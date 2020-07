AMLO lo hace oficial: Espriú se va; contudente rechazo a la militarización de puertos y aduanas

Comparte













23 de julio 2020.- La vocería de la Presidencia de la República, dio a conocer la carta de renuncia que el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó al presidente mexicano.

“El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, explica el ex secretario.

En uno de los párrafos de la misiva dice: “Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como lo político”, se lee.

El secretario de Comunicaciones y Transporte de México, Javier Jiménez Espriú, renunció este jueves a su cargo tras oponerse a la decisión del presidente de poner en manos de militares la administración de los puertos y aduanas del país.

“Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido en sus redes sociales.

López Obrador explicó que tuvo diferencias con Jiménez Espriú por la decisión de que los militares se hagan cargo de la administración de las aduanas y los puertos.

“Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos”, dijo. “El ingeniero sostiene que deben de ser manejados los puertos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y yo creo que por la circunstancia actual (…) se requiere del apoyo de la secretaría de Marina”, indicó el mandatario.

Por su parte, el ahora ex secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, agradeció a López Obrador la oportunidad de “luchar con él para buscar el bienestar de los mexicanos”; así como señaló que él sigue siendo fiel a los proyectos de la Cuarta Transformación, pesé a la discrepancia por el asunto de los puertos maritimos y aduanas.

“Pues mire, yo le agradezco a usted sus palabras hacia mi persona, y le agradezco también, señor presidente, la oportunidad que he tenido desde 2009 que me incorporé a su extraordinaria gesta para buscar la Cuarta Transformación, que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional.

Y le agradezco también particularmente, que todo este tiempo, ya 20 meses, me han permitido participar en acciones que considero muy importantes, muy trascendentes para el futuro de México.

Y hablando de lo que usted esta diciendo, le agradezco también su compresión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia que usted hoy ha mencionado, pero para mi ha sido una gran satisfacción, usted debe saber, como se lo hice saber en la carta que le presenté, que yo sigo siendo fiel y leal a los proyectos de la Cuarta Transformación”, expresó Jiménez Espriú.

López Obrador había anunciado la decisión el viernes pasado, que otorga a los militares el control administrativo de puertos y aduanas para combatir el tráfico de drogas y la corrupción. Luego de conocerse la medida, la prensa había barajado la posible renuncia de Jiménez Espriú.

“Queremos poner orden, me preocupa mucho la entrada de droga, del fentanilo, todo esto que se introduce por los puertos del Pacífico”, explicó este jueves López Obrador al justificar la decisión.

Jiménez Espriú será sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal, quien, entre otros cargos, fue director de obras públicas cuando López Obrador era alcalde de Ciudad de México (2000-2005).

Antes de Jiménez Espriú otros funcionarios dejaron sus cargos en el gobierno de López Obrador. En julio de 2019, Carlos Urzúa renunció a la cartera de Hacienda; en mayo de ese mismo año, Germán Martínez, se alejó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las principales institución de salud del país.

Con información de AFP