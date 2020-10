Aprueban proceso para tercera encuesta por la dirigencia de Morena

Comparte











El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto por el que se ordena la realización de una nueva encuesta abierta para la dirigencia de Morena ante el empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Según se proyecta, este ejercicio se levantará entre el 16 y 22 de octubre, cuyo resultados se estima se den a conocer el próximo 24 de octubre.

Para continuar con el proceso, por insaculación se determinó a las tres empresas que realizarán la encuesta y tras lo cual se reunirán para definir la metodología y el tamaño de la muestra y esta misma semana se pueda dar paso al levantamiento del ejercicio probabilístico para definir al nuevo líder morenista.

De acuerdo con el INE, fueron cinco casas encuestadoras las que cumplieron con los requisitos establecidos y tras insaculación las empresas que harán el nuevo ejercicio son:

Parametría, S. A. de C. V.

Covarrubias y Asociados, S. C.

Demotecnia 2.0., S. A. de C. V.

Previamente, Demotecnia 2.0. participó en la encuesta de reconocimiento; en tanto, Covarrubias y Asociados, y Parametría en el ejercicio abierto final.

Además, se aprobó que se mantenga la participación de un grupo de expertos integrado por Patricia Romero y Carlos Rodríguez, investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM.

INE reitera que tercera encuesta de Morena estaba en convocatoria

Durante la sesión del Consejo General, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien mandató que el órgano electoral realizara la encuesta para la renovación de la dirigencia de Morena, el cual calificó como un “proceso inédito”. En ese sentido, reiteró que el INE se ayudó de empresas dedicadas a este tipo de ejercicios y que una tercera encuesta para un desempate, ya se tenía contemplada con antelación.

“La cantidad de candidatas y candidatos que se presentaron a este ejercicio, más de 100 para ambos cargos, llevó al INE a instrumentar lo que los lineamientos -por cierto validados por el Tribunal- habían planteado sobre cómo proceder ante una participación tan grande… Hay dos puntos que vale la pena aclarar, se trata de encuestas, no de ejercicios que recopilan votos, quien piense que aquí se está hablando de votos, simple y sencillamente no está entendiendo el procedimiento que nos mandató el Tribunal», esto luego de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo quien se autoproclamó como presidente legítimo al considerar que ganó la encuesta.

Reiteró que en la primera encuesta, la pregunta fue en sentido de si se conocía; posteriormente en el segundo ejercicio sí se habló sobre las personas que sí se querían al frente del partido: «Para la presidencia dos candidatos se encontraban aventajados de los demás, pero sus rangos de preferencia, es decir, estamos en estadística no en números absolutos, encuestas generan ejercicios probabilísticos en donde los resultados se miden con un rango superior y un rango inferior en términos de la preferencia para ocupar el cargo de cada uno de los aspirantes… y lo que ocurrió fue que el rango inferior se cruzaba con el que se encontraba en segundo lugar, y esto genera que estadísticamente no se pueda definir quién tenga más preferencia que otro… Estos ejercicios no miden votos, miden preferencias y expresan sus resultados en rangos, no en números absolutos», afirmó Lorenzo Córdova durante la sesión del Consejo General.

Al igual que el consejero presidente, los demás consejeros se posicionaron al señalar que la tercera encuesta de desempate ya estaba establecida en la convocatoria. Así como la falta de comprensión entre los ejercicios que se aplicaron para la elección a la dirigencia de Morena.