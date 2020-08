ZONA CERO. Patadas de ahogada

Comparte











1 Share

Javier Divany Bárcenas

Ante la desesperación de convertir en realidad sus mentiras y tratar de convencer al más incrédulo de los inocentes, la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, sigue dando patadas de ahogada, en todos los medios de comunicación donde tiene amigos y utilizando todas las dependencias posibles a su favor, ¡claro!, donde tiene amigos, para hacer creer que la huelga de los trabajadores es ilegal.

Sin embargo, la ley favorece a los trabajadores de Notimex, quienes desde el pasado 21 de febrero estallaron en huelga por violaciones a sus derechos laborales y al contrato colectivo de trabajo. Derechos inrenunciables, ni negociables.

Sin los más mínimos escrúpulos, sobriedad y respeto al prójimo, Sanjuana utiliza todos los mecanismos de acción a su alcance, como el influyentismo, amiguismo y compadrismo, para tratar de denostar el movimiento del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), a través de las entrevistas pactadas en diversos medios y redes sociales.

Como una hiena en plena selva, desde la dirección de Notimex, en manada con su equipo de trabajo y comandados por Erick Muñiz, se lanzan en las redes sociales con todo tipo de ataques contra los integrantes del Sutnotimex, insultos y amenazas, solo por mantener la huelga que acabó con los malévolos planes de la regiomontana y su equipo de regios que llegaron a chilangolandia a “chiflar la máuser”.

Uno de los tantos errores de la 4T es haber creído y elegido a Sanjuana como directora de Notimex, quien vendió un proyecto, de acabar con la corrupción sindical que había dentro de Notimex, pero incluso antes de llegar y sin conocer la agencia ella ya hablaba de limpieza al interior, gran error porque hizo juicios a priori.

Sin saber a quienes deberían de investigar por posibles actos de corrupción sindical, Sanjuana le vendió la idea al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que TODOS eran corrutos y más de 240 trabajadores fueron despedidos a su llega como directora.

Hoy Sanjuana Martínez, quien no ha acudido a ninguna de las reuniones de negociación para acabar con la huelga, con miles de pretextos y mentiras, amenaza con no reinstalar a ningún trabajador y tampoco aceptar el contrato colectivo de trabajo existente e intenta imponer uno realmente ofensivo para los trabajadores.

Pero aquí viene lo delicado, algo que ni el propio AMLO sabe, o no le llega o no le dice su vocero Jesús Ramírez, algo en lo que está en contra el mandatario de la República, que lo replicó durante sus campañas y ahora en lo que lleva de su sexenio, el uso del influyentismo, del compadrismo y amiguismo, situación de la que si echa mano Sanjuana y si no que le pregunten a la directora del periódico La Jornada, a la secretaria de la Función Pública y al Fiscal General de la República, entre otros.

AMLO y Sanjuana, por igual manifestaron que PRI y PAN utilizaron la agencia para beneficio del partido en el poder. ¿Y la 4T o Morena no? Pues claro que sí a través de ella han atacado a cuanto periodista pueden, medio de comunicación o adversario político.

Es importante precisarles algunos datos a quienes siguen apoyando a Sanjuana Martínez en las entrevistas, como ocurrió el pasado 3 de agosto del presente año con la conductora Adriana Delgado del programa El Dedo en la Llaga, que trasmite El Heraldo de México Radio, donde las preguntas fueron a modo, y hasta halagos de una gran periodista.

Lamentablemente la entrevistadora no buscó a la parte del Sutnotimex para conocer la otra versión, como se hace profesionalmente, pues es importante que sepa que el Sindicato de Telefonistas apoya directamente por ser integrantes a la Unión Nacional de Trabajadores UNT, derecho que da la Constitución al sindicalismo libre, y a la que pertenecen decenas de organizaciones.

En la entrevista, Sanjuana acusa a dirigentes sindicales de corruptos y se le olvidó señalar que su patrón ya perdonó a Carlos Romero Deschamps y quizá hasta llegaron a un acuerdo. Y sobre el líder de los ferrocarrileros Víctor Flores, pues la directora de la Agencia del Estado debería presentar pruebas.

La presencia de la UNT en apoyo al Sutnotimex es algo legal que le permite la ley y que Sanjuana desconoce totalmente como muchas otras cosas del sindicalismo, a tal grado que sus asesores jurídicos solo la han metido en más problemas.

Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no existe ningún intento de extorsión por parte del Sutnotimex, como lo ha señalado la directora.

El contrato colectivo de trabajo del Sindicato tiene de 36 años de existencia lo que ha permitido una calidad de vida normal a los trabajadores y no de ricos europeos, ni de lujos, por el contrario así deberían dignificar al periodismo. ¿Es por eso que Sanjuana pretendía irse de agregada a Francia para ganar como europea?

Sobre las 230 plazas que según pide el sindicato, pues simplemente fueron el mismo número de despidos injustificados y que pertenecen al sindicato. Tras los despedidos, la directora creó un sindicato charro-blanco el “Sitnotimex”, para poder ocupar las plazas de manera ilegal. ¿Quién es la charra?

Sin duda que todos los trabajadores profesionales despedidos y con larga experiencia de mínimo 20 y 30 años de carrera periodística, capacitados y con gran trayectoria, no son gente improvisada, no tienen manchas de corrupción, ni laboral.

“Siento que estoy aportando mi granito de arena”, dice en cada entrevista Martínez Montemayor. Sí, pero para acabar con Notimex y no aportó nada nuevo al periodismo del Estado Mexicano, ni para las nuevas generaciones del siglo XXI.

divanybz@yahoo.com.mx

@javierdivanybz