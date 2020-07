Migrantes no son delincuentes

Comparte











Fernando Orea envía carta al Presidente.

Pide al Canciller, Marcelo Ebrard intervenga en su defensa.

Quiero pedirle al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrad incluir dos acuerdos en la agenda migratoria que son de suma importancia para los migrantes mexicanos y sus familias. Señor presidente Lopez Obrador cuando usted fue jefe de gobierno de la ciudad nos recibió en su oficina junto con mi amigo Pedro Cárdenas y 14 líderes de organizaciones de migrantes mexicanos en la que planteamos una serie de problemas por los que pasan nuestros paisanos migrantes, pensando que dos años después usted sería el presidente, me falló el cálculo político, pero ahora es usted el presidente de los mexicanos y por eso ahora les pido, señor presidente licenciado Marcelo Ebrad, buscar dos acuerdos con el presidente Trump.

1. Que los migrantes mexicanos no sean tratados como delincuentes por las autoridades y policías de migración por el simple echo de ir en busca de trabajo a ese país para poder sacar adelante a sus familias y que cuando uno de estos seres humanos fallezcan en territorio norteamericano puedan ser transladados a nuestro país sin tanto trámite ya que tarda de 25 a 30 días en llegar el cadáver donde sus familias lo esperan con angustia y desesperación para sepultarlo.

2. Que cuando los padres de algún migrante mexicano se encuentre delicado de salud se les den facilidades mediante ciertas condiciones para venir a verlos y poder regresar al lugar donde se encuentren trabajando ya que lo único que piden sus padres es ver a sus hijos por última vez y que las personas mexicanas de avanzada edad se les ayude para tramitar su visa americana, porque su mayor deseo en la vida es ir en busca de sus hijos como fue el caso de la señora Constantina Velasco del estado de puebla que durante 17 años estuvo intentando tramitar su Visa para ir en busca de su hijo que durante ese tiempo no supo si vivía o estaba muerto hasta que ella falleció por la angustia tan grande de no poder hacer nada o el caso de él señor Roberto Ramirez, también del estado de puebla, su papá falleció hace dos semanas en el hospital de la balbuena y me hablo de New York desesperadamente que lo ayudara para venir a sepultarlo porque si venía lo iba agarrar la migra que ya no sabía que hacer, al final tomo la decisión de decirle a sus familiares que lo cremaran, le guardaran las cenizas y que cuando el pudiera vendría hacerle un humilde homenaje luctuoso.

Nuestros paisanos migrantes son los que hacen los trabajos más pesados y más sucios, y les pagan entre 6 y 8 dólares la hora diciéndoles los norteamericanos donde trabajan que no les pueden pagar más porque son ilegales y que si no aceptan los reportan a la migración.

Señor presidente, licenciado Marcelo Ebrad, conozco su capacidad para lograr acuerdos en beneficio de todos los mexicanos y se que estos van a sumarse a los muchos que ha logrado, gracias a todos.