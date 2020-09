Las frases clave del 2º Informe de López Obrador

Comparte











El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rindió hoy su segundo informe de gobierno en donde destacó sus logros a dos años de su gestión.

En su discurso mencionó los siguientes 14 puntos:

1. Aseguró que la crisis económica ya pasó. La caída fue de 10.4 % en el primer semestre. Se perdieron 1 millón de empleos. En agosto se crearon ya 93 mil nuevos empleos. El peso se revaluó de 25 a 22 pesos por dólar. El barril de petróleo pasó de 0 a 40 dólares.

2. «La relación con empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados»

3. Reconoció la labor de los trabajadores de la salud frente a la pandemia del Covid-19, la creación de más ventiladores en México para los enfermos, las becas a aspirantes a médicos y el acuerdo para la creación de la vacuna contra el coronavirus.

4. Destacó el inicio de las obras de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el proyecto en el Istmo de Tehuantepec.

5. Presumió de su buena relación con Donald Trump y la firma del TMEC.

6. Aludió a la primera mujer indígena titular de la CONAPRED para prevenir con la discriminación.

7. Mencionó los casos de corrupción y que en su gestión eso no estará permitido, apuntando García Luna y haciendo énfasis en los expresidentes, cuyo juicio por delitos estará a disposición de las dependencias de justicia y de la consulta ciudadana. “Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”.

8. Afirmó que en casi todos los delitos ha habido una disminución en comparación con noviembre de 2018: “Hay menos asaltos, secuestros, feminicidios, menos robo en transporte público, particular, negocios y casas habitación. Ha aumentado el asesinato y la extorsión, producto de la delincuencia organizada”.

9. Aseguró que su administración ha cuidado el medio ambiente como nunca antes y resaltó que «estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo».

10. “Desde Francisco I Madero ningún presidente había sido tan atacado”, dijo el presidente, culpando a los conservadores, aunque garantizo las libertades de expresión, pues la represión política ha quedado en el pasado.

11. Enfatizó los logros en la educación con el pacto con las televisoras para trasmitir las clases durante la pandemia, y se refirió al fomento a la lectura y la impresión de libros en el país.

12. Se refirió al robo de combustible y como dichos actos se han reducido drásticamente.

13. Destacó su apoyo a pensiones y la otorgación de créditos a personas de bajos recursos, así como el soporte a adultos mayores, personas con discapacidad y a estudiantes a los que se les otorgaron becas.

14. Recordó su política de austeridad dentro de sus nuevas acciones “Este es el cambio, esta es la transformación”.