Arturo ‘N’: Muerte por encargo o tortura

Morena pide salida de Maribel Cervantes, titular de Seguridad

El caso del presunto homicida del ex magistrado Luis Miranda Cardoso, está plagado de imprecisiones e irregularidades

Por Enrique Sánchez Márquez

Este miércoles 19 de agosto de 2020 pasaron lista 3 mil 821 internos del penal de Santiaguito, menos uno; el interno de más reciente ingreso Arturo “N” fue encontrado “colgado” de los barrotes de su celda.

Algo increíble que despierta sospechas de un armado cinematográfico, la muerte por encargo o exceso de “bienvenida” por parte del equipo de seguridad del penal para ocultar otras razones de mayor peso

En cualquier caso, este acontecimiento queda envuelto en el descuido, negligencia u omisión de las autoridades penitenciarias que demandan una investigación profunda, comenzando con la separación del cargo de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, demandaron legisladores de Morena.

En otra vertiente cercana, la muerte del presunto responsable del homicidio del notario público de Toluca, Luis Miranda Cardoso, podría ser un esbozo del negro panorama de terror, sangre violencia y extorsión que se vive al interior del penal de Santiaguito, en el Estado de México.

La celeridad de los acontecimientos genera más sospechas y dudas que certeza en la información oficial.

En primer lugar, todo se dio a través de “tarjetas informativas” que en menos de 48 horas abrieron y cerraron el caso.

Apenas el 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó en un comunicado la detención de Arturo “N””, luego de una “eficiente investigación”.

Poco después determinó su presunta responsabilidad en el homicidio del ex magistrado, padre del diputado federal Luis Miranda Nava, un político del más alto nivel en el sexenio del ex gobernador mexiquense y ex presidente de México, Enrique Peña Nieto quien había solicitado al mandatario estatal, Alfredo del Mazo “atención especial” en este caso, no obstante, a Arturo “N” se le reportó sin vida aproximadamente a las 22:30 horas del pasado 17 de agosto, a menos de un día de su reclusión, “colgado con su pantalón de un barrote de la ventana de su celda”.

Y de inmediato la mañana del 18 de agosto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, otra vez mediante una Tarjeta Informativa, dio a conocer que el presunto homicida había sido encontrado sin vida en su celda.

Por esta razón, legisladores de Morena en el Congreso del Estado de México, nuevamente exigieron la separación del cargo de Maribel Cervantes, a quien se le identifica en estrecha relación con el negro pasado de Genaro García Luna, para ir al fondo de este delicado asunto.

De acuerdo con los antecedentes que se conocen del caso, la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense, remitió a esa persona al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, por el presunto delito de homicidio.

Un primer “brinco” en el curso de los acontecimientos que abren paso a una larga lista de irregularidades es que su cuerpo no siquiera se encontraba en una celda sino en

un dormitorio dedicado a la visita conyugal, en el cual solamente existe una cama, separada de las paredes y una pequeña ventana a metro y medio del piso que hace casi imposible que alguien se cuelgue.

De acuerdo con los protocolos internos no podía estar en ese lugar y menos a un día de su llegada al penal debido a que su clasificación tarda varias semanas en determinarlo, aún cuando se trataba de un detenido “especial”.

Además, de acuerdo con los mecanismos de seguridad del penal todos los internos son sometidos a un riguroso sistema de vigilancia que tiene como respaldo tecnológico cámaras de video vigilancia en los pasillos de las áreas de reclusión, mediante las cuales es posible observar en todo momento las conductas de los presos.

En el caso de quienes muestran una tendencia al suicidio, reflejan una conducta de inestabilidad que es fácilmente detectable

Los que tienen tendencia al suicidio muestran actitudes que son fácilmente detectadas por el cuerpo de vigilancia que permite tomar medidas preventivas, que en este caso no ocurrió.

Por ello no se descarta que uno de los posibles motivos de su muerte haya sido a consecuencia del clima de terror y golpes que se ha vuelto cotidiano en este centro penitenciario y que los legisladores de Morena exigen esclarecerlo.

Es así que toma fuera una versión de que a los custodios “Se les pasó la mano, lo mataros a golpes y luego, seguramente, lo colgaron ellos mismos para suicidarlo”, como práctica común o para ocultar asuntos de mayor fondo relacionados con la familia y su persona del magistrado fallecido, Luis Miranda Cardoso.

Los legisladores de Morena que manifestaron su decisión de mantenerse atentos a que se cumpla su demanda, involucra además a los custodios que estaban a cargo de la zona de visita conyugal, el Jefe de Seguridad del penal, el Jefe de turno que estaba a cargo, el director del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, Miguel Ángel Correa, el Subsecretario de Control Penitenciario y, por supuesto, la Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, que al final es la responsable de que este tipo de cosas no sucedan en las cárceles mexiquenses”.

Una voz desde dentro clama atención de las autoridades: Aquí los presos nos morimos más por los excesos, abusos policíacos, negligencia y corrupción de nuestras autoridades, que por el COVID”.

Gerardo Ulloa Pérez, a nombre de los integrantes de la Diputación Permanente presentó la exigencia y demando el total esclarecimiento del caso, al recordar que el pasado 11 de agosto, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular de Toluca, fue localizado el cuerpo sin vida del ex magistrado Luis Miranda Cardoso.