Diputados llaman a Sanjuana a reconocer huelga y acatar laudo de la JFCA

*PAN, PRI, PRD y MC exhortan a Segob y STPS a resolver el conflicto de Notimex

Javier Divany Bárcenas

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC exhortaron mediante un punto de acuerdo a la Segob y la STPS a atender y resolver de manera expedita las demandas laborales de los trabajadores de la agencia Notimex, que cumplen ya 8 meses en huelga por violación a sus derechos, al contrato colectivo y despidos injustificados.

En el documento del 15 de octubre publicado en la Gaceta Parlamentaria señala que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a que en su carácter rector de la política de difusión del gobierno federal atiendan y revisen las diversas violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

También pide a la Segob y Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), para que en el ámbito de sus competencias instrumenten las medidas necesarias para facilitar la instalación de las mesas de diálogo y negociación para que, de manera pronta y expedita, se atiendan las demandas de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a quienes les han sido violentados sus derechos laborales.

El exhorto también llega a la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, para que reconozca la huelga emplazada por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) y acate la orden emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para alcanzar una solución al conflicto y la situación por la que atraviesa la Agencia.

Entre las demandas para la solución del mismo y que no han querido ser acatadas por Sanjuana Martínez Montemayor están el que se respete la bilateralidad entre la empresa y el Sutnotimex, reinstalación de las personas despedidas de forma injustificada; que se detengan los despidos injustificados, sobre todo que no haya represalias contra quienes están en huelga; respeto al contrato colectivo de trabajo y se paguen las prestaciones no devengadas y revisión seria del contrato colectivo de trabajo y su aplicación retroactiva.

Para los diputados es importante salvaguardar el derecho a la información de los mexicanos, que debe ser prioritario para mantener una democracia saludable, por ello es primordial atender la grave situación por la que atraviesa Notimex, debido a que también señalaron que es urgente que la directora general Sanjuana Martínez Montemayor reconozca la huelga e instale las mesas de negociación para destrabar la grave crisis en la que se encuentra Notimex.

Tras conocer a fondo el caso de los trabajadores de Notimex en huelga, los diputados coordinadores Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido Movimiento Ciudadano (MC); Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN); René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada Martha Tagle Martínez, de MC, se sumaron a la lucha de los huelguistas y demandaron justicia para los afectados.

El punto de acuerdo expone los motivos de la huelga y presenta parte de las injusticas vividas por los trabajadores antes y tras el estallamiento del paro de labores el pasado 21 de febrero, donde se explica, entre los hechos más graves, el despido violento principalmente contra mujeres jefas de familia.

A casi 8 meses de huelga, las negociaciones se encuentran completamente rotas debido a la negativa de Sanjuana Martínez a resolver el problema, a pesar de la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador a la STPS, Segob y al vocero Jesús Ramírez para resolver el conflicto de forma definitiva.

Destaca las investigaciones hechas por organizaciones como Artículo 19, que han demostrado que Notimex utiliza mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de “la reputación de personas”, para que “se silencian voces por medio del acoso laboral y el abuso de autoridad”.

También se hace público que Sanjuana Martínez Montemayor ha violado el derecho constitucional de huelga (que fue declarada legalmente existente desde el 4 de marzo), así como ha incumplido con la orden emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 14 de mayo, en la que se le apercibe a suspender labores y respetar el derecho de huelga de los trabajadores o de lo contrario será acreedora a una multa de hasta por 434 mil 400 pesos.

Actualmente, la Agencia opera parcialmente en una sede alterna ilegal, que no cuenta con la debida autorización de la Junta de Gobierno para su arrendamiento y no cumple con las condiciones de higiene, seguridad y protección civil para la operación y el 8 de junio pasado, la Junta de Gobierno obligó a la directora a suspender las operaciones, cosa que no se ha cumplido.

Tras romperse las mesas de diálogo, se han registrado una ola de denuncias contra trabajadores, principalmente contra la secretaria del Sutnotimex, Adriana Urrea, se abrieron carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República contra los trabajadores en huelga y se pidió la intervención de la Guardia Nacional.

Por su parte, el Sutnotimex presentó el 19 de marzo una demanda de juicio político contra la directora Sanjuana Martínez en la Cámara de Diputados, por violación a las leyes mexicanas, a la Constitución, convenios internacionales y el recién firmado T-MEC; el 27 de marzo una denuncia contra Notimex ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el incumplimiento del laudo y violar el derecho a la huelga, y también se envió una carta directa a la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete, para que intervenga de manera directa y se detengan las operaciones de la Agencia.

Se han interpuesto más de 45 denuncias contra la directora de Notimex en la Secretaría de la Función Pública (SFP), las cuales tienen carácter de reservadas.

En resumen, suman 245 personas despedidas de forma injustificada, de un total de 320 que estaban contratadas cuando asumió la dirección; de esas, más de un 150 son sindicalizadas con un salario promedio de 12 mil pesos, con lo que se incumplió con la instrucción presidencial de no afectar a la base trabajadora con la política de austeridad.