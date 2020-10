Piden 50 años de cárcel para directora del Rébsamen

Comparte











“La justicia no se mendiga, se exige y por ello las autoridades jurisdiccionales deben rectificar la sentencia condenatoria a la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, y sancionarla con no menos de medio siglo de prisión, además de pagar cinco millones por cada una de las 26 víctimas fatales por concepto de reparación de daños”, acotaron abogados y padres de varios de los menores que perdieron la existencia en el temblor del 19 de septiembre de 2017, quienes, al igual que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX apelaron la condena de 31 años impuesta a la inculpada.

En conferencia de prensa, el representante legal de “Ángeles contra la Impunidad”, organización de varios de los padres de familia de alumnos que perdieron la existencia en el derrumbe del plantel, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, consideró que resulta inequitativo que García Villegas sólo haya sido condenada a la pena mínima por la muerte de 19 estudiantes menores y siete trabajadores, además de una reparación de daños por 400 mil pesos, cifra que no cubre siquiera los gastos realizados por los deudos de los afectados.

Una y otra vez, los padres de familia y abogados, entre ellos Fernanda Fuentes y Mario García, asentaron que al igual que la dependencia bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos, puntualizaron que los jueces de la causa fueron “más que complacientes” con García Villegas, bajo el argumento que es primodelincuente. “Mónica sabía perfectamente lo que hacía al construir lujoso departamento en la parte superior del Colegio, sabía que se afectaría la estructura del mismo y, además, falsificó documentos, sobornó a exfuncionarios de la delegación Tlalpan e incurrió en otros ilícitos”.

Reiteraron que no buscan venganza o bien obtener un beneficio económico que no les corresponda, sino que los jueces procedan conforme lo ameritan los hechos, los que no son “pecata minuta” si se toma en consideración el elevado número de muertes, las que posiblemente pudieron evitarse si la dueña del plantel, con complicidad con autoridades delegacionales, no hubiera “levantado” el lujoso penthouse.

Expusieron que a tres años de la tragedia, aún no se tiene el lugar donde se erigirá el memorial para las 26 inocentes víctimas, no se ha ofrecido una disculpa público y menos cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agregaron que hasta el momento el Poder Judicial citadino les ha hecho “justicia a medias”, ya que sólo se ha procedido contra García Villegas y dos directores responsables de obra. “En el caso participaron muchos ex y funcionarios en activo, por lo que estos deben ser llamados a cuentas, ya que justicia lenta es justicia denegada, contrario al postulado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, Rafael Guerra Álvarez”.