Irían contra 19 altos ex funcionarios de la PF; Jesús Orta niega haber sido notificado

* Al parecer la FGR lo investigó por malos manejos presupuestales

* El ex funcionario asegura que no tiene conocimiento de la situación y que tampoco ha sido notificado

La Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX y de la Policía Federal (PF) Jesús Orta, según informó el periodista Omar Sánchez de Tagle.

Ante tal situación, el ex titular de la SSC, señaló: «desconozco la situación, mi conciencia está tranquila, no debo nada a nadie y tampoco he recibido ningún tipo de notificación en ese sentido».

En su Twitter, Sánchez de Tagle señaló que la FGR solicitó a un juez federal 19 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la entonces PF, entre ellos Jesús Orta, quien fungió como Director General de Administración del Secretariado Ejecutivo.

«El caso fue radicado en un juzgado de Almoloya y son 19 altos ex funcionarios de la Policía Federal, por los cuales, la FGR espera que la orden de aprehensión sea concedida en las próximas horas», añadió.

Y abundó que otro de estos ex funcionarios sería Frida Martínez Zamora, quien era secretaria general de la PF. «La carpeta de investigación habla de desvió en compras de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios y compras simuladas».