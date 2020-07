Reunión AMLO-Trump. “Amigos para siempre”

Comparte











Fue un acto de diplomacia. Y que con su “bat” se lo coman.

Se batearon recíprocamente y cada uno se fue con su trofeo.

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Acto protocolario el intercambio de bates entre Trump y AMLO que cumplió con creces el propósito esperado. Nada de rispideces ni enojos, no asomó el más mínimo reclamo y menos el menosprecio o insulto del poderoso al débil.

La categoría se sostuvo al pie de la letra. ¿Amigos? ¡Amigos!

Y luego la amistad se selló con un gesto mutuo de reconocimiento, sin darse la mano.

Y es que durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, el mandatario mexicano intercambió con el Presidente de Estados Unidos un bate de béisbol.

El que le entregó AMLO a Trump fue decorado con arte huichol; mientras que el estadounidense le obsequió uno metálico color rojo con la firma del también empresario.

DE LA OTRA AGENDA, NADA. PRIMERO LA FOTO

Los grandes y graves temas de una posible agenda bilateral , como migración, seguridad y economía, solo merecieron una frase de cortesía en la que se destacó “hemos hechos una revisión de los grandes temas”.

En el saldo del evento ambos le sacaron jugo a la reunión y cada uno recogió sus premios. Trump no sólo ganó la foto sino que con su discurso envuelto en la más ortodoxa diplomacia, sembró la impresión de ser “amigos para siempre” que mucho le sirve para sus fines electorales; mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una relación de igual a igual al hacer un llamado a “respetar las soberanías” y “privilegiar el entendimiento” entre ambas naciones, posición muy distante de la actitud de entreguismo y sumisión que mucho se le ha criticado.

Por encima de todos ellos, el que ocupó más tiempo y contenido de ambos mensajes fue el referente al TMEC en el que se enfatizaron los beneficios que tendrá para las naciones involucradas, sobre todo para México, dijo AMLO.

Trump alejado de la más mínima referencia racista, discriminatoria o de menosprecio al pueblo de México, como ha sido recurrente a lo largo de su periodo de gobierno y desde su campaña, destacó el fortalecimiento en la relación entre ambas naciones y puntualizó que “nuestra relación nunca había sido tan estrecha y cercana”.

Se trataron como dos personas que se acaban de conocer y se ofrecen “todos mis respetos”, pero de la agenda esperada no hubo el menor pronunciamiento acerca de su avance en la única hora de tiempo agendado que tuvieron en su primer encuentro.

Para muchos fue un buen síntoma el discurso envuelto en la más ortodoxa diplomacia tradicional en el que se planteó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y como garantía se remitieron a las históricas relaciones de Benito Juárez y Abraham Lincoln, estatuas que con antelación fueron objeto de guardias de honor del mandatario visitante.

HEMOS RECIBIDO COMPRENSIÓN Y RESPETO: AMLO

No pasaron de lado los elogios para el mandatario estadunidense por parte de López Obrador al declarar de manera enfática que “Durante mi mandato como presidente de México en vez de agravios hacia mi persona y hacia mi país, hemos recibido de usted, comprensión y respeto, algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habría de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento, afortunadamente ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivos ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas», expuso.

ESTAMOS CONMOVIDOS: TRUMP

Del lado del anfitrión no se hizo esperar la respuesta.

«Estamos conmovidos de que su primera visita al extranjero sea a Estados Unidos, es un honor que haya sido a la Casa Blanca, nuestra relación nunca había sido tan estrecha y cercana. Nuestras relaciones se basan en la confianza y en el respeto mutuo», declaró Trump.

Y no paró en elogios:

«Tenemos una relación de respeto entre los dos países, junto al presidente López Obrador estamos fortaleciendo nuestra relación en temas que debieron ser resueltos antes; vamos a firmar una declaración para compartir la armonía, con esta nos comprometemos a una amistad continua, por un mejor mañana», agregó el mandatario estadounidense.

MANIFESTANTES LO ABUCHEAN Y LANZAN RECLAMOS

Previo a la reunión en la Casa Blanca, López Obrador depositó una ofrenda floral en la Estatua de Benito Juárez en Washington. Después de esto, el presidente tomó unos momentos para contemplar la figura de bronce del que considera uno de los mejores presidentes del país.

También, como estaba programado, llegó a primera hora de este miércoles al Monumento a Abraham Lincoln, acompañado del titular de la SRE, Marcelo Ebrard, así como de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la embajadora de México, Martha Bárcena y el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau.

En ambos sitios hubo contingentes incómodos que lo abuchearon, lanzaron voces de protesta por su visita, le pronunciaron calificativos de agresión y exigieron su salida de ese lugar, sin que lograrán inmutar al presidente. Al contrario, éste levantó la mano derecha en señal de saludo a los connacionales poco antes de retirarse.

LOS MEXICANOS, GENTE INCREIBLE Y TRABAJADORA: TRUMP

Los elogios mutuos siguieron luego en su comparescencia ante la prensa después del encuentro.

«Usted no nos ha tratado como colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí para expresar al pueblo de EE.UU. que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto», le dijo AMLO a Trump en los jardines de la Casa Blanca.

«Son gente trabajadora, son gente increíble, son un gran porcentaje de los propietarios de los negocios. Tienen mucho éxito», regresó Trump el comentario de los mexicanos.

DEL PASADO NADA, POR AHORA…

De los roces y animadversiones ni media palabra se cruzó en su camino. Cuando era candidato presidencial, López Obrador se mostró un crítico severo del mandatario estadounidense. En uno de sus libros, publicado en 2017, escribió:

«Es una canallada que Trump y sus asesores se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos, justo antes de emprender la infame persecución y el abominable exterminio».

El párrafo corresponde al libro «Oye Trump», donde el político mexicano define la manera en la que México debería relacionarse con el presidente estadounidense y una respuesta a su política migratoria y su intención de ampliar el muro que existe en la frontera entre ambos países.

En respuesta, López Obrador demandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares contra el magnate. También envió una carta a la ONU para cuestionar sus acciones.

Esos días ya pasaron. Ahora AMLO suele destacar la actitud del presidente estadounidense hacia su gobierno.

«El discurso con relación a México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que agradecemos mucho».

Trump llamaba entonces a los migrantes mexicanos «bad hombres».

También su discurso cambio y en días anteriores a la cita formal en la Casa Blanca, expresó: «Es mi amigo y un hombre maravilloso. Ansío reunirme con el presidente», escribió en su cuenta de Twitter.

BENEPLÁCITO ENTRE REPUBLICANOS.

Las reacciones favorables por parte de diversas voces oficiales de Estados Unidos no se hicieron esperar a través de redes sociales después del primer encuentro entre ambos presidentes.

Destaca uno de la Casa Blanca que deja constancia del impulso que traerá el T-MEC para la creación de empleo que incluye “importantes disposiciones laborales sólidas, más avanzadas y completas de cualquier acuerdo comercial de Estados Unidos».

El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, da fe que la buena será la base que impulse el crecimiento económico, las oportunidades y los empleos para ciudadanos mexicanos y estadunidenses. «Estados Unidos ha desarrollado una excelente relación de trabajo con el presidente López Obrador», aseguró.

El senador republicano John Barrasso, quien también preside la comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas, confió en “fortalecer nuestra relación con uno de nuestros socios económicos más importantes».