ESPECIAL: Golpe a la cofradía militar en México

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Como un golpe a la cofradía más alta de militares en México que durante décadas convirtió la Secretaría de la Defensa Nacional en negocios personales de alta dimensión, se consideró la noche de este jueves la detención del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, a petición de la DEA.

Una investigación convertida en “Operación Padrino” se mantuvo abierta durante más de diez años en contra de un grupo de militares y en opinión de expertos y especialistas en temas militares, los posibles cargos podrían ser por narcotráfico; una condición muy grave y muy delicada tratándose de un personaje de primera línea en México.

De acuerdo con las primeras versiones de quienes han seguido de cerca las líneas de investigación, existe una cofradía de poder que vino a romperse con el actual titular de la Defensa Nacional, el secretario General, Luis Cresencio Sandoval González, quien ahora se espera haga un deslinde de su antecesor en el cargo.

Cienfuegos Zepeda, fue uno de los bastiones en el sexenio pasado de la lucha militarizada contra los cárteles de la droga, es el segundo elemento del Ejército de alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en la mira de la justicia en este momento, el otro es el general Eduardo León Trauwitz, quien está prófugo y es acusado de vínculos con el robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como parte de las indagaciones que sigue la DEA, va quedando más claro que el proceso en contra del General Jesús Gutiérrez Rebollo, fue parte de una venganza montada desde las elites militares por no haberse sometido a las reglas que le imponían.

NARCOTRÁFICO EN SEDENA

También surgen evidencias que en colaboración con fuerzas militares, el ex presidente Ernesto Zedillo se involucró en el negocio de las metanfetaminas con los Amezcua Contreras en Colima, dejando evidencias que hay más generales involucrados que se siguen moviendo a espaldas del actual Secretario de la Defensa, comentaron especialistas.

En las primeras declaraciones al respecto, César Gutiérrez, hijo del finado general Gutiérrez Rebollo, convertido actualmente en analista en temas de esta especialidad fue contundente al ser señalar que el narcotráfico llegó a los máximos niveles en este país.

Es desafortunado, dijo, en una entrevista que concedió en el noticiero de La Octava, la noche del jueves que mientras un grupo de elite saca beneficios personales, cientos de soldados siguen presos por esta supuesta guerra del narcotráfico.

Mientras se esclarecen los cargos, el General de 54 años de trayectoria militar fue transladado de inmediato a las oficinas de la DEA en los Ángeles California, donde pasó su primera noche como presunto indiciado.

Fuentes diplomáticas confirmaron al Diario Eje Central que se le acusa de conspiración, delito cometido por varias personas y generalmente vinculado a narcotráfico.

En las primeras versiones, se trata de uno de los generales al que se le identifica con el ala dura de las Fuerzas Armadas, que comenzaron a ser investigados tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, “porque identificaron a jefes de Zonas militares que les proporcionaron protección al líder del Cártel de Sinaloa.

Al igual que varios ex integrantes del gabinete del ex presidente, Enrique Peña Nieto, quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de División, Salvador Cienfuegos Zepeda dejó su cargo en medio de diversos cuestionamientos de su administración, principalmente sobre la probable participación de militares en actos de corrupción y de protección al narcotráfico.

URGEN CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA MILITAR

Gutiérrez Priego que mucho sabe de estos temas, primero por su formación profesional y luego por haber sido hijo del General Gutiérrez Rebollo, quien resintió de manera directa el poderío de la élite militar, comentó en su columna en La Silla Rota que mucho se habla en los pasillos de la Secretaría de la Defensa Nacional que ya se iniciaron las investigaciones sobre jefes militares por presunta corrupción en la Sedena.

Advierte que lo que llama mucho la atención, es que estos generales no se mandaban solos, y se dice que las investigaciones llegarán hasta lo más alto de la estructura, donde aparecen los titulares de esta dependencia en los dos últimos sexenios, siendo uno de ellos el General Cienfuegos, como ahora es público.

Las primeras informaciones acerca de la detención del General fueron comentadas por el experto en cuestiones de seguridad, Ramón Celaya Gamboa al calificarlo como un hecho sin precedente que cimbra al país y las fuerzas armadas.

Celaya Gamboa, constató que la investigación no es nueva, ni es solo contra él, pero los efectos en el escenario nacional, tan complejo y abatido es considerable, por lo que el Jefe de la Nación se verá en la necesidad de anunciar cambios en la estructura militar.

La afectación política es más que evidente y por lo tanto la estrategia presidencial basada en el apoyo sustancial de las fuerzas armadas en la seguridad pública, deberá tener ajustes necesarios.

Parte de esta premisa por el hecho que la confianza de los Estados Unidos se puede ver afectada y por eso tendrá que ofrecer elementos de estabilidad, subrayó.

EBRARD CONFIRMÓ LA DETENCIÓN

Por la noche comenzó a circular la versión que el ex secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda, había sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California luego de que la DEA lo solicitara.

Minutos después la información fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Era una certeza que la DEA fue la que solicitó la detención de Cienfuegos.

«He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.», aceptó en un twitter el canciller mexicano.

VA LA SEGUNDA CAPTURA DE UN ALTO JEFE POLICIACO EN EU

La detención del General es la segunda captura de un Secretario de Estado mexicano en Estados Unidos. La primera fue la de Genaro García Luna, en diciembre del 2019, ambos secretarios durante la administración de Peña Nieto.

De acuerdo con Ginger Thompson, periodista estadounidense, Cienfuegos fue detenido esta tarde en el aeropuerto cuando arribaba a Estados Unidos por un viaje con su familia.

LA DEA AL FRENTE DE SU DETENCIÓN

Cabe mencionar que Ginger Thompson ni el canciller Marcelo Ebrard detallaron sobre los delitos por los que se detuvo a Cienfuegos Zepeda.

Sin embargo, la cancillería informó que en las próximas horas la Cónsul en Los Angeles le notificará los cargos por los que fue detenido, asimismo indicó que se le brindará asistencia consular a la que tiene derecho.

LA DEA Y SU DETENCIÓN

De acuerdo a fuentes oficiales la detención del general Cienfuegos fue por pedimento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

El exsecretario fue detenido en compañía de familiares, que ahora están en libertad.

Cienfuegos Zepeda fue el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto del periodo 2012 al 2018.

Se dio de alta en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cienfuegos cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional obteniendo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la Escuela Superior de Guerra.

SEMBLANZA

En la actualidad, el ex funcionario federal tiene 72 años y cuenta con estudios de licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.

Asimismo, realizó una Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

También cuenta con estudios para oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar.

Cienfuegos ha fungido como oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas; comandante de la I Región Militar, en la Ciudad de México; comandante de la IX Región Militar, en el estado de Guerrero; comandante de la V Región Militar, en el estado de Jalisco; comandante de la 15/a. Zona Militar, en el estado de Jalisco y comandante del 14/o. Batallón de Infantería, en el estado de Jalisco.

DESTACADO EXPERTO EN DOCTRINA MILITAR

Además se ha desempeñado como subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En el ámbito de la docencia, fue director del Heroico Colegio Militar, director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica en el Sobrehumano Colegio Militar.

POSIBLE LIGA DE CIENFUEGOS CON AYOTZINAPA

Con su detención fue puesto en la óptica de una presunta corresponsabilidad con los hechos de Ayotzinapa que marcaron a los militares en el periodo de gestión del General Cienfuegos.

La desaparición de los 43 normalistas en 2014, volvió a ponerse en la óptica de responsabilidad porque se presume la participación de elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero.

Desde antes fue insistente la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en interrogar a militares que podrían aportar información extra a la versión oficial difundida acerca de que solo vigilaron de lejos la manifestación. Cienfuegos se negó rotundamente a que esas entrevistas se realizaran.

Por esas fechas fue contundente su posición:

“No tienen por qué declarar los soldados, primero porque no hay señalamiento claro de un involucramiento, nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno con la CIDH, en particular con el grupo de expertos en ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito.

“No tengo nada qué esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio también”, dijo en entrevista con Televisa en octubre de 2015.

A diferencia de aquellos tiempos, el pasado 26 de septiembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se habían librado ´órdenes de aprehensión contra militares por su presunta implicación en el caso.