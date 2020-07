AMLO se hará finalmente la prueba de Covid; lo hará por Trump

Comparte













6 de julio 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este lunes se hará la prueba de coronavirus Covid-19, previo a su viaje a Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aclaró que no tiene síntomas de la enfermedad y que informará el martes sobre los resultados del examen.

«NO TENGO NINGÚN SÍNTOMA, NO TENGO TOS SECA, NO TENGO CALENTURA, NO TENGO CANSANCIO, DECAIMIENTOS, NO TENGO PROBLEMAS DE RESPIRACIÓN QUE SON LOS SÍNTOMAS, ENTONCES POR ESO NO ME HE HECHO LA PRUEBA»

Señaló que debido a su viaje a Washington y la reunión con su homólogo Donald Trump, ahora es necesario realizarse la prueba.

«AHORA QUE VOY A SALIR ME VOY A HACER LA PRUEBA PORQUE NO PUEDO IR ENFERMO, SERÍA IRRESPONSABLE», ASEGURÓ EL MANDATARIO.

BD