AMLO, tan de «izquierda», que 1er salida será con la mafia del poder a campaña de supremacista

David Galeano/Huellas.mx

6 de julio 2020.- Este martes a medio día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, despegará de la Ciudad de México con destino a Washington, en lo que será la primer salida al exterior -y quizá la última- de su sexenio, donde viajará arropado por los mismos empresarios a quienes él mismo años atrás acusaba de pertenecer a la mafia del poder.

Son muchas las contradicciones de este viaje presidencial, de entrada, resulta curioso que a pesar de que en su discurso público, siempre se ha manifestado como un hombre de izquierdas, destinó tanta prioridad a favorecer los intereses reeleccionistas de un presidente abiertamente de derecha, que no solo ha mostrado indicios de su mentalidad supremacista, sino que además ha denostado hasta la saciedad a los mexicanos, a quienes además está imponiendo el muro más brutal de la historia entre ambas naciones.

Hace menos de un año, circularon versiones de allegados de su gabinete, que externaban que el presidente saldría del país, solo ante una situación realmente extraordinaria; se ha negado a participar en los consejos de la ONU, en la importante reunión del G-20, en la Alianza del Pacífico, Davos, entre otros eventos de relevancia mundial.

Pero parece que apoyar la campaña presidencial de un cuestionable republicano, para Obrador es algo extraordinario que sí amerita salir del país, incluso en el momento más álgido de la peor pandemia de la era moderna, algo que además lo obliga a realizarse por primera vez -supuestamente- la prueba de Covid-19; curiosas excepciones para un hombre tan de «izquierda».

Aunque un tanto más hipócrita es la delegación que llevará a su lado para encontrarse personalmente con Trump y su círculo más cercano.

Salinas Pliego, el empresario que no solo ha sido expuesto en múltiples casos de corrupción e incluso posible lavado de dinero, y que no ha tenido empacho en empujar a los mexicanos, incluidos a sus propios empleados, al matadero ante la pandemia del Covid-19, encabezará la delegación; poca sorpresa causó el anuncio, desde el inicio del sexenio ha sido uno de los favoritos del presidente, quien no solo le obsequió el control de la SEP, sino también jugosas adjudicaciones directas y concesiones, tanto federales, como también a través de satélites como el que representa Sheinbaum en la Ciudad de México.

Hank González, es otro de los hombres que acompañará al mandatario mexicano, el legendario empresario mexiquense, que no solo es reconocido como uno de los más importantes «mecenas» de la historia del priismo, sino que además ha sido involucrado e incluso investigado por posibles nexos con el narcotráfico.

Bernardo Gómez, la mano derecha de Azcárraga en Televisa, es otro de los que viajarán de la mano del presidente mexicano a Washington, además de otros polémicos empresarios como el magnate de la salud, Vázquez Aldir de Grupo Ángeles y Daniel Chávez el cacique del turismo líder de Grupo Vidanta.

Curiosa alineación la que llevará un hombre «revolucionario de izquierda», adjetivo que parece más un cuento de fantasía que solo siguen creyendo los ingenuos, pero claro, seguirá siendo repetido por los vividores de la 4T.

No importa que antes estos magnates hayan sido tildados por Obrador como parte de la mafia del poder, a fin de cuentas, hoy, él es el gerente al mando, y al igual que sus antecesores, tiene la obligación de sostener sus millonarios negocios.