ÚLTIMA HORA: Capturan al Gral Salvador Cienfuegos en Aeropuerto de Los Ángeles

15 de octubre 2020 (huellas.mx).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que ha sido notifido por el embajador Christopher Landau, que el General Salvador Cienfuegos ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles en California.

Salvador Cienfuegos fue el Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aún no se saben los cargos que tiene en contra, aunque de acuerdo a lo expresado por el Secretario de Relaciones Exteriores, estaría enfrentando cargos en la nación estadounidense.

El general llegaba a la ciudad estadounidense en un viaje en compañía de su familia, de acuerdo a lo externado por medios locales.

