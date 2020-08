Notimex agoniza por 175 días de huelga

Comparte













Fernando Sánchez Márquez

Ante la actitud de cerrazón de Sanjuana Martinez, Directora General de NOTIMEX, quien se niega a dialogar para terminar con 175 días en huelga, trabajadores de este medio de comunicación, se

Manifestaron esta mañana frente al número 15 de la Calle Africa, Col. Concepcion, Alcaldía de Coyoacan, domicilio ocupado ilegalmente como sede Clandestina de Notimex.

Una vez más los directivos de la empresa asumieron completo silencio, ya que durante el mitin plantón de esta mañana, ninguna de los representantes dio la cara ante la presencia de las y los trabajadoras quienes en completo orden y sin injurias o consignas irreverentes, solicitaron dialogar para encontrar una solución al conflicto sindical que ya cumple medio año de parálisis.

Ely Rodríguez, una de las trabajadoras con 22 años de antigüedad en la Agencia Notimex,

acusó que sin ninguna consideración, la funcionaria en turno no solo no atiende el llamado a los trabajadores, sino ya no siquiera el de autoridades laborales, e incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Izabel Vega, otra de las periodistas que durante seis meses ha vivido en uno de los campamentos de huelga, dijo que Notimex ha sido un gran ejemplo de lucha por persistir en recuperar el centro de trabajo en de 240 despedidos ilegalmente. “No venimos a exigir nada, sólo pedimos se respeten nuestros derechos” dijo la joven en plantón.

Berenice, otra de las comunicadoras que hicieron uso de la palabra frente a las oficinas clandestinas de NOTIMEX, denunció que Desde que llegó Sanjuana Martínez, en marzo de 2019, se dieron cientos de despidos injustificados, pisoteando los derechos laborales, al ser atacados atacados en redes sociales con argumentos falsos y ofensivos por parte de la directora, por lo que hoy reiteró la decisión de todos por venir a defender sus derechos.

También fue acusada de irresponsable e irrespetuosa porque Desde enero pasado que inició la mesa de negociación, Sanjuana Martinez se ha cerrado ha desaparecido y En 8 meses no ha aparecido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que es notorio que no tiene ninguna intención de retomar las negociaciones.

En este sentido todos los trabajadores del SUTNOTIMEX Hacemos un llamado a que Sanjuana se sensibilice, que resuelva pronta y que ponga fin a este conflicto.

Por su Parte Monica García Trujillo, quien se ha desempeñado como redactora y editora de las áreas de cultura, deportes e información general, recordó que el origen del conflicto que ha puesto a NOTIMEX en la antesala de su agonía, fue a raíz de que el corrupto líder sindical Conrado Garcia, nos abandonó en el momento que más lo necesitaba la base trabajadora. Fue traidor, irresponsable e indignante su actitud, porque se desatendió de todo.

“Esto fue a raíz de que nos abandonó un líder corruptor. Hoy Adriana Urrea es nuestra representante en este conflicto. No somos ni Sindicato espurio ni corrupto como Sanjuana lo ha denunciado a través de bota. Somos trabajadores pensantes y profesionistas, no estamos con líderes corruptos”.



Queremos decirle a Sanjuana Martinez que no exigimos nada que no nos corresponda, por eso estamos luchando en el marco del 51 aniversario de Notimex, trabajamos informando por el derecho a la libertad de expresión.

No han sido solo 6 meses de lucha son 183 días de lucha! Día a día de pandemia’ de condiciones infrahumanas laborales, 189 días de aguantar, a veces sin comer o con una sola comida al día.

Los trabajadores afiliados al SUTNOTIMEX estamos por la defensa der nuestro centro de trabajo. No pedimos ninguna otra cosa más.

A la opinión publica le decimos que Sanjuana Martinez, argumenta austeridad cuando en verdad están operando con recursos públicos. Ha sido indigna su posición. Por eso,

Queremos solución rápida a este co conflicto. Conflicto que en todo momento ha estado acompañado de la Pandemia del coronavirus, y que afortunadamente no hemos sido infectadas pero eso no quiere decir que estemos cien por ciento a salvo. Por eso pedimos a la opinión pública su comprensión, a los medios de comunicación su apoyo y a Sanjuana Martinez su decisión de retomar la mesa de negociaciones.

.