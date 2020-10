Ecatepec el municipio más peligroso de México

Comparte











Incapacidad del alcalde, debe renunciar Fernando Vilchis

También ocupa los primeros en robo en transporte, a casa habitación, homicidio doloso, secuestro, extorsión y feminicidio.

Ecatepec se ha convertido en el municipio más peligroso de México, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, y en materia de inseguridad en el transporte público, la sensación de inseguridad es del 94 por ciento de la población que aborda un transporte público, denunció el abogado Josué Valdés Huezo.

“Ecatepec es el municipio con mayor sensación de inseguridad, es el primer lugar y esto se acentúa en el transporte público, 8 de cada 10 han visto como se comete un asalto; primer lugar en disparo de armas de fuego,”, ante esto, dijo que la gente ha perdido “la fe en la autoridad” municipal porque piensa que la situación no mejorará.

Ecatepec también ocupa los primeros lugares en diversos delitos como robo en transporte, robo a casa habitación, homicidio doloso, secuestro, extorsión y feminicidio; aunque derivado de la pandemia por Covid-19, algunos de estos delitos han disminuido.

Ante este escenario de grave sensación de inseguridad, de desesperanza de la población por la omisión e impunidad de las autoridades, “hago un llamado contundente a Fernando Vilchis para que replantee su política de seguridad pública en Ecatepec o que renuncie al cargo, porque una de las principales funciones de un presidente municipal, es hacer todo lo necesario y lo posible porque exista seguridad en el municipio, porque la gente se sienta segura y porque en este tema está fallando”.

Dijo que no se puede ser cómplice de los malos resultados del gobierno municipal en materia de seguridad pública, “no puede ser que ante estos malos resultados, la autoridad no de la cara, no sea transparente, y sobre todo que como ciudadanos no digamos nada y seamos omisos en este tema.

“Hacemos un llamado claro y contundente al presidente municipal para que replantee su política de seguridad publica o que renuncie al cargo”.

Los efectos directos de los altos índices de inseguridad, es la falta de empleo por el desmantelamiento de la inversión privada propiciando el incremento de la economía informal o actividades ilícitas.

Durante la conferencia en materia de delincuencia, el ponente Pedro Hugo Montero, destacó que la sociedad del municipio ante el alto índice de impunidad de la delincuencia y la participación de elementos policiales en la comisión de diversos delitos, ha perdido la confianza en las autoridades, al grado que han empezado a surgir grupos que demandan la presencia de las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional o también piensan en formar “grupos armados” para hacerle frente a la delincuencia.

“Alarmante que la gente piense en armarse, en lugar de pedir ayuda o en instalar alarmas vencinales o videocámaras o la instalación de lámparas (alumbrado público)”.

Explicó que, a nivel nacional las conductas antisociales están ligadas al consumo de alcohol, consumo de droga y/o venta de droga”, además de las conductas sociales familiares.

Ante esto, el panorama para los siguientes 12 meses es sombrío ya que el 86.3 por ciento de los ecatepenses piensa que la situación puede empeorar.