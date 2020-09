Rebelión en Morena, no pasó la polémica propuesta de planilla para la Jucopo. Así votaron

Comparte











31 de agosto 2020.- Después de una intensa serie de ataques y acusaciones entre diversos actores políticos, la Cámara de Diputados votó este lunes, pero no logró la mayoría calificada para elegir la nueva Mesa Directiva, cuya planilla estaba encabezada por la priista Dulce María Sauri.

La propuesta, impulsada por el PRI, y que tenía el respaldo de la mayoría de Morena, encabezados por su coordinador, Mario Delgado, así como también de experredistas, que se cambiaron de partido al PRI para que alcanzaran los curules necesarios para buscar la coordinación, finalmente fue rechazada y tendrá que realizarse una nueva ronda de debates y negociaciones.

Las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC, PES y Verde Ecologista, votaron casi de forma total a favor de la iniciativa, mientras que solo la bancada del PT, votó de forma conjunta en contra de la propuesta. En Morena, se registró una votación dividida, y aunque la mayoría fueron en el sentido dictado por su coordinador, Mario Delgado, muchos otros votaron en contra o se abstuvieron, provocando así que no se alcanzara la mayoría requerida.

El debate se tornó ríspido por momentos ante el descontento del Partido del Trabajo que peleó con el PRI ser la tercera fuerza para poder presidir la Cámara Baja.

La propuesta de planilla que se votó y que finalmente no logró la mayoría calificada estaba integrada por:

Presidenta: Dulce Maria Sauri (PRI)

Vicepresidenta: Dolores Padierna (Morena)

Vicepresidente: Xavier Azuara (PAN)

Vicepresidenta: Sara Rocha (PRI)

Secretaria: María Guadalupe Díaz (Morena)

Secretaria: Keren Michel González (PAN)

Secretaria: Matha Garay (PRI)

Secretaria: Julieta Macías (MC)

Secretario: Héctor René Cruz (PES)

Secretaria: Lyndiana Elizabeth Bugarín (PVEM)

Secretaria: Mónica Bautista (PRD)

Así se votó: 278 a favor, 112 en contra, y 64 abstenciones, cabe recordar que esta debe ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados.

Para la planilla, el PT no nombró a ningún diputado para ocupar el cargo que les correspondería como secretario. Además, previo a los posicionamientos en el Pleno, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, dijo que no firmaron el acuerdo y no apoyarán la planilla la cual calificó como «una traición a la 4T».

Horas antes de la votación, el coordinador de Morena, Mario Delgado, ya daba como un hecho que el PRI sería quien tomaría el control de la tercera mesa directiva de la presente legislatura, lo que ocasionó un fuerte debate, tanto en la cámara, como también en redes sociales, acerca de los acuerdos políticos que encaminaron esta fallida determinación.

