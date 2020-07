A favor de los pobres, la lucha sigue: AMLO

Comparte











Ignoró críticas y presentó un país en recuperación

A dos años de su triunfo electoral anuncia. “Nada nos va a detener en el propósito de transformar a México”. Se mantiene viva la llama de la esperanza, precisó

ENRIQUE Y FERNANDO SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Montado sobre su innegable legitimidad que lo llevó al triunfo electoral y la aprobación arriba del 50 % que mantiene entre la población, sin ofrecer cambio en su línea de conducción, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su lucha por los pobres y expresó su satisfacción por mantener la gobernabilidad, la paz, la tranquilidad.

-Gracias, gracias, por seguir confiando en mí, les dijo.

Y remarcó: La victoria ha sido de todos.

En complemento reconoció que así como entre todos conseguimos la victoria, el gobierno también es de todos, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Agradeció a los millones de sus seguidores la confianza que le han depositado y por hacer que se mantenga viva la llama de la esperanza.

Nada nos va a detener en el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica, pero de manera rápida y profunda, exclamó.

En su mensaje desde Palacio Nacional en ocasión de cumplirse dos años de su triunfo electoral, planteó un panorama de recuperación, de avance, de fortalecimiento y de victoria para gobernar enfrentando a la reacción conservadora.

Ahí, en un austero marco ceremonial, subrayó: Estamos llevando a cabo una autentica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad.

Adentro de Palacio Nacional, una reducida audiencia compuesta por los integrantes de su gabinete y pocos, muy pocos invitados, se sumó con aplausos a la lectura de su mensaje que más bien fue un mini informe de gobierno de 19 meses, ignorando los señalamientos en su contra en el sentido que la economía no camina, la inseguridad va ganando terreno, los homicidios se encuentran en ascenso y los reclamos ante una errónea y tardía decisión de combatir la pandemia que sigue marcando números desgarradores.

YA PASO LO PEOR DE LA CRISIS

No hubo mención, ni menos aceptación a todos esos reclamos que echan por tierra el ofrecimiento que hizo desde su campaña de un cambio radical; en cambio enumeró una larga lista de acciones con cifras e indicadores con las que trató de mostrar que ya pasó lo peor de la crisis económica, mediante el apoyo a los más pobres.

Para amplios segmentos de la población, especialmente los que componen la clase media, no hay nada que festejar, al contrario, señalan, hay poco que celebrar y mucho que lamentar.

Uno de los aspectos que más se le cuestionan es el uso excesivo de su plataforma mañanera para promover la polarización entre los ciudadanos, que nada tienen, los que viven al día, el llamado “pueblo bueno” contra los que tienen recursos y algunos casos tienen mucho.

Las referencias adversas a su persona es que teniendo la oportunidad de unificar al país se burla de los acuerdos, destruye instituciones y encabeza uno de los gobiernos que provoca la división más grande entre los mexicanos, en toda la historia.

Uno de los aspectos que más ha causado dolor entre la población, incluyendo el alto número de muertes por el coronavirus que este miércoles ascendieron a 27,769 y 226,089 contagios, es la pérdida de empleos que se desplomaron a niveles nunca vistos, afectando en la actualidad a más de un millón, cien mil personas que estaban registradas en el IMSS.

Respeto a la lucha contra la violencia, se quejan sus críticos, es que no se ven avances desde que inició su gobierno, siendo 2019 el año con más homicidios dolosos y el 2020 pinta peor.

No habían pasado dos horas después de su mensaje cuando se conoció la masacre de 24 personas que fueron arrasadas por metralletas en Guanajuato, y casi de manera simultánea corría un video proveniente del crimen organizado, donde daba a conocer con entera libertad, dos próximas fugas, como si fuera una invitación a cualquier acto de propaganda.

A todo se suman decisiones controvertidas como la eliminación del nuevo aeropuerto en Texcoco, sin importar la pérdida superior a los 100 mil millones de pesos, la construcción del Tren Maya, reconstrucción de seis refinerías y una nueva en Dos Bocas, Tabasco cuando los indicadores muestran que éstas van en desuso a nivel mundial.

PARA TODOS HUBO RESPUESTA

Haciendo a un lado esos cuestionamientos, pero conocedor de ellos, el presidente mostró un país lleno de optimismo, perseverante y solidario con su gobierno.

En el contexto de su discurso, comentó llanamente que ya pasó lo peor de la crisis económica.

Sostuvo además que la pérdida de empleos también ya tocó fondo.

Expuso que la mayoría de los mexicanos están conscientes de que estamos enfrentando momentos difíciles, pero existe una inquebrantable fe en la transformación política, económica, social y cultural que hemos iniciado desde abajo y entre todas y todos.

Recordó que nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura.

Presumió:

Nunca se ha reprimido al pueblo ni hemos permitido masacres. Se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos.

Como parte de esta línea, refirió que se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa.

De igual forma: Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

También se eliminó al Cisen, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad.

NO HAY TREGUA PARA LA CORRUPCIÓN

Uno de los rasgos distintivos de su alocución fuel referente a la corrupción

“Muchos, millones de mexicanos, hombres y mujeres, saben que lo más importante de todo, lo más importante de todo es desterrar por completo la corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales”, planteó.

Muchos afortunadamente no olvidan que la deshonestidad en el servicio público y el contubernio entre el poder político y el poder económico ha sido la causa principal de la desigualdad, de la violencia y de la degradación pública.

Resaltó varios aspectos. Uno que en el caso del tlachicoleo se redujo en 95 el robo de combustibles.

En paralelo, las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la hacienda pública.

De igual forma, quedó prohibida la condonación de impuestos y en complemento, se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal.

Categórico señaló que la austeridad del gobierno es una realidad. La Presidencia de la República dispone de un presupuesto 70 por ciento menor al ejercido por la anterior administración, se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento y se eliminó el uso de aviones y helicópteros.

Los servidores públicos ya no disponen de servicio médico privado ni de caja de ahorro especial con cargo al erario.

Se cancelaron las pensiones millonarias a expresidentes de la República. Sólo estamos dejando lo necesario de la estructura administrativa. No hay derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno.

Y comparó: Se han ahorrado alrededor de 270 mil millones de pesos en compras y contratos de obras y servicios. Un ejemplo, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ nos va a costar 220 mil millones de pesos menos que el proyectado en Texcoco.

UN TRABAJO ARDUO PARA COMBATIR POBREZA

El presidente López Obrador, como lo ha sostenido, mantiene un marcado trabajo dirigido a atender las demandas de los más pobres y marginados, en el entendido de que la paz es fruto de la justicia.

“Atendemos a los pobres, desde luego, y sobre todo por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos habremos de lograr que haya consumo, que se mejore el poder adquisitivo de los mexicanos y lograr así una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis”.

Nuestro modelo, explicó, no sólo significa bienestar y seguridad para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, también ofrece al 30 por ciento de la población, con mejores condiciones económicas, la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras.

Señalo de paso que se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad, y que existe un auténtico Estado de derecho; además, no hemos aumentado impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

Aclaró tres cuestiones:

Primero, que los de abajo, los de la base piramidal, reciben más beneficios porque se trata de los pobres, que no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100 por ciento de las familias, en particular a las comunidades indígenas.

Lo segundo es que en el 70 por ciento de la población preferente se contempla también la protección a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y de otras empresas públicas, en fin.

Con esta inyección de recursos, rápida y directa a las familias, se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello estamos reactivando pronto la economía.

También, y esto lo quiero dejar muy claro, exclamó. Estamos persuadidos que un gobierno democrático, aun cuando por justicia debe darle preferencia a los más necesitados, tiene la obligación de procurar el bienestar de todas las personas; de modo que es necesario aclarar lo que estamos haciendo por el restante 30 por ciento de las familias que se ubican de la clase media, alta, hasta las personas de mayores ingresos en el país.

EN SEGURIDAD SE NOTAN RESULTADOS

En materia de seguridad, informó que se están cambiando los cánones de actuación y esta nueva política empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendenci a histórica de su crecimiento.

Asimismo, se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018.

Aclaro que todo esto se ha hecho con el trabajo conjunto, en particular del Gabinete de Seguridad y agradeció el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, de manera especial el apoyo del general secretario de la Defensa y del almirante Ojeda, secretario de Marina.

Todos los servidores públicos encargados de esta importante tarea han actuado con perseverancia, con profesionalismo, con rectitud, con inteligencia y no como era antes, sólo con el uso de la fuerza.

Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de la delincuencia son más los heridos y detenidos que los muertos.

MUY OPORTUNO EL T MEC

Coincidente con la celebración de los dos años de su triunfo electoral entró en vigor el Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, al que consideró que llega en “un momento por demás oportuno”, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta en las circunstancias actuales, de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos.

Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de Norteamérica y mi encuentro con el presidente Donald Trump, tratando de desvanecer los señalamientos de un encuentro ventajoso por las elecciones que se avecinan en Estados Unidos.

Insistió que es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos. Ello, además de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país, también de otras regiones de México.

Y debe tenerse en cuenta que actualmente trabajan en las plantas maquiladoras tres millones de obreros y que, de ellos, un millón pertenecen a la industria automotriz.

Agréguese que estas cadenas productivas integradas a Estados Unidos y Canadá se fortalecerán por reacomodos que se están llevando a cabo en el comercio mundial.

México es, pues, un país de oportunidades en el que sus habitantes de todas las clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad.

Esta nueva estrategia, insisto, nos permitirá una recuperación pronta de la economía y empiezan a percibirse buenos resultados.

ELECCIONES VERDADERAMENTE LIMPIAS. LAS VOY A VIGILAR

Al señalar que todavía falta erradicar por completo el fraude electoral, el presidente López Obrador insistió en convertirse en vigilante del proceso electoral del próximo año.

Sobre esto último, sobre la democracia, hoy 1º de julio, día que para muchos es eso, sinónimo de democracia, expreso que, aun cuando hemos avanzado haciendo valer el principio de la separación de poderes, que existe un auténtico Estado de derecho, que hemos avanzado también en la aplicación, nosotros propusimos la iniciativa para que quedara escrito en la Constitución la revocación del mandato y la abolición de fueros o inmunidades a los servidores públicos, y aunque es evidente que existe una mayor participación ciudadana, todavía nos falta erradicar por completo el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en cimiento inamovible de nuestra cultura cívica.

Por eso he dicho que, en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias.

Refirió que c uando hace unos días expresé este compromiso por la democracia, algunos se molestaron y empezaron a vociferar que eso era intromisión, injerencia. Al respecto, precisó que Olvidan que la democracia implica, en primer lugar, el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico, y solapadas por las autoridades electorales.

Por ello, desde el 1º de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo.

Pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral.

En parte final de su discurso expresó su reconocimiento a los simpatizantes que están con él.

Al final del evento, luego de entonarse el Himno Nacional , solo su esposa, Beatriz Muller, fue a su encuentro para acompañarlo a presentar sus saludos al lábaro patrio.