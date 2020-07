Palo al aborto en Veracruz; SCJN rechaza iniciativa

Comparte











2 Shares

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecharon la discusión de la despenalización del aborto en México.

La medida tenía especial trascendencia para el estado de Veracruz, ya que de haber sido aprobada, iba a obligar al Congreso de esa entidad a despenalizar la interrupción del aborto.

La cuatro ministros coincidieron en que la Constitución no obliga a los congresos a legislar en materia de aborto, motivo por el cual, a su parecer, tampoco hay una omisión al respecto, expusieron que se puede alegar una inconstitucionalidad en las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo, por lo que no había acción que tomar.

Mientras que el quinto voto, el único a favor, fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue precisamente el que llevó este asunto a la Suprema Corte. “Respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente (…) estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, argumentó.

“Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”, alertó González Alcántara, recordando que en la Corte tienen la obligación de reformar las normas que sean discriminatorias o propicien la violencia en contra de las mujeres. “La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria a la protección que corresponde a todas las mujeres”.

Para que la despenalización del aborto en México fuera una realidad, se necesitaba que la propuesta fuera aprobada por al menos tres de los cinco ministros de la sala.

Así, la primera sala de la Corte desechó el proyecto que respaldaba a un juez federal de Xalapa, capital veracruzana, quien el año pasado emitió un amparo en el que ordenaba al Congreso de Veracruz reformar tres artículos del Código Penal porque criminalizan el aborto.

Este miércoles 29 de julio pintaba para volverse un día que pasaría a la historia para las mujeres en México. La despenalización del aborto significaba un paso trascendental en la materia, tomando en cuenta que en la mayoría de los estados del país esa práctica está criminalizada –solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación–.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en pro de la despenalización del aborto, en la ‘mañanera’ de este miércoles.

“La mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza (…) para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es algo inadmisible. Entonces yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el estado de Veracruz esta situación”.

CR