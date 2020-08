Secretario de Agricultura tiene Covid-19

Comparte











19 de agosto 2020.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, informó que dio positivo a Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, reveló que a partir de la noche del martes se encuentra en aislamiento y que ha notificado a las personas con las que tuvo contacto para que tomen previsiones y agregó que continuará sus actividades desde casa.

“Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex”, escribió el funcionario.

A la fecha, el caso de Villalobos se suma al de otros funcionarios federales como Zoé Robledo, director general del IMSS; Arturo Herrera, secretario de Economía, y Rocío Nahle, secretaría de Energía, que también dieron positivo a coronavirus.

