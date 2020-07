López-Gatell contradice a la SEP, descarta clases en agosto

Comparte











Por su parte, la SEP informó que el ciclo escolar comenzará el 10 de agosto

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, comunicó el viernes pasado que no hay condiciones para el regreso a clases en agosto debido a la pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública adelantó parte del calendario escolar, el cual dará inició el próximo 10 de agosto en su etapa de educación preescolar, primaria y secundaria.

El doctor en Epidemiología informó en conferencia de prensa en Chiapas, que todavía no hay condiciones para que los menores de edad se expongan a posibles contagios.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no está tomada existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizás en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, manifestó.

Agregó que por el momento no hay una fecha estimada, pues la prioridad es encontrar un escenario estable de la pandemia, para iniciar el ciclo escolar descartando momentáneamente el inicio del mismo vía remota.

Los estudiantes dejaron de asistir a las aulas a mediados de marzo pasado, cuando los casos de SARS-CoV-2 comenzaban a surgir en el país, por esta razón se probó con clases virtuales, pero se descartaron debido a la dificultadas de continuar el plan de cada nivel y la improvisación de las formas de llevarlo a cabo desde casa, detalló Medio Tiempo.

