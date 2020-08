Especialistas analizan importancia de juventudes migrantes en la vida político-electoral de México y EEUU

Comparte











1 Share

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020,. La juventud mexicana registradas en el programa DACA, conocidas también como «dreamers», generan amplia participación cívica y están en constante interacción con el Congreso norteamericano y con organizaciones de la sociedad civil promotoras de derechos político-electorales de la comunidad migrante, por lo que es uno de los grupos

poblacionales que puede decidir los resultados de la elección de la Presidencia de Estados Unidos, y en México, también representan un sector importante de la participación en la vida pública, expuso la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui.

Señaló que es importante que el Congreso estadounidense encuentre una solución para dar certidumbre legal a los beneficiarios DACA, y a partir de ello, se generen las condiciones para que puedan tener derecho a votar en los comicios de aquel país, como lo tienen en México.

La Embajadora participó en la entrega 13 de la serie de conversatorios sobre los efectos y desafíos políticos de la pandemia COVID-19, organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y transmitida a través de su canal de Youtube, en el que se abordó el tema «Retos y perspectivas de la incorporación de las juventudes migrantes a nivel binacional».

Como parte del conversatorio virtual, Bárcena Coqui impartió a la distancia la Conferencia Magistral: «El futuro del programa Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)

y sus posibles consecuencias para las juventudes mexicanas residentes en Estados Unidos», donde indicó que actualmente se tienen registros de 649 mil personas jóvenes inscritas en dicho programa, de las cuales 521 mil 440 nacieron en México.

Destacó que el Gobierno de México ha implementado diversas acciones para apoyar a las personas registradas en dicho programa estadounidense, como el dar seguimiento preciso para que se consoliden y aprueben proyectos legales; brindar atención precisa con ayuda de abogados consultores; colaborar con organizaciones de la sociedad civil; realizar talleres informativos y asesoría migratoria y proporcionar atención telefónica.

«Los jóvenes DACA son un tesoro para México, para la participación cívica y un tesoro

también para los Estados Unidos», expresó la Embajadora.

En su oportunidad, el Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Presidente de la Comisión Permanente de Vinculación con Organismos Externos, sostuvo que el desafío para las autoridades electorales nacionales y locales es incentivar la participación de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, por lo que consideró esencial que el IECM cuente con una estrategia permanente para generar mejores capacidades de participación en la vida política de la comunidad migrante, incluida la población conformada por las juventudes y así progresar en su incidencia desde el extranjero.

En tanto, el Consejero Presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, sostuvo que para este Instituto son prioritarios los derechos político-electorales de la ciudadanía capitalina residente en el extranjero, por lo que se trabaja de manera permanente y coordinada con representantes de las comunidades migrantes, las autoridades de los consulados y con el Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de brindarles las mejores condiciones para que ejerzan a plenitud sus derechos desde el exterior.

“Estas acciones son fundamentales para mantener contacto permanente con nuestros connacionales e integrarlos a la cultura de nuestro país, así como al involucramiento de sus derechos en ejercicios de Participación Ciudadana y la elección de Diputación Migrante que se llevará a cabo en 2021”, refirió Velázquez Miranda.

Como parte del conversatorio virtual, se llevaron a cabo además dos mesas de análisis y reflexión; en la primera, se abordó el tema “La incidencia de las juventudes migrantes en la vida político-electoral en México y Estados Unidos”, y en la segunda, las “Experiencias de las juventudes migrantes en la vida cívica y política de México y Estados Unidos”.

En la Mesa 1, participaron a la distancia: Sergio Infanzón, Enlace Nacional de Comunidad Migrante; Eileen Truax, Experta en migración y movimientos sociales; Magdaleno Manzanarez, Vicepresidente de Asuntos Externos, Western New Mexico University; y Natasha Uren Vázquez, Consultora Independiente en Políticas Públicas y Migratorias.

En la Mesa 2, comentada por el Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Luis Octavio Vado Grajales, participaron también a la distancia: Ana Abad, Presidenta de la Red Global MX Washington DC; Reyna Montoya, CEO Aliento; Dulce Matuz, Co Fundadora de The ADAC; e Israel Concha, Fundador de New Comienzos.