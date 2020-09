Rechaza acusación líder del SUTNOTIMEX ante la Función Pública

Comparte











Con la solidaridad de los trabajadores de Huellas de México

Respaldan a lideresa sindicalizados con plantón

Se le revierte a Sanjuana con tercera denuncia en su contra por desacato

Fernando Sánchez Márquez

La Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, acudió a comparecer ante autoridades de la Secretaría de la Función Pública, porque erróneamente se le atribuye un desvío por alrededor de dos mil pesos de viáticos que no pudo comprobar cuando se desempeñaba como reportera por el cierre de la Agencia de Noticias.

Con la seguridad y firmeza que le caracteriza, la joven periodista rechazó tal señalamiento porque esta comprobación ya no fue posible realizarla, porque fue justamente cuando estalló la huelga por falta de diálogo de la directora Sanjuana Martínez, quien sí cuenta con una denuncia, con pruebas, por un desvío millonario que no comprueba y que la Función Pública no reclama.

Al cumplirse 201 días de huelga, trabajadores del Sindicato de Notimex acompañaron a la dirigente sindical hasta las oficinas de la secretaria Irma Eréndira Sandoval, quien ordenó la comparecencia simple y sencillamente por ser amiga de Sanjuana Martínez, ya que la dependencia no tiene pruebas.

Lo absurdo de esta comparecencia es que llaman a declarar a Adriana Urrea por un supuesto micro adeudo, que si está comprobado, porque corresponden a gastos de viáticos asignados cuando cubrió una gira presidencial del anterior gobierno, pero no llaman a Sanjuana Martínez a pesar de que a esta funcionaria sí la señalan de un desvió millonario.

Desde el medio día y durante más de cuatro horas, los trabajadores de Notimex que en todo momento estuvieron alrededor de su dirigente sindical, cerraron la circulación al tránsito vehicular a la altura de Insurgentes Sur 7300 en dirección Sur a Norte, por donde solo avanzó el Metrobús.

Durante la manifestación los trabajadores en huelga estuvieron acompañados de sus familiares, quienes se han solidarizado con el movimiento, porque desde su punto de vista, no tiene razón de ser y porque además ninguna autoridad se hacer nada por solucionar el conflicto.

Mientras desfilaba un grupo de oradores que emitieron mensajes de apoyo incondicional, mostrando pancartas panorámicas, posters y cartulinas con diversas leyendas en respaldo a todos los trabajadores que ya llevan dos centenares de días de inactividad sin percibir salario alguno, agrupamientos de uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contuvieron el tráfico, desviaron la afluencia vehicular y acordonaron la zona para proteger a los periodistas de Notimex.

Por la tarde, el área de prensa del SUTNOTIMEX, emitió un comunicado para dar a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP), admitió una nueva denuncia contra la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, debido al desacato a la autoridad tanto laboral como a la Presidencia de la República, al negarse a respetar las resoluciones emitidas y la instrucción de resolver el conflicto.

Esta fue la tercera denuncia interpuesta de forma colectiva por las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX), luego de las dos quejas interpuestas contra la funcionaria en noviembre pasado, las cuales, de acuerdo a fuentes del Órgano Interno de Control (OIC), se habían detenido por temas de la contingencia sanitaria y el paso de labores en Notimex, pero sigue su proceso, por lo que muy pronto Martínez Montemayor deber comparecer.

Se dio a conocer que existen resoluciones de la autoridad laboral e instrucciones precisas de la Junta de Gobierno de Notimex hacia la funcionaria para respetar la Huelga y apegarse a la Ley.

Sin embargo, se mantiene una operación administrativa parcial, además de que hay un pago ilegal de salarios de mandos medios y superiores, incluida la propia Sanjuana Martínez, lo que hace suponer un desvío de recuros de alrededor de 5 millones de pesos, además de un uso indebido del servicio público.

De última hora el SUTNOTIMEX, manifestaron su preocupación debido a que el Presupuesto de Egresos de 2021 contempló para Notimex 176.5 millones de pesos, que serán insuficientes para atender las necesidades financieras de la Agencia, debido a la pésima administración de la Directora y al creciente pasivo laboral por su negativa a resolver los problemas laborales.