Desde el inicio de su gestión, Ríos Delfín denunció violencia política de género y así se mantuvo esa abrupta relación, llegando al pasado sábado 7 de noviembre donde en una reunión con alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentó que se sentía amenazada y que temía por su vida.

Entre los problemas era notable el enfrentamiento abierto que siempre tuvo con el síndico de Morena, Julio César Sosa Villalbazo, al grado de solicitar juicio político contra él, por su presunta participación en la toma del Palacio Municipal, durante más de un mes, ante el presunto despido injustificado de tres trabajadoras.

En contrario el denunciado, a su vez pidió apoyo del legislador morenista, José Magdaleno Rosales Torres y solicitó juicio político en contra de la alcaldesa.

Entre otras acciones de tensión que continuaron, el pasado 4 de noviembre, fueron detenidos la extesorera Eugenia “N” y el director de Obras Públicas, Carlos “N”, por presuntos actos de corrupción, aunque ambos fueron liberados, tras pagar una fianza.

YO LLEGARÉ: EL ESPOSO

Dentro de esa ola de inconveniencias, también se giró orden de aprehensión contra su esposo Fernando Hernández Terán, ex presidente del DIF en Jamapa, lo que derivó que abandonara sus funciones, manteniéndose prófugo hasta la fecha.

A raíz de los trágicos acontecimientos éste publicó un mensaje de despedida en Facebook en el daba constancia de su dolor: “Te amo Florisel y te lo juro que hubiera muerto contigo pero no hubiéramos ido solos. Ahora lo seguro que me buscarán a mí. No se preocupen que yo mismo llegaré”.

En otro mensaje a través de redes sociales mencionó: “Han destruido mi vida y de mis hijos.Te amo Florisel y no me busquen, yo solo llegaré; y sólo sé decirles que somos inocentes y se llevaron a una gran mujer y ejemplar madre de familia”.

Esta vez, como no lo hicieron antes, al dejarla sola, policías estatales acudieron a la búsqueda de la alcaldesa, pero no la hallaron con vida.

De este enfrentamiento estaban enterados las dirigencias estatal y nacional, muestra de ello es que apenas el sábado pasado, acusaron que el gobierno de Cuitláhuac García, a través de Eric Cisneros, hostiga a los alcaldes de oposición para apoyar a los candidatos de Morena, en la próxima elección. La denuncia fue fue reiterada por el líder nacional de ese partido, Jesús Zambrano.

“Es un acto criminal, exigimos sea esclarecido e investigado hasta sus últimas consecuencias. Responsabilizo directamente al gobernador Cuitláhuac García a su secretario General del Gobierno, Eric Cisneros y exijo con toda firmeza al gobierno federal que tome cartas en el asunto”, enfatizó Zambrano..

Sin embargo, ayer mismo, varios alcaldes perredistas desmintieron haber sido amenazados por Cisneros y señalaron que tienen buena relación con el gobernador.

En el caso del comandante asesinado apareció en un video viral donde se le observa maniatado y con los ojos vendados, mismo que fue difundido previo al hallazgo de su cuerpo.

En el material audiovisual es interrogado mientras señala a autoridades de Jamapa y Soledad de Doblado de ilícitos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Además, el asesinato de la alcaldesa ocurre a un año y dos días del crimen del diputado local, Juan Carlos Molina Palacios, quien fue atacado en su rancho en el municipio vecino de Medellín de Bravo, a menos de 10 kilómetros de donde fue localizado el cuerpo de Florisel, lo que habla de unas condiciones de incontrolable violencia.

Florisel es la segunda alcaldesa en funciones asesinada durante la actual administración de Veracruz; la primera fue Maricela Vallejo Orea, edil de Mixtla de Altamirano, en abril de 2019

A esto se suma el homicidio del expresidente municipal de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, quien se desempeñaba como encargado de Obras Públicas y asesor del actual alcalde Fernando León Trejo, crimen ocurrido 6 de diciembre de 2019.

El último atentado contra un funcionario en la región ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando se reportó la desaparición de tres jóvenes de Soledad de Doblado, entre ellos el actual director del DIF municipal, José Luis Sánchez Montiel.

El primer crimen ocurrió el 7 de abril, cuando Obed Durón Gómez, alcalde de Mahahual, Quintana Roo, fue asesinado a tiros por hombres que lo esperaban en un trayecto hacia elpoblado de Xcalak.

El 30 de septiembre, Carlos Beltrán Ben como, presidente municipal de Temósachi, Chihuahua, fue asesinado tras ser privado de su libertad por un grupo de personas armadas.

Los asesinatos de estos tres munícipes se suman a siete más ocurridos en el actual sexenio.

En el estado de Veracruz, al menos ocho alcaldesas y alcaldes han sido asesinados en los últimos diez años en diversos ataques con armas de fuego. A la lista se le suman 15 ex ediles, de todos los partidos políticos.

De los asesinatos de alcaldes en los dos años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan tres en Oaxaca; dos en Veracruz; y uno en Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Michoacán y Estado de México.

La consultoría Etellekt, en su informe Violencia Política en México 2020, refirió que en los últimos cuatro sexenios han sido asesinados 87 presidentes municipales; hasta ahora, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto encabeza la lista con el mayor número de homicidios cometidos contra ediles: 39, le sigue su antecesor, Felipe Calderón; durante su administración hubo 31 casos

CUITLÁHUAC PROMETE JUSTICIA

El gobernador informó que “Independientemente de procesos en curso, de investigación contra funcionarios y exfuncionarios, no vamos a permitir que nadie esté por encima de las investigaciones, nadie esté tratando de sacar provecho de una situación compleja pero muy apegada a derecho, ni con fines político, ni fines particulares”, exclamó.

En su mensaje además prometió que no habrá impunidad en el caso

“Confiamos en la actuación de la fiscalía, de manera autónoma van a determinar quiénes son los responsables del homicidio ”, sentenció.

,

A CONTINUACIÓN LAS DECLARACIONES QUE HIZO FLORISEL RÍOS POCO ANTES DE SU EJECUCIÓN

PRIMERA TRANSCRIPCION

NO TENGO EL RESPALDO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

En estos momentos si temo por mi familia, no tanto ya por mi, porque ya estoy en este tema. Tengo a mi familia separada. Mi esposo está en otro lugar, acordamos que no esté conmigo y que mis hijos estén resguardados.

No tengo el respaldo de la policía municipal; me dice el que puse como comandante: “Jefa, de qué manera yo la acompaño, de qué manera yo la respaldo, si no tenemos una arma. No podemos defendernos”.

– Yo estoy en todo lo correcto y yo ando sola… En este momento no tengo presupuesto, tengo muy poco, para poderle pagar a alguien que me resguarde… El tema me parece muy complicado y no te van a querer trabajar por menos.

SEGUNDA TRANSCRIPCIÓN

ME ARREPIENTO DE HABER BUSCADO AL SECRETARIO DE GOBIERNO

“Fui a hablar con el secretario de Gobierno ayer, (((nombre) y me arrepiento enormemente, y se los digo de frente porque la manera como me trató el señor como mujer no lo merecía. Yo me acerque a él y cuando me vio me dijo: Te quiero decir que estás mal, no me oyó, ni me saludó; te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal,

si tu esposo no se entrega, no te voy a devolver las armas… tengo a tu policía desarmada, te vamos a quitar la policía, porqué si tu no sabes cómo está tu policía, por eso te mataron a tu comandante, porque tu policía está mal…

– Eso es lo quiero que me digan, ¿porqué me dicen que tu policía está mal, porqué hasta ahorita nadie me da respuesta…?, he metido oficios, he querido hablar con el Secretario de Seguridad, he metido…ahora si que me he respaldado…, la policía está en la Academia. Todo lo que me han pedido para la policía se los he estado dando. Ayer me dijo, ni le busques quien te va ayudar con las armas porque no se te van a regresar, Entonces si me pegó muy fuerte el tema, “lo que pasa es que yo lo único que quiero son cinco minutos con usted para que me digan cual es el tema de Jamapa”.