Búnker. Toledo exhibe deficiencia, ignorancia e inexistencia de la 4T.

12 de agosto 2020.- Ni el nuevo plan de educación de la SEP, destinado al fracaso, ni la incontenible matanza de 53 mil fallecidos por la pandemia del coronavirus registrados hasta el 10 de agosto, lograron que el presidente López Obrador pudiera ocultar las deficiencias y enfrentamientos internos que se agravan cada día al interior de su gabinete, lo cual fue exhibido por el inminente (ex) de la SEMARNAT. Víctor Manuel Toledo Manzur.

Acostumbrado al uso de distractores mediáticos para ocultar el impacto negativo y social que provocan sus permanentes desaciertos de gobierno, en esta ocasión el presidente López, disimuló el berrinche que le provocó enterarse de una valiente denuncia que lo acusó y responsabilizó de todo lo malo que está ocasionando la “inexistente” 4T.

Toledo Manzur, titular de la SEMARNAT, quien tiene sus días contados al frente de la dependencia, aprovechó el Seminario virtual Internacional Agroecosistemas, Alimento, Biodiversidad y Resiliencia, para denunciar ante expertos en la materia de todo el mundo que él ha observado que “la 4T, como un conjunto claro y acabado de objetivos, No Existe”.

El funcionario Federal, uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la Ecología Política y reconocido por AMLO como experto en medio ambiente, de plano encueró al presidente y colaboradores: este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones que se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. Yo lo he notado en varias líneas, aseguró.

Públicamente puso como ejemplo que la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los sanos negocios, está en contra de la ecología y trata de imponer toda la visión que ha imperado en el mundo por las grandes corporaciones.

De Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, dijo que ha tenido enorme seguridad y poder otorgado por el presidente; es el operador principal para bloquear todo lo que sea de la línea ambiental y la transición energética, todo el tiempo.

Me ha convocado Alfonso Romo a tres reuniones con Villalobos para presionar sobre temas graves específicos en materia de plaguicidas, que es el principal veneno el principal plaguicida. O sea, no vamos a poder transitar a la ecología libre porque el presidente, la SEDER y el jefe de la presidencia están en contra de todo esto.

Hace como dos meses, narró el hombre bonachón, de baja estatura, de escaso pelo rubio y sin titubeo alguno, el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana, afortunadamente no lo logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche y Tabasco de miles de hectáreas para hacer un proyecto de producción lechera en un modelo totalmente de agronegocio.

En el caso de la cancelación de una planta cervecera que había hecho grandes inversiones y que iba en la recta final de su constitución, dijo que sobre este tema estaba a favor la Secretaría de Gobernación, que incluso el subsecretario Peralta convocó a una reunión para «convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la misma, traído por el subsecretario».

En el caso de la Minería, denunció, tenemos a la subsecretaria de Economía impulsando la minería. Arturo Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar de convencerme que fuéramos más accesibles, etc. Etc. Lo mismo está pasando en Energía.

Tambien hay diferencias con la secretaria Rosio Nahle. A lo que quiero llegar es a decir que estamos haciendo un gran esfuerzo en la SEMARNAT, pero no estamos en un gobierno totalmente de lado nuestro.

Adentro hay contradicciones muy fuertes; yo la verdad es que veo muy difícil “no debemos idealizar la 4T. La 4T en este gobierno está lleno de contradicciones brutales y toda nuestra visión que aquí compartimos entre todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Eso sí hay que decirlo.

Entonces, concluyó el valiente funcionario, los quiero poner en la realidad y la realidad es que tenemos que ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe. Hay que bajarnos a la realidad.

Toledo Manzur, quien anunció que el próximo primero de octubre entrará un nuevo etiquetado que presenta mayor información a los consumidores sobre los efectos dañinos de algunas sustancias que contienen algunos alimentos, rompió el silencio y puso en verguenza al presidente López Obrador, al encuerar a la 4T, al gabinete y al creador del zopilotaje: AMLO.

Ante expertos del más alto nivel académicos comprometidos con una agroecología que busca la salud ambiental y humana y la supresión de 80 plaguicidas, dejó caer estos frágiles hilos con los que se sostiene la 4T.

Además del espectáculo de la inexistente 4T, el Seminario organizado por la Semarnat, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Sociedad Científica Latinoamericana Agroecología, el Colegio de Posgraduados y la Sociedad Mexicana de Agroecología, sirvió para que el aún Secretario Víctor Manuel, desahogara la rabia ocasionada por el manipuleo de Romo y Lopez durante Los últimos dies meses que cumpliría en el cargo.