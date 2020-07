Contra Covid-19 hay cuatro proyectos en marcha: Ebrard

Comparte













López Gatell lo niega, “lo que tenemos son comunidades de investigación en ciencias básicas”

“ Nuestra prioridad es coadyuvar sin esperar que a México le resuelvan los problemas, afirmó.

SAJID SÁNCHEZ PATIÑO

Por encima de la negativa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell a reconocerlo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que México está inmerso en la búsqueda de la vacuna contra COVID-19 con cuatro proyectos.

Apenas el pasado 25 de junio, López Gatell precisó que en “México no existe un proyecto de creación de una vacuna, lo que tenemos es comunidades de investigación, sobre todo en ciencias básicas, que tienen experiencia en inmunología”.

Y remató que entre formular una vacuna y tenerla “hay un trecho muy grande, que incluye un periodo prolongado”, agregó.

Esta mañana del martes en cambio, el gobierno mexicano presentó ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para la Epidemia (CEPI), cuatro proyectos de vacuna contra el COVID-19.

Al describir la iniciativa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard mencionó que con ello se busca obtener financiamiento para el desarrollo de los proyectos, pero principalmente se trata de involucrar a México en la búsqueda de la cura contra el virus.

“Nuestra prioridad de acción en el exterior es coadyuvar y equiparnos para esta pandemia; facilitar y promover que México se sume a la búsqueda de la vacuna. México no es un país que esté esperando que le resuelvan los problemas.“, afirmó.

En conferencia virtual, el canciller hizo saber que los proyectos se presentaron el día de ayer en Noruega. En este momento se espera la evaluación y resolución, para saber si serán avalados por el CEPI y si en consecuencia se recibirá financiamiento.

CEPI es una iniciativa conformado por varios países para hacer frente a la pandemia. Serán 12 los proyectos aprobados y que recibirán financiamiento. En el caso de México, los proyectos concursando son los siguientes:

El Instituto de Biotecnología de la UNAM plantea una vacuna recombinante que ya se ha trabajado para combatir el dengue y el zika.

La empresa Avimex que trabaja inmunización veterinaria y busca aplicar la vacuna en humanos.

El Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Baja California apuestan por una vacuna de ADN.

La Universidad Autónoma de Querétaro tiene una quimera recombinante.

Marcelo Ebrard subrayó que de no obtenerse el financiamiento, apoyará a la coalición para traer a México todos los protocolos clínicos de investigación.

AVANZAN LAS INVESTIGACIONES EN LA UNAM

En especial los estudios en el Instituto de Biotecnología sobre la vacuna contra covid-19 que desarrolla la UNAM y se encuentran en fase de pruebas en animales, registran una línea ascendente.

Laura Palomares, doctora en Ciencias e investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta que para iniciar el proceso de una vacuna contra el coronavirus ya contaban con una plataforma que facilita el desarrollo de vacunas. Los primeros experimentos los comenzaron con zika y dengue, dos virus relevantes en la salud pública del país. El reto sería intentarlo con SARS-CoV-2.

En esta encomienda dos alumnos del Instituto de Biotecnología jugaron un papel importante para el desarrollo de esta plataforma: Esmeralda Cuevas y Arturo Liñán.La alumna de doctorado contribuyó con el descubrimiento de la secuencia del zika y dengue, mientras que el estudiante de maestría comenzó a trabajar con el proyecto.

Junto a la doctora Palomares trabaja manera estrecha el doctor Tonatiuh Ramírez, director del Instituto de Biotecnología, además de investigadores asociados, técnicos académicos, investigadores postdoctorales y un grupo de técnicos especializados.

En el grupo también se incluye a estudiantes de doctorado y de maestría.

En estos proyectos se encuentra una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, la cual podría desarrollarse en menos tiempo gracias a una plataforma que se diseñó en el Instituto de Biotecnología.

INICIAN PRUEBAS CON ANIMALES

«Ahorita para el SARS-CoV-2 tenemos cuatro candidatos que tenemos listos y en fase de evaluación en animales. Entonces yo sé que a cualquiera que nos lea, pues dirá ya pasaron mil años, tres meses o cinco meses y queremos ver, pero estos tiempos que pueden parecerle a cualquiera muy largos, realmente son muy cortos para el desarrollo de este tipo de cosas», indica la doctora.

El desarrollo de una vacuna es como el de un camino con varios obstáculos, avanzas unos pasos y revisas que todo esté bien, si el camino te llevó a donde tú querías y todo está bien, entonces puedes seguir avanzando, sino está todo bien, tienes que regresar.

Adelantó que la prueba en su primer modelo es el ratón, cuenta la investigadora Laura Palomares.

En las pruebas con animales se busca inmunizar al ratón y que éste produzca anticuerpos que neutralicen in vitro, es decir, en un ambiente controlado, el SARS-CoV-2. Algo que se tiene que tomar a consideración es que el ratón no tiene el receptor AC2 que es el que ayuda al SARS-CoV-2 a unirse a la célula, entonces el ratón no se podrá enfermar, pero sí presentará anticuerpos.